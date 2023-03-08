От водки до туалетной бумаги: магазины в оккупации завалены украинской продукцией, но есть одно "но"

Украинские товары победили российские по популярности даже в оккупации

На временно оккупированной россиянами части Запорожской области можно без проблем купить украинскую продукцию известных брендов, в частности, алкоголь ТМ "Хлебный дар", туалетную бумагу "Обухов" и приправы. Но как утверждают местные – это все российские подделки

Жители оккупированной территории Запорожья прислали "Телеграфу" ряд фотографий данных товаров и предположили, как эти товары оказались на полках магазинов.

На фото, присланном жителями оккупированной части области, можно увидеть водку ТМ "Хлебный дар", (принадлежит украинскому алкогольному холдингу "Баядера групп"). Впрочем, на бутылке четко указан ее производитель – Климовичский ликероводочный завод в городе Климовичи, Республика Беларусь. Лицензионное производство водки "Хлебный дар" на предприятии было начато еще в 2012 году.

Производителя легко прочитать на бутылке

В марте прошлого года, после вторжения войск рф на территорию Украины, "Баядера групп" сообщил, что отозвал лицензию на производство "Хлебного дара" в Беларуси. Однако дата выпуска водки, которую продают в оккупированной части Запорожской области, значится 31 августа 2022 года.

Произведена 31 августа

Конечно, можно было бы предположить, что данная водка является фальсификатом, но на ней имеется федеральная специальная марка российского образца, удостоверяющая, что данный товар является легальным.

Хлебный дар от белорусов

Согласно действующему российскому законодательству, федеральная специальная марка ставится на произведенную либо импортированную в рф алкогольную продукцию, чем делает ее легальной на территории российской федерации. Проще говоря, данная водка была ввезена из Беларуси сперва в россию, где и получила специальную марку, а уже затем оказалась на прилавках оккупированной части Запорожской области. Но, что важно в этой ситуации, производство водки "Хлебный дар" в Беларуси, вероятно, продолжается.

Та самая марка

Интересная ситуация с туалетной бумагой известного в Украине бренда "Обуховская", фотографии которой также были присланы "Телеграфу". На товаре стоит производитель – Киевский картонно-бумажный комбинат, но предприятие явно не продает свою продукцию в рф, а провести ее как-то "контрабандой" из-за боевых действий невозможно.

"Вот уже несколько месяцев через Васильевку (город подконтрольный Украине, через который до лета 2022 года провозили товары и людей) ничего не возят из-за боев, а товары с украинской маркировкой продолжают оставаться в продаже", — говорят местные жители.

По словам автора фото, та же бумага "Обуховская" стоит несколько дороже российской – в пределах 25 российских рублей (примерно 12,5 грн) за рулон, но вряд ли является украинской, хотя штрих-код на нее и начинается с 482, то есть является украинским.

Бумага есть, но украинская ли

"Российские товары настолько ужасного качества, что есть масса подделок под "украинский" товар – ту же "Обуховскую бумагу", по словам продавцов, на самом деле делают где-то в Ростовской области. Другие товары делают в "народных республиках" Донбасса, правда, при этом почему-то штрих-коды на нем украинские и часть текста тоже", — утверждает автор фото.

По коду - украинская

Действительно, скажем, майонез ТМ "Оліс" является украинским и выпускается компанией ООО фирма "Оліс ЛТД", работающей на рынке масла и приправ Украины уже 30 лет.

В то же время на оккупированной части Запорожской области можно купить майонез ТМ "Оліс" со штрих-кодом, также начинающимся на 482, но при этом производителем значится ООО "Торговый дом "Продукты Донбасса" по адресу улица Туполева, 66, город Макеевка, "ДНР". С 2014 года Макеевка, находящаяся немного восточнее Донецка, неподконтрольна Украине.

Украинский майонез из Донбасса

Любопытно, что при этом информация на упаковке содержится на русском и украинском языках. Хотя и не вполне правильно, название майонеза "Чудовий", написано на русском языке как "Чудовый", хотя более верным переводом был бы "Отличный".

Отметим, что в той же россии продолжают работать предприятия, принадлежащие известным украинским брендам, и хотя украинские компании запрещают производство на них, это не всегда работает, как например с водкой "Хортица".