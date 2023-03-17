Війна — день 387: росіяни безуспішно і з втратами штурмують позиції ЗСУ на Донбасі

Оперативно про головне 17 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 387 днів. На Донбасі продовжуються активні бойові дії. Окупанти не припиняють спроб продавити українську оборону, проте успіхів не мають і з великими втратами щоразу відкочуються на попередні позиції. Тим часом союзники України продовжують збільшувати допомогу ЗСУ як озброєнням, так і боєприпасами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo, перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня, — ЗМІ.

00:00 Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував збільшення обсягів військової допомоги, що надається Україні, та залучення Франції до програми підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії.

З даними за 14 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 384: окупанти намагаються прорватися до центру Бахмута та готуються до нового ракетного удару

Про те, що відбувалося 15 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 385: продовження штурму Бахмута і скандал через збитий американський БПЛА

Інформація за 16 березня доступна у зведенні: Війна — день 386: натиск окупантів на Бахмут не слабшає, але ЗСУ тримають позиції