Начал с Юры Енакиевского, а работает с Тимошенко? У одного из поставщиков Минобороны оказались неоднозначные связи

На питании ВСУ давно зарабатывают различные группы

Скандал вокруг питания военнослужащих в Минобороны затронул судьбы целой группы чиновников ведомства, но мало кому известны фамилии тех коммерсантов, которые собственно осуществляют поставки продуктов для нужд ВСУ. Один из них – одесский бизнесмен Олег Атаянц, который по версии СМИ мог быть связанным с одним из наиболее скандальных деятелей времен Януковича, с экс-нардепом Юрием Иванющенко, известным также как "Юра Енакиевский".

Как сообщает сайт OBOZREVATEL, фирмы Олега Атаянца вместе с партнерами могут быть замешаны в уклонении от налогов на сумму в 400 млн грн, что сегодня расследуют сотрудники Бюро экономической безопасности.

Кто такой Олег Атаянц?

Олег Атаянц человек условно публичный, правда в основном в кругах коллекционеров и меценатов, когда стал заниматься культурными проектами в Одессе в начале 2000-х годов.

Позднее переехав в столицу, бизнесмен в 2017 году основал "Галерею Атаянц", основал именную стипендию для талантливых художников. В 2019 году появился арт-проект "Made in Chernobyl" посвященный Чернобыльской трагедии.

Деньги на все это Олег Атаянц зарабатывает в бизнесе, главным образом в сфере АПК, например, ООО "Первая плодово-овощная компания" является заметным игроком на рынке грецких орехов.

Всего же по данным сервиса YouControl, в разное время Олег Атаянц был связан примерно с двумя десятками коммерческих структур.

Сомнительные доходы на тендерах для Минобороны

Данные о сомнительных операциях одесского бизнесмена появились в прессе в 2011 году, как писали тогда "Наші гроші", еще во времена премьерства Юлии Тимошенко Олег Атаянц сталу частнкиом тендеров Минобороны, как раз в тот период, когда главным инспектор ведомства стал Михаил Ежель.

По данным того же YouControl только за 2008 год ООО "Мезон-К" Олега Атаянца смогла заработать на гостендерах 52,8 млн грн.

Олег Атаянц в роли мецената

Причем если верить документам уголовного дела, которое рассматривалось в 2010 году, речь шла о ГСМ, а не питании солдат, как пишут СМИ. Согласно судебному документу, фирма могла быть частью схемы по хищению ГСМ ООО "Анчар групп", поставившей топлива Минобороны почти на 52 миллиона гривен.

А уже в следующем, 2011-м году, "Мезон-К" подозревалась в участии в уклонении от налогов с помощью операций с фиктивными фирмами с целью вывода средств из фирмы и сокрытия их от налогов.

Всего как писали СМИ в том же 2011-м году к "группе Олега Атаянца" принадлежала целая плеяда фирм ООО "ППК ЗС", ООО "Мезон-К", ООО "Европродуктинвест", ООО "Анчар-групп" (проходила по делу о хищениях при закупке ГСМ на 51 млн грн в 2009 году), ООО "Энерготехкомплекс", ООО "Украинская тендерная компания", ГП МОУ "Укроборонпоставщик" и прочие.

Все эти фирмы во времена президентства Виктора Януковича относили к так называемой "генеральско-енакиевской" группе, представленной тогдашним руководством МО Украины и тем самым Юрием Иванющенко.

Однако впоследствии Олег Атаянц выпал из внимания СМИ и вернулся в его фокус уже только в 2019 году, когда выяснилось, что, несмотря на Майдан и смену власти, структуры Олега Атаянца и "енакиевских" продолжают кормить украинскую армию. Правда формальными поставщиками выступали уже другие фирмы.

Так, как писали все те же "Наші гроші", прокуратура Киева занялась расследованием контрактов на покупку продуктов питания Минобороны у ООО "Военсервис-волонтер" и "Военторг", которые по версии следствия, формировали налоговый кредит на поставках Минобороны. Таким образом они подозреваются в уклонении от налогов на сумму в 1,25 млрд грн. По данным следствия, "Военторг" формировал налоговый кредит на приобретение продуктов питания, которые вместе с "услугами по обеспечению питания" в дальнейшем реализовывал Военной части 3078 Нацгвардии, ООО "Военсервис-Волонтер", а также другим предприятиям, не являющимся плательщиками НДС.

Хотя формально сам Олег Атаянц не имеет отношения к данным фирмам, по версии СМИ, он может быть одним из теневых владельцев данных фирм, поскольку ее владельцем и директором одно время был Андрей Усенко.

Он же был директором ряда фирм, которые относят к той "генеральско-енакиевской" группе – "ППК ЗС", "Адмет групп", "Интертрейд ойл", "Финанс менеджмент" и "Анчар групп". По одному делу о покупке ГСМ для МО с последней, кстати проходило и ООО "Мезон-К".

"Военторг" также засветился в скандале с поставкой некачественного питания в одну из воинских частей, а также в хищении средств на питании детей-чернобыльцев. Также по версии АМКУ, она была участницей монопольного сговора и заплатила штраф в 363,83 млн грн.

Но, несмотря на такой шлейф скандалов, уже в 2021 году из бюджета МО 2,71 млрд грн. получило ООО "Военсервис-волонтер", которое вместе с "Военторгом" фигурирует в расследовании об уклонении от налогов.

Секрет неприкасаемости – связи с Юлией Тимошенко?

По версии же OBOZREVATEL, теневым бенефициаром бизнеса Олега Атаянца являются семейство Чечеткиных Леонид и Артур, и их влиятельная родственница Юлия Тимошенко, на чьей дочери и женат Артур Чечеткин.

"Компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур… БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады", – ссылаются на правоохранителей OBOZREVATEL.

Тем временем правоохранители продолжают выявлять все новые схемы по хищению бюджетных средств на питании военнослужащих.