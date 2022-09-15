Более $20 млрд за 2021 год заработали ТОП-10 западных компаний, не ушедших из россии с началом агрессии

Десятки миллиардов долларов зарабатывают в год западные компании, оставшиеся в рф после ее агрессии против Украины

С начала российской агрессии против Украины 24 февраля тысячи западных компаний оказались перед выбором – продолжать ли им свою деятельность в стране-оккупанте, косвенно помогая убивать украинцев, или прекратить там свой бизнес.

"Телеграф" составил рейтинг Топ-10 компаний, которые продолжают вести бизнес в россии, хотя многие их коллеги ушли из страны-оккупанта.

1. Leroy Merlin

Leroy Merlin – французская компания, которая специализируется на розничной торговле строительными, хозяйственными и сопутствующими товарами.

Возникла компания как семейная, принадлежащая семье Леруа, в 1890-х годах и начинала с торговли продуктами с доставкой их на дом. В 1981-м году компания была выкуплена Жераром Мюлье, основателем другого ритейлера – Auchan.

В настоящий момент Leroy Merlin – это компания, представленная на мировом рынке и в самой Франции 464 магазинами в 12 странах мира. В основном, гипермаркетами площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Непосредственно в стране-агрессоре французской компании принадлежат 113 магазинов в 55 городах, в которых работают не менее 5 тысяч человек. Оборот в 2021 году составил 456,63 млрд рос. руб. или примерно $6,1 млрд (при курсе в декабре 75 руб./дол.).

Хотя "материнская" компания во Франции официально никак не отреагировала на российскую агрессию, в компании ООО "Леруа Мерлен Восток" (представительство в рф) еще в марте заявили, что магазины сети будут работать.

Leroy Merlin работает также и в Украине, где имеет 7 магазинов в Одессе и Киеве. Правда, три из них временно закрыты. В том числе единственный в Одессе. Остальные 4 продолжают работать.

Один из киевских Leroy Merlin

2. OSTC Group

OSTC Group – компания из финансового сектора экономики, базирующаяся в Великобритании и занимающаяся торговлей на бирже и обучением будущих биржевых брокеров.

Как гласит сайт фирмы их штат включает в себя порядка 250 трейдеров в 5 странах мира, продающих ежегодно до 110 млн лотов различных товаров и активов, например, ценных бумаг.

При этом в рф по данным СМИ, работают 59 человек, а их совокупная выручка составила $3,93 млрд.

Как и с Leroy Merlin официального заявления от OSTC Group по поводу российской агрессии – не последовало, но посольство Великобритании в на своем аккаунте в Твиттере выразило сожаление, что OSTC Group продолжает работу в рф.

3. Auchan

Auchan – еще одна французская компания, занимающаяся розничной торговлей. Компания, как упоминалась выше, принадлежит Жерару Мюлье.

Семейный холдинг "Ашан" возник в 1961 году. По отчету компании за 2021 год, в нее входят более 2 тысяч магазинов и свыше 160 тысяч сотрудников.

Первый гипермаркет Auchan в россии появился в 2012 году и с тех пор развился до торговой сети в 233 магазина, которыми управляет "Ашан Ритейл Россия", чья выручка в 2021 году составила 229 млрд рос. руб. или $3 млрд.

В июне владелец компании заявил о закрытии части магазинов – речь шла о торговых точках сети "Декатлон" — бренда спортивных товаров. Но вот о закрытии сетей Auchan и Leroy Merlin речь пока не идет.

При этом бюджет оккупанта пополнился $167 млн налогов.

В Украине первый гипермаркет Auchan появился в 2008 году и с тех пор компания имеет 31 магазин в 9 городах Украины, ведет электронную торговлю. Выручка компании в нашей стране в 2020 году составила 14,1 млрд грн.

Один из столичных Auchan

4. Kia Corporation

Kia Corporation – второй по мощности производитель авто в Южной Корее, основанная в декабре 1944 года, входит в десятку ведущих производителей авто в мире. По итогам 2021 года компания продала в мире 2,78 млн авто, а чистая прибыль составила $3,9 млрд.

В россию Kia пришла в 1996 году, организовав сборку авто своих моделей в Калининграде, где она продолжается до сих пор. По итогам 2021 года в рф были проданы 205 тысяч авто данной марки, то есть примерно 9% от общих продаж.

Согласно данным российских СМИ, в 2021 году ООО "Киа россия и СНГ" заработала 276,4 млрд рос. руб. или $3,68 млрд. В виде налогов в бюджет агрессора ушли $520 млн.

Заявлений о своем уходе из рф компания не делала.

Интересы Kia Corporation в Украине представлены продажами авто через официальных дилеров и собственной сборки не имеется. За 2021 год в Украине были проданы 9138 авто данной марки, что вывело бренд на 3-е место по продажам в стране.

5. International Paper

International Paper — один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна со штаб-квартирой в США, основанная в 1898 году.

Ей принадлежат активы в 24 странах мира, в том числе и в россии, куда компания пришла в 1998 году, купив Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. С 2007 года компания ведет бизнес вместе с другим крупным игроком в лесной отрасли рф – "Илим холдинг" в рамках "Группы Илим". Кстати, ранее в структурах "Илим Холдинг" в 90-х годах работал будущий президент рф дмитрий медведев.

За первый квартал 2022 года International Paper заработала от своего участия в "Группе Илим" $93 млн.

В марте International Paper заявила, что хочет продать свою 50-процентную долю "Группы Илим", но сделка пока не случилась, и компания продолжает работать в стране-агрессоре. Выручка компании в РФ может составлять до $2 млрд.

Интересы International Paper в Украине не представлены.

6. Rönesans Holding

Rönesans Holding – многопрофильный турецкий холдинг, работающий в строительстве, недвижимости, энергии и здравоохранении. Основана компания была в Санкт-Петербурге в 1993 году гражданином Турции Эрманом Ылыджаком и только потом переехала в турецкую Анкару.

Тем не менее львиная доля строительных проектов, реализуемых Rönesans Holding, приходится на россию, в этом перечне:

Ямал СПГ — строительство проекта по добыче, сжижению природного газа и его поставке с полуострова Ямал, начавшийся в 2015 году;

ЗапСибНефтехим – строительство в Тобольске завода по производству этиленового крекинга и водорода для компании СИБУР, завершенное в 2020 году;

Фосагро Аммиачный Завод – строительство химического завода в Вологодской области россии;

Амурский ГПЗ – еще один проект по строительству производственных мощностей по переработке природного газа, а также дорог и коммуникационных сетей между блоками, резервуара для СПГ с грузовой стойкой и прочего. Стоимость контракта составила $1,6 млрд.

Все это позволяет "Ренесанс Холдингу" стабильно входить в Топ-100 строительных компаний рф и иметь выручку не менее 30 млрд руб. ежегодно (порядка $400 млн ). А общая выручка может превышать $900 млн.

В холдинге молчат о возможности ухода из рф.

7. HAVI

Компания, основанная в 1974 году занимается услугами в сферах логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и в ней работают более 10 тысяч человек во всем мире.

В рф компания работает с 2003 года через дочернюю компанию ООО "Рулог", которая занимается торговлей, оказанием транспортных, складских и иных услуг. Компании принадлежат 14 крупных складских центров на территории россии, а общая выручка за 2021 год составила 70 млрд руб или порядка 0,93 млрд дол. Из этой суммы в виде НДС компания заплатила в бюджет агрессора 486 млн руб. или примерно 6,5 млн дол.

В Украине компания HAVI работает с 1996 года через ООО "УСПОТ ЛТД", имеющей свои склады в Киевской области, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

8. Mitsubishi Corporation

Одна из крупнейших многопрофильных компаний Японии, чьи интересы в рф представлены в торговле авто, химической промышленности, энергетике, добыче полезных ископаемых, торговле и других.

Об уходе из россии Mitsubishi Corporation и не думает, более того, в августе правительство рф разрешило сохранить японской компании долю в 10% в новом операторе проекта по добыче и переработке природного газа "Сахалин-2". По итогам 2020 года прежний оператор данного проекта заработал $4,3 млрд, то есть доход японской компании составил не менее $400 млн.

Всего же по данным проекта Leave-russia, выручка компании в рф составила 763 миллиона долларов и более 200 человек персонала.

9. Krka

Крупная фармацевтическая компания, со штаб-квартирой в Словении берет свое начало с небольшой лаборатории в 1954 году и постепенно вышла на международный уровень, особенно усилив свои позиции после 2007 года.

В настоящий момент продукция компании идет в более чем 70 стран, в которых насчитываются 33 дочерние фирмы, а персонал насчитывает более 12 тысяч сотрудников.

Для Krka российский рынок является одним из основных, так компания "КРКА Фарма" занимается сбытом лекарств материнской компании, а ООО "КРКА-Рус" — производством лекарств на фармацевтическом заводе в городе Истра в Подмосковье. Совокупный объем продаж за 2021 год составляет порядка 50 млрд руб. или $0,75 млрд.

Тот самый завод Krka в подмосковной Истре

Для сравнения, объемы продаж своих лекарств в Украине, компания оценивает почти вчетверо ниже чем в рф (22 млн евро и 80 млн евро в январе-марте 2021 года) и потому не планирует останавливать свою работу в россии.

На сайте своей компании в Украине Krka отчиталась об оказании благотворительной помощи лекарствами на сумму в 6 млн грн.

10. Claas Group

Производитель сельскохозяйственной техники из Германии, чья история тянется с 1913 года. Компания до сих пор остается в руках представителей семейства основателей – Клаасов. В 2021 году в состав компании входили 13 заводов в разных странах мира, с 11 тыс. рабочих, а оборот достигал 4,8 млрд евро

В рф Claas Group начала работать еще в 1992 году, осуществляя туда поставки своей техники, а в 2003 году компания начала производство собственных комбайнов в Краснодаре, которые сбываются через ООО "Клаас восток".

Согласно данным из российских реестров, ООО "Клаас восток" получила в 2021 году 31,3 млрд руб. выручки или примерно $400 млн. Еще почти 20 млрд руб. ($0,26 млрд) составила выручка ООО "Клаас", занимающейся выпуском комбайном в Краснодаре. То есть всего Claas Group в рф заработала в прошлом году не менее $0,65 млрд.

Еще в марте Claas Group заявила о приостановке своих операций в Украине и рф, но из страны оккупанта так и не вышла.

Claas Group также работает в Украине с 1998 года через ООО "Клаас Украина", которая занимается сбытом техники, произведенной "материнской" компанией. В 2020 году чистая прибыль ООО "Клаас Украина" составила 75 млн грн.

В это же время западные и российские компании зарабатывают в Украине и платят налоги в российский бюджет на покупку оружия для убийства маленьких украинцев.