Товары из россии и связи владельца с семьей медведева: что не так с "Эльдорадо" и почему вокруг сети возник скандал

Украинское Эльдорадо не отказалось от бизнеса с рф и после года масштабной агрессии

Не только западные бренды продолжают свой бизнес в стране-оккупанте, несмотря на продолжающуюся второй год кровавую агрессию сотрудничают с россией и украинские компании. Одна из них – торговая сеть "Эльдорадо Украина", собственником которой является Виктор Полищук.

Украинская компания родом из россии

Торговая сеть "Эльдорадо" и соответствующая торговая марка в Украине появились в 1999 году как филиал сформировавшейся к тому времени в россии торговой сети "Эльдорадо", возникшей в 1994 году. Первыми ее совладельцами были зять тогдашнего президента Украины Виктор Пинчук и владелец российской компании Игорь Яковлев.

Но впоследствии владельцы как украинской, так и российской компаний изменились – в россии "Эльдорадо" перешло в руки семьи Гуцериевых, а в Украине — предпринимателю Виктору Полищуку.

Формально после покупки в 2013-м году украинское "Эльдорадо" является отдельным предприятием, притом весьма солидным – в нем работают порядка 5000 человек, а оборот в 2021-м году превышал 11 млрд грн.

Но хотя еще в 2014-м году было заявлено, что украинский "Эльдорадо" полностью отказался от каких бы то ни было связей с российским "родителем", расследование OSINT-сообщество Molfar утверждает обратное.

Тысячи поставок и товаров – из россии

По подсчетам аналитиков Molfar и данным с сервиса 52wmb, до двух третьих товаров торговой марки Elenberg поступившей в адрес ООО "Технополис 15" (один из импортеров техники группы компаний "Эльдорадо") пришли из россии. И в этом нет ничего удивительного, ведь несмотря на иностранное название ТМ Elenberg принадлежит российскому "Эльдорадо" с 1999 года и китайские комплектующие для техники собираются в готовые изделия на территории россии.

Стоимость подобного импорта в сообществе Molfar оценили в 12,5 млн дол, из которых 2,5 млн были уплачены в бюджет рф в виде налогов.

Также на сайте eldorado.ua на январь 2023 г. предлагаются 360 товаров ТМ Redmond, производимых в Беларуси и рф. Осенью же 2022 года в магазинах компании продавались обогреватели, произведенные в рф после 2014 года, на них даже стояли наклейки "№1 в россии с 2014 года".

Покупатель был сильно удивлен Источник - Телеграмм-канал Ровно

У другого импортера товаров для "Эльдорадо" — ООО "Диесса", в период 2012-2017 годов оказалось более 43% импорта, пришедшего из россии.

Даже в 2023-м году на сайте компании "Эльдорадо" можно было найти морозильные камеры производства рф, якобы остатки, правда тяжело представить что эти остатки продают с 2014-го года.

Семья "Эльдорадо": глава – член семьи Януковича, жена – племянница медведева, партнер – друг медведчука

Владелец "Эльдорадо" в Украине – предприниматель Виктор Полищук давно пользуется "славой" члена "Семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича, которого СМИ подозревали в подкупе судей, земельных аферах и другом.

Виктор Полищук

По версии Голос.ua на деньги экс-министра по налогам и сборов Александра Клименко был построен ТРЦ "Гуливер", также принадлежащий Виктору Полищуку.

Однако самый громкий его скандал – "увод" 96 гектаров земли у Броваров осенью 2013 года, когда городу предложили построить фармацевтический завод для германского концерна "Bayer". Депутаты даже выделили землю, но вскоре выяснилось, что никакой связи с концерном фирма, якобы представлявшая его интересы, не имеет, о чем было заявлено самим "Bayer".

Как выяснилось, якобы представляла интересы немецкой стороны такае себе компания "Интер-профит", но сам проект представляла другая фирма – "Техэнерготрейд", которая на 95% принадлежит как раз Виктору Полищуку. Для него правда никаких последствий это не имело, хотя землю пришлось вернуть.

Более того, несмотря на смену власти в 2014-м году он по-прежнему чувствует себя настолько уверенно, что не платит по кредитам, взятым у госбанков еще при Януковиче.

С рук Полищуку сошло и банкротство его банка "Михайловский" в 2016-м году – подозреваемым в выводе из финучреждения 870 миллионов гривен стал бывший и. о. председателя правления банка Игорь Дорошенко.

В первые дни вторжения рф ГБР были перехвачены 3 элитных автомобиля Rolls-Royce стоимостью около 50 млн грн, часть из которых по данным "Экономической правды", были записаны на фирму, принадлежащую Полищуку.

Не менее интересно его бизнес- и семейной окружение.

Так, партнер Виктора Полищука по ООО "Технострой" — также один из импортеров российской техники в Украину, Юрий Гриб, одно время был партнером экс-нардепа ВР Украины Виктора Медведчука в элитном охотничьем хозяйстве Черниговской области. Правда называлось оно почему-то "Общество ценителей природы Козелецкого района".

Экс-секретарь Виктора Полищук – Елена Березовская, как раз во время Евромайдана в декабре 2013 года организовала поездку украинских детей в Россию. По данным Эспре́ссо TV это использовалось российской пропагандой. Более того, уже в 2014-м году Березовская выехала в россию и стала основателем пропагандистского ресурса "Украина.ру", отметившегося огромным количеством диких фейков и лживой информации вокруг Украины.

Елена Березовская

Также супруга Виктора Полищука – Лилия Резвая, вместе с броарскими школьниками и Березовской ездила в ​​Москву.

И дело тут могло быть не только в любви к детям жены бизнесмена, но и в желании увидеться с тетей – в девичестве Светланой Линник, а с 1993 года Светланой Медведевой, женой бывшего президента рф и премьер-министра дмитрия медведева.

Лилия Резвая

Тем не менее как показывает расследование "Телеграфа", не обязательно иметь родственников в среде российской власти чтобы иметь свой бизнес в рф несмотря на войну. Достаточно желать сохранить за собой часть рынка алкоголя россии, как это до 2022 года делал глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (бренды "Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак и др.) Евгений Черняк.