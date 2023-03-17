росія має відповісти: авторитетне ЗМІ звернулося до Байдена через збитий безпілотник

Американці просять потужну зброю для України

Впливова американська газета The Wall Street Journal випустила редакційну статтю із закликом до президента США Джо Байдена дати відповідь на провокацію росіян над Чорним морем під час якої американський безпілотник MQ-9 Reaper зазнав аварії. Журналісти закликають американського лідера до надання Україні потужного озброєння.

"Провокація вимагає відповіді США, і правильна відповідь — дати українцям сучасну зброю великої дальності, необхідну їм для перемоги над армією володимира путіна", — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що хоч у США і не впевнені на 100 відсотків у тому, чи росіяни навмисно пошкодили гвинт БПЛА, сам факт такої поведінки говорить про ризик, на який усвідомлено пішла росія.

"Дехто попереджає, що цей епізод показує ризик війни США з росією і є причиною відмовляти Україні (у потужній зброї. — Ред.). Але безпілотник працював у міжнародному повітряному просторі, а путін хоче зробити Чорне море власним ставком. росія може піти на ескалацію. Але момент прояснює, що путін є агресором, і його задуми не обмежуються Україною", — вважають журналісти.

Адміністрація Байдена коригує свою політику щодо України, ґрунтуючись на власних побоюваннях щодо реакції путіна, але автори зазначають, що ця аварія — останнє нагадування про те, що російський диктатор іде на будь-який ризик, який, на його думку, може зійти з рук.

"У президента Байдена тепер більше причин зробити те, що він міг би зробити давним-давно", — йдеться у статті.

Далі журналіст перерахував, що могла б зробити адміністрація президента після витівки росіян:

передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS, що дозволить завдати глибших ударів по російських позиціях в Україні. передати ЗСУ БПЛА MQ-9 Reaper.

Там нагадали, що причиною того, що MQ-9 досі так і не потрапив до ЗСУ, є побоювання США з приводу того, що його технології можуть потрапити до рук росіян, проте як показав вищезгаданий інцидент, Америка довела, що може вживати "заходи щодо пом’якшення наслідків" — імовірно видаливши дистанційно всі дані з жорсткого диска апарата.

"Це свідчить про те, що ризики, пов’язані з передачею MQ-9 Україні, є керованими та переважуються плюсами платформи, яка може перебувати в повітрі більше доби й вести розвідку на великих відстанях", — вважає автор статті.

"Пан Байден може знехтувати моментом і оголосити про свою стриманість, але йому не сподобаються рішення, які він буде змушений прийняти, якщо Росія загострить ситуацію і зіб’є літак, який пілотують американські військові льотчики", — резюмує журналіст.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму) російські винищувачі пошкодили американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper. Результатом стало його падіння та затоплення у морі. Проте вже 17 березня США направили в акваторію Чорного моря новий БПЛА, щоправда, змінивши його маршрут.

Раніше ми писали, що США досі не наважуються передати Україні далекобійні ракети, хоча це вже закликають зробити навіть американці.