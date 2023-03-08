Від горілки до туалетного паперу: магазини в окупації завалені українською продукцією, проте є одне "але"

Українські товари перемогли російські за популярністю навіть в окупації

У тимчасово окупованій росіянами частині Запорізької області можна без проблем придбати українську продукцію відомих брендів, зокрема алкоголь ТМ "Хлібний дар", туалетний папір "Обухів" та приправи. Але як стверджують місцеві – це все російські підробки

Мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області надіслали "Телеграфу" низку фотографій цих товарів та припустили, як ці товари опинилися на полицях магазинів.

На фото, надісланому жителями окупованої частини області, можна побачити горілку ТМ "Хлібний дар", (належить українському алкогольному холдингу "Баядера груп"). Втім, на пляшці чітко вказано її виробника – Климовичський лікеро-горілчаний завод у місті Климовичі, Республіка Білорусь. Ліцензійне виробництво горілки "Хлібний дар" на підприємстві було розпочато ще 2012 року.

Виробника легко прочитати на пляшці

У березні минулого року, після вторгнення військ росії на територію України, "Баядера груп" повідомив, що відкликав ліцензію на виробництво "Хлібного дару" у Білорусі. Однак дата випуску горілки, яку продають в окупованій частині Запорізької області, 31 серпня 2022 року.

Зроблено 31 серпня

Звичайно, можна було б припустити, що дана горілка є фальсифікатом, але на ній є спеціальна федеральна марка російського зразка, що засвідчує, що даний товар є легальним.

Хлібний дар від білорусів

Відповідно до чинного російського законодавства, федеральна спеціальна марка ставиться на вироблену чи імпортовану в Росії алкогольну продукцію чим робить її легальною біля Російської Федерації. Простіше кажучи, ця горілка була ввезена з Білорусі спершу до росії, де й отримала спеціальну марку, а вже потім опинилася на прилавках окупованої частини Запорізької області. Але, що важливо у цій ситуації, виробництво горілки "Хлібний дар" у Білорусі, ймовірно, продовжується.

Та сама марка

Цікава ситуація з туалетним папером відомого в Україні бренду "Обухівська", фотографії якого також надіслано "Телеграфу". На товарі стоїть виробник — Київський картонно-паперовий комбінат, але підприємство явно не продає свою продукцію в росії, а провести її якось "контрабандою" через бойові дії неможливо.

"Ось уже кілька місяців через Василівку (місто підконтрольне Україні, через яке до літа 2022 року провозили товари та людей) нічого не возять через бої, а товари з українським маркуванням продовжують залишатися у продажу", — кажуть місцеві жителі.

За словами автора фото, той самий папір "Обухівська" коштує трохи дорожче за російський – у межах 25 російських рублів (приблизно 12,5 грн) за рулон, але навряд чи є українським, хоча штрих-код на нього і починається з 482, тобто є українським.

Папір є, але чи український

"Російські товари настільки жахливої якості, що є маса підробок під "український" товар – той самий "Обухівський папір", за словами продавців, насправді роблять десь у Ростовській області. Інші товари роблять у "народних республіках" Донбасу, правда при цьому чомусь штрих-коди на ньому українці та частина тексту також", — стверджує автор фото.

За кодом — українська

Справді, скажімо майонез ТМ "Оліс" є українським і випускається компанією ТОВ фірма "Оліс ЛТД", яка працює на ринку олії та приправ України вже 30 років.

У той же час на окупованій частині Запорізької області можна купити майонез ТМ "Оліс" зі штрих-кодом, який також починається на 482, але при цьому виробником значиться ТОВ "Торговий дім "Продукти Донбасу" за адресою вулиця Туполєва, 66, місто Макіївка, " ДНР". З 2014 року Макіївка, яка знаходиться трохи на схід від Донецька, непідконтрольна Україні.

Український майонез із Донбасу

Цікаво, що при цьому інформація на упаковці міститься російською та українською мовами. Хоча й не зовсім правильно, назва майонезу "Чудовий", написана російською як "Чудовий", хоча вірнішим перекладом був би "Відмінний".

Зазначимо, що в тій же Росії продовжують працювати підприємства, що належать відомим українським брендам, і хоча українські компанії забороняють виробництво на них, це не завжди працює, як, наприклад, з горілкою "Хортиця".