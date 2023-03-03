Товари з росії та зв’язки власника з родиною медведєва: що не так з "Ельдорадо" і чому навколо мережі виник скандал

Українське Ельдорадо не відмовилося від бізнесу з росії і після року масштабної агресії

Не тільки західні бренди продовжують свій бізнес у країні-окупанті, незважаючи на криваву агресію, що триває другий рік, співпрацюють з росією і українські компанії. Одна з них – торговельна мережа "Ельдорадо України", власником якої є Віктор Поліщук.

Українська компанія родом із Росії

Торгова мережа "Ельдорадо" та відповідна торгова марка в Україні з’явилися в 1999 році як філія сформованої на той час у Росії торгової мережі "Ельдорадо", що виникла у 1994 році. Першими її співвласниками були зять тодішнього президента України Віктор Пінчук та власник російської компанії Ігор Яковлєв.

Але згодом власники як української, так і російської компаній змінилися – у Росії "Ельдорадо" перейшло до рук сім’ї Гуцерієвих, а в Україні — підприємцю Віктору Поліщуку.

Формально після купівлі у 2013-му році українське "Ельдорадо" є окремим підприємством, до того ж дуже солідним – у ньому працюють близько 5000 осіб, а оборот у 2021-му році перевищував 11 млрд грн.

Але хоча ще в 2014-му році було заявлено, що український "Ельдорадо" повністю відмовився від будь-яких зв’язків з російським "батьком", розслідування OSINT-спільнота Molfar стверджує протилежне.

Тисячі поставок та товарів – з росії

За підрахунками аналітиків Molfar і даними з сервісу 52wmb, до двох третіх товарів торгової марки Elenberg, що надійшла на адресу ТОВ "Технополіс 15" (один з імпортерів техніки групи компаній "Ельдорадо"), прийшли з Росії. І в цьому немає нічого дивного, адже попри іноземну назву ТМ Elenberg належить російському "Ельдорадо" з 1999 року і китайські комплектуючі для техніки збираються у готові вироби на території Росії.

Вартість такого імпорту в товаристві Molfar оцінили в 12,5 млн дол, з яких 2,5 млн були сплачені до бюджету Росії у вигляді податків.

Також на сайті eldorado.ua на січень 2023 р. пропонуються 360 товарів ТМ Redmond, що виробляються в Білорусі та Росії. Восени ж 2022 року в магазинах компанії продавалися обігрівачі, вироблені в Росії після 2014 року, на них навіть стояли наклейки "№1 в Росії з 2014 року".

Покупець був здивований Джерело — Телеграм-канал Рівне

Інший імпортер товарів для "Ельдорадо" — ТОВ "Дієсса", у період 2012-2017 років виявився понад 43% імпорту, що прийшов з росії.

Навіть у 2023-му році на сайті компанії "Ельдорадо" можна було знайти морозильні камери виробництва Росії.правда важко уявити, що ці залишки продають з 2014-го року.

Родина "Ельдорадо": голова – член родини Януковича, дружина – племінниця ведмедєва, партнер – друг ведмедчука

Власник "Ельдорадо" в Україні – підприємець Віктор Поліщук давно користується "славою" члена "Сім’ї" екс-президента України Віктора Януковича, якого ЗМІ підозрювали у підкупі суддів, земельних аферах та іншому.

Віктор Поліщук

За версією Голос.ua на гроші екс-міністра з податків та зборів Олександра Клименка було збудовано ТРЦ "Гулівер", який також належить Віктору Поліщуку.

Проте найгучніший його скандал – "відведення" 96 гектарів землі у Броварів восени 2013 року, коли місту запропонували збудувати фармацевтичний завод для німецького концерну "Bayer". Депутати навіть виділили землю, але незабаром з’ясувалося, що жодного зв’язку з концерном фірма, яка нібито представляла його інтереси, не має, про що було заявлено самим "Bayer".

Як з’ясувалося, нібито представляла інтереси німецької сторони така собі компанія "Інтер-профіт", але сам проект представляла інша фірма — "Техенерготрейд", яка на 95% належить саме Віктору Поліщуку. Для нього, правда, жодних наслідків це не мало, хоча землю довелося повернути.

Більше того, незважаючи на зміну влади у 2014-му році він, як і раніше, почувається настільки впевнено, що не платить за кредитами, взятими у держбанків ще за Януковича.

З рук Поліщуку зійшло і банкрутство його банку "Михайлівський" у 2016-му році – підозрюваним у виведенні з фінустанови 870 мільйонів гривень став колишній в. о. голови правління банку Ігоря Дорошенка.

У перші дні вторгнення Росії ГБР було перехоплено 3 елітні автомобілі Rolls-Royce вартістю близько 50 млн грн, частина з яких за даними "Економічної правди", були записані на фірму, що належить Поліщуку.

Не менш цікавим є його бізнес- та сімейне оточення.

Так, партнер Віктора Поліщука по ТОВ "Технобуд" — також один із імпортерів російської техніки в Україну, Юрій Гриб, у свій час був партнером екс-нардепа ВР України Віктора Медведчука в елітному мисливському господарстві Чернігівської області. Щоправда називалося воно чомусь "Товариство поціновувачів природи Козелецького району".

Екс-секретар Віктора Поліщук – Олена Березовська, якраз під час Євромайдану у грудні 2013 року організувала поїздку українських дітей до Росії. За даними Еспресо TV це використовувалося російською пропагандою. Більше того, вже у 2014-му році Березовська виїхала до Росії та стала засновником пропагандистського ресурсу "Україна.ру", який відзначився величезною кількістю диких фейків та брехливою інформацією навколо України.

Олена Березовська

Також дружина Віктора Поліщука – Лілія Резвая, разом із броарськими школярами та Березовською їздила до Москви.

І справа тут могла бути не тільки в любові до дітей дружини бізнесмена, а й у бажанні побачитися з тіткою — у дівочості Світланою Лінник, а з 1993 року Світланою Медведєвою, дружиною колишнього президента Росії та прем’єр-міністра Дмитра Медведєва.

Лілія Жвава

Проте як свідчить розслідування " Телеграфа ", необов’язково мати родичів серед російської влади щоб мати свій бізнес у Росії попри війну. Достатньо бажати зберегти за собою частину ринку алкоголю Росії, як це до 2022 року робив голова наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits (бренди "Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак та ін.) Євген Черняк.