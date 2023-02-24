"Уничтожить дотла": медведев в годовщину вторжения в Украину пригрозил дойти до Польши

медведев назвал оккупантов героями и попытался объяснить цели россии в полномасштабной войне

Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев, неоднократно делавший угрожающие заявления в сторону Украины, высказался в годовщину полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны. Теперь путинский приспешник пригрозил дойти до Польши.

Соответствующий пост с "важными" мыслями медведева был опубликован в его официальном Telegram-канале. В нем он заявляет, что российские оккупанты на протяжении года со дня вторжения якобы "восстанавливают мир, справедливость и порядок". Хотя на деле они несут разруху, горе и смерть, атакуя нашу страну ракетами и дронами и совершая военные преступления на нашей земле. Тем не менее медведев открыто называет этих "людей" героями.

"Они (российские захватчики, — Ред.) герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём (оккупируем, — Ред.) наши территории (т.е. украинские — Ред.) и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", — написал медведев.

Не обошлось и без высказываний о том, как все вокруг якобы хотят ослабить россию и что только рф заинтересована в прекращении конфликта. Тут же он пишет, что дальше, по его мнению, будут переговоры.

"И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики. Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта", — говорится в посте.

Далее медведев в своей нелепой манере попытался объяснить цели страны-агрессора в так называемой "специальной операции", то есть полномасштабной войне, пригрозив при этом дойти до границ Польши.

"В какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт. Неважно – в преддверии выборов или просто на очередном Майдане. Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла", — заявил приспешник путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дмитрия медведева подняли на смех в сети из-за его высказываний и угроз о возможном применении ядерного оружия.