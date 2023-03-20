"Діятиме до кінця життя": у Гаазі зробили гучну заяву щодо ордеру для путіна - у росії "потужно" відповіли

У рф вже відреагували на ордер Гааги

Ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у рф марії львової-бєлової, яких Міжнародний суд обґрунтовано підозрює у вчиненні низки воєнних злочинів проти України, діятимуть до кінця їхнього життя. Або до того моменту, поки ці військові злочинці не постануть перед судом Гааги.

Як пише BBC, відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, зазначивши, що раніше суд мав на меті тримати видачу ордерів на арешт у таємниці, однак в подальшому все ж вирішив надали їм розголосу. Свої дії обґрунтував черговою спробою зупинити подальші злочини російського лідера, зокрема й ті, що пов'язані з українськими дітьми, яких протизаконно депортують до росії.

"З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати", — наголосив Хан, додавши, що путін і надалі залишатиметься передбачуваним злочинцем і це триватиме допоки нарешті не постане перед судом.

"Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться передбачуваним злочинцем до кінця свого життя", — підсумував прокурор.

Варто додати, що у росії вже встигли, як зазвичай, "потужно" відповісти на дії Міжнародного суду. Зокрема, слідчий комітет рф оголосив, що вже відкрив кримінальні справи проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це у понеділок, 20 березня, пишуть росзМІ.

"Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (Tomoko Akane), Розаріо Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) та Серхіо Ухерде Ходінес (Серхіо Ugerde Godinez)", — йдеться у повідомленні російського відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Китаї, який називає себе "нейтральною стороною" у російсько-українській війні, прокоментували рішення Гааги щодо видачі ордера на арешт путіна. У КНР наголосили, що МКС повинен зайняти "справедливу позицію" та "поважати імунітет" кремлівського очільника.