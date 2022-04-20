Укр

“Йогурты с кровью”: как россияне зарабатывают на украинских детях, чтобы потом их убивать

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Детские товары для убийства детей Новость обновлена 20 апреля 2022, 13:11
Детские товары для убийства детей

Российские компании продают украинским детям товары, а на вырученные деньги спонсируют их убийства

Парадоксально, но в условиях открытой войны РФ против Украины наши соотечественники продолжают покупать российскую продукцию, по сути спонсируя армию страны-агрессора. По данным сервиса Opendatabot, российским компаниям-резидентам в Украине принадлежит 3238 торговых марок.

Наиболее ужасным выглядит тот факт, что сразу 4 российские компании владеют популярными среди украинцев брендами детских товаров. И это в то время, когда по данным Офиса Генерального прокурора Украины от российской агрессии в Украине погибли не менее 205 детей и минимум 373 были ранены.

"Телеграф" решил разобраться, какие российские компании, зарабатывая на украинских детях, отдают деньги в руки убийц наших маленьких и больших сограждан.

Данон: от 3 "Искандеров" до 65 танков

"Тёма" — такое название носит торговая марка детского питания, принадлежащая АО "Данон россия", российскому представительству французского производителя продуктов питания "Данон".

По данным российских аналитических систем, в 2020 году АО "Данон россия" только в виде налога на прибыль заплатила в бюджет агрессора 1,671 млрд. российских рублей или примерно 25 миллионов долларов по курсу 2020 года.

К этой сумме можно добавить 20% НДС, который при общей выручке компании за год в 88 миллиардов рублей, составляет еще порядка 18 миллиардов рублей или 250 миллионов долларов, уплаченных в бюджет агрессора.

На общую сумму налогов в казну рф – 275 миллионов долларов, на выбор, можно купить:

  • около 3-4 ОТРК "Искандер" или 3 транспортных Ил-86, БДК "Саратов";
  • 5 истребителей Су-30 СМ или 7 Су-34, 8 Су-35;
  • 18 вертолетов Ка-50/52
  • около 20 ЗРК "Панцирь-С1" или 25 штурмовиков Су-25 в базовой комплектации;
  • не менее 65 танков;
  • 275 БМП-3;
  • около 550 БТР-82а;
  • 2750 бронированных автомобилей "Тигр".
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Вимм-Билль-Дан: подкинули на 2 танка

ТМ детского питания "Агуша" и "Засинайко" принадлежат ООО "Вимм-Билль-Дан Продукты питания", которая принадлежит американской корпорации PepsiCo.

За 2020 год в бюджет рф компания выплатила 277 миллионов рублей налога на прибыль или порядка 4 миллионов долларов, за счет НДС эту сумму можно удваивать.

На вырученные таким образом 8 миллионов долларов в бюджет, рф может купить:

  • 2 танка;
  • 8 БМП-3;
  • 16 БТР-82а;
  • 80 "Тигров".

"Фиксики" тоже вносят свою лепту

Популярные у малышей персонажи мультфильма "Фиксики" также принадлежат компании из РФ – АО "Аэроплан", отчитавшейся в 2020 году о выплате 15 миллионов рублей налога на прибыль и порядка 88 миллионов НДС.

На вырученные примерно 1,5 миллиона долларов рф может купить:

  • 2 БМП-3;
  • 3 БТР-82а;
  • 150 "Тигров".

Некусайка: на 1 Точку-У

ООО "Юпеко" зарегистрированное в Москве, продает в Украине товары для детей – лак, пластины от комаров и прочее, под ТМ "Некусайка". Предприятие в самой России работает на упрощенной налоговой системе и заплатило в 2020 году порядка 10 миллионов рублей в бюджет РФ.

Однако по имеющимся данным именно столько – порядка 150 тысяч долларов, стоит 1 ракета Точка-У, без учета стоимости пусковой установки.

Напомним, 8 апреля вследствие ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, нанесенного Точкой-У, погибли 57 человек, среди которых 5 детей. И украинская сторона, и международные эксперты прямо указали на виновность России. Оккупанты в ответ сняли фейковое видео, в котором со ссылкой на ВВC утверждали, что ракета якобы была украинской.

Теги:
#Дети #Налоги #Оружие #Война с РФ
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