"Будет действовать до конца жизни": в Гааге сделали громкое заявление по поводу ордера для путина — в россии "мощно" ответили

В россии уже отреагировали на ордер Гааги

Ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по правам ребенка в рф марии львовой-беловой, которых Международный суд обоснованно подозревает в совершении военных преступлений против Украины, будут действовать до конца их жизни. Или до тех пор, пока эти военные преступники не предстанут перед судом Гааги.

Как пишет BBC, соответствующее заявление сделал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, отметив, что ранее суд имел целью держать выдачу ордеров на арест в тайне, однако в дальнейшем все же решил озвучить их. Свои действия обосновал очередной попыткой остановить дальнейшие преступления российского лидера, в том числе и связанные с украинскими детьми, которых противозаконно депортируют в россию.

"С детьми нельзя обращаться, как с военной добычей, их нельзя депортировать", — подчеркнул Хан, добавив, что путин и дальше будет оставаться предполагаемым преступником и это будет продолжаться до тех пор, пока не предстанет перед судом.

"Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", — подытожил прокурор.

Следует добавить, что в россии уже успели, как обычно, "мощно" ответить на действия Международного суда. В частности, следственный комитет рф объявил, что уже открыл уголовные дела против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге. Об этом в понедельник, 20 марта, пишут россМИ.

"Следственный комитет россии возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Акане (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Ухерде Ходинес (Серхио Ugerde Godinez)", — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Китае, называющем себя "нейтральной стороной" в российско-украинской войне, прокомментировали решение Гааги о выдаче ордера на арест путина. В КНР отметили, что МКС должен занять "справедливую позицию" и "уважать иммунитет" кремлевского руководителя.