россия должна ответить: авторитетное СМИ обратилось к Байдену из-за сбитого беспилотника

Американцы просят мощное оружие для Украины

Влиятельная американская газета The Wall Street Journal выпустила редакционную статью с призывом к президенту США Джо Байдену дать ответ на провокацию россиян над Черным морем, во время которой американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение. Журналисты взывают американского лидера к предоставлению Украине мощного вооружения.

"Провокация требует ответа США, и правильный ответ — дать украинцам современное оружие большой дальности, необходимое им для победы над армией владимира путина", — говорится в публикации.

Там отметили, что хоть в США и не уверены на 100 процентов в том, преднамеренно ли россияне повредили винт БПЛА, сам факт такого поведения говорит о риске, на который осознанно пошла россия.

"Некоторые предупреждают, что этот эпизод показывает риск войны США с россией и является причиной отказывать Украине (в мощном оружии — Ред.). Но беспилотник работал в международном воздушном пространстве, а путин хочет сделать Черное море личным прудом. россия может пойти на эскалацию, но момент проясняет, что путин является агрессором, и его замыслы не ограничиваются Украиной", — считают журналисты.

Администрация Байдена корректирует свою политику в отношении Украины, основываясь на собственных опасениях по поводу реакции путина, но авторы отмечают, что эта крушение — последнее напоминание о том, что российский диктатор идет на любой риск, который, по его мнению, может сойти с рук.

"У президента Байдена теперь больше причин сделать то, что он мог бы сделать давным-давно", — говорится в статье.

Далее журналист перечислил что бы могла сделать администрация президента после выходки россиян:

передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, что позволит нанести более глубокие удары по российским позициям в Украине. передать ВСУ БПЛА MQ-9 Reaper.

Там напомнили, что причиной того, что MQ-9 до сих пор так и не попал к ВСУ, являются опасения США, что его технологии могут попасть в руки россиян, однако как показал вышеупомянутый инцидент, Америка доказала, что может предпринимать "меры по смягчению последствий" — предположительно удалив дистанционно все данные с жесткого диска аппарата.

"Это говорит о том, что риски, связанные с предложением MQ-9 Украине, являются управляемыми и перевешиваются преимуществами платформы, которая может находиться в воздухе более суток и вести разведку на больших расстояниях", — считает автор статьи.

"Г-н Байден может предпочесть упустить момент и объявить о своей сдержанности, но ему не понравятся решения, которые он будет вынужден принять, если россия обострит ситуацию и собьет самолет, пилотируемый американскими военными летчиками", — резюмирует журналист.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Результатом стало его падение и затопление в море. Однако уже 17 марта США направили в Черное море новый БПЛА, правда, изменив его маршрут.

Ранее мы писали, что США не решаются передать Украине дальнобойные ракеты, хотя это уже призывают сделать даже американцы.