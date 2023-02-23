Почав із Юри Єнакіївського, а працює з Тимошенко? В одного з постачальників Міноборони виявилися неоднозначні зв’язки

На харчуванні ЗСУ давно заробляють різні групи

Скандал навколо харчування військовослужбовців у Міноборони торкнувся долі цілої групи чиновників відомства, але мало кому відомі прізвища тих комерсантів, які власне здійснюють постачання продуктів для потреб ЗСУ. Один із них – одеський бізнесмен Олег Атаянц, який за версією ЗМІ міг бути пов’язаним з одним із найскандальніших діячів часів Януковича, з екс-нардепом Юрієм Іванющенком, відомим також як "Юра Єнакіївський".

Як повідомляє сайт OBOZREVATEL, фірми Олега Атаянця разом із партнерами можуть бути замішані в ухиленні від податків на суму 400 млн грн, що сьогодні розслідують співробітники Бюро економічної безпеки.

Хто такий Олег Атаянц?

Олег Атаянц людина умовно публічна, щоправда, переважно в колах колекціонерів і меценатів, коли почав займатися культурними проектами в Одесі на початку 2000-х років.

Пізніше переїхавши до столиці, бізнесмен у 2017 році заснував "Галерею Атаянц", започаткував іменну стипендію для талановитих художників. У 2019 році з’явився арт-проект "Made in Chernobyl", присвячений Чорнобильській трагедії.

Гроші на все це Олег Атаянц заробляє у бізнесі, головним чином у сфері АПК, наприклад ТОВ "Перша плодово-овочева компанія" є помітним гравцем на ринку волоських горіхів.

Загалом за даними сервісу YouControl, у різний час Олег Атаянц був пов’язаний приблизно з двома десятками комерційних структур.

Сумнівні доходи на тендерах для Міноборони

Дані про сумнівні операції одеського бізнесмена з’явилися у пресі у 2011 році, як писали тоді "Наші гроші", ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко Олег Атаянц став приватним тендером Міноборони, якраз у той період, коли головним інспектор відомства став Михайло Єжель.

За даними того ж YouControl, лише за 2008 рік ТОВ "Мезон-К" Олега Атаянця змогло заробити на держтендерах 52,8 млн грн.

Олег Атаянц у ролі мецената

Причому якщо вірити документам кримінальної справи, яка розглядалася у 2010 році, йшлося про ПММ, а не про харчування солдатів, як пишуть ЗМІ. Згідно з судовим документом, фірма могла бути частиною схеми з розкрадання ПММ ТОВ "Анчар груп", яка поставила палива Міноборони майже на 52 мільйони гривень.

А вже наступного, 2011 року, "Мезон-К" підозрювалася в участі в ухиленні від податків за допомогою операцій з фіктивними фірмами з метою виведення коштів з фірми та приховування їх від податків.

Усього як писали ЗМІ у тому ж 2011-му році до "групи Олега Атаянця" належала ціла плеяда фірм ТОВ "ППК ЗС", ТОВ "Мезон-К", ТОВ "Європродуктінвест", ТОВ "Анчар-груп" (проходила у справі про розкраданнях при закупівлі ПММ на 51 млн грн у 2009 році), ТОВ "Енерготехкомплекс", ТОВ "Українська тендерна компанія", ДП МОУ "Укроборонпостачальник" та інші.

Усі ці фірми за часів президентства Віктора Януковича відносили до так званої "генеральсько-єнакіївської" групи, представленої тодішнім керівництвом МО України і тим самим Юрієм Іванющенком.

Однак згодом Олег Атаянц випав з уваги ЗМІ і повернувся до його фокусу вже лише у 2019 році, коли з’ясувалося, що, незважаючи на Майдан та зміну влади, структури Олега Атаянця та "єнакієвських" продовжують годувати українську армію. Щоправда, формальними постачальниками виступали вже інші фірми.

Так, як писали ті самі "Наші гроші", прокуратура Києва зайнялася розслідуванням контрактів на купівлю продуктів харчування Міноборони у ТОВ "Воєнсервіс-волонтер" та "Воєнторг", які за версією слідства, формували податковий кредит на постачання Міноборони. Таким чином вони підозрюються в ухиленні від податків на суму 1,25 млрд грн. За даними слідства, "Воєнторг" формував податковий кредит на придбання продуктів харчування, які разом із "послугами із забезпечення харчування" надалі реалізовував Військовій частині 3078 Нацгвардії, ТОВ "Воєнсервіс-Волонтер", а також іншим підприємствам, які не є платниками ПДВ.

Хоча формально сам Олег Атаянц не має відношення до цих фірм, за версією ЗМІ, він може бути одним із тіньових власників цих фірм, оскільки її власником та директором у свій час був Андрій Усенко.

Він же був директором низки фірм, які відносять до тієї "генеральсько-єнакієвської" групи — "ППК ЗС", "Адмет груп", "Інтертрейд ойл", "Фінанс менеджмент" та "Анчар груп". За однією справою про купівлю ПММ для МО з останньою, до речі, проходило і ТОВ "Мезон-К".

"Воєнторг" також засвітився у скандалі з постачанням неякісного харчування в одну з військових частин, а також у розкраданні коштів на харчуванні дітей-чорнобильців. Також за версією АМКУ, вона була учасницею монопольної змови та заплатила штраф у 363,83 млн грн.

Але, незважаючи на такий шлейф скандалів, уже 2021 року з бюджету МО 2,71 млрд грн. отримало ТОВ "Воєнсервіс-волонтер", яке разом із "Воєнторгом" фігурує у розслідуванні про ухилення від податків.

Секрет недоторканності – зв’язки з Юлією Тимошенко?

За версією OBOZREVATEL, тіньовим бенефіціаром бізнесу Олега Атаянця є сімейство Чечеткіних Леонід та Артур, та їхня впливова родичка Юлія Тимошенко, на дочці якої і одружений Артур Чечеткін.

"Компанії, переможці державних закупівель, у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур… БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім’ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Верховної Ради", – посилаються на правоохоронців OBOZREVATEL.

Тим часом правоохоронці продовжують виявляти нові схеми з розкрадання бюджетних коштів на харчуванні військовослужбовців.