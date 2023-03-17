Україна отримає два радянські ЗРК: який сюрприз чекає на ворога

Старі ЗРК зможуть стріляти ракетами НАТО

У п’ятницю, 17 березня, стало відомо, що Словаччина готова передати Україні 13 винищувачів МіГ-29, тим самим ставши вже другою країною, яка офіційно заявила про передачу літаків ЗСУ – першою була Польща.

Але, як повідомляє словацька газета "Рravda", крім того Україна отримає ще два зенітно-ракетні комплекси "Куб".

Хоча "Куб" і є застарілим комплексом (вироблявся у 1967-1983 роках), на думку військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, він все одно стане в нагоді українським військовим.

"Польща модернізувала свої ЗРК "Куб" для застосування ракет RIM-7 Sea Sparrow. У січні 2023 стало відомо, що ці ракети будуть поставлятися в Україну і що їх нібито інтегрували до ЗРК "Бук". Тому не варто упереджено ставитись до "Кубіка". Він зараз уже не той, що був раніше", — зазначає експерт.

Зазначимо, що американська ракета RIM-7 Sea Sparrow (Морський горобець) також виробляється з 60-х років і зарекомендувала себе як надійний засіб для ППО ближнього радіусу дії – до 30 км. до 15 км.

Для порівняння, показники зенітних ракет радянського зразка для "Куба" значно нижчі. Так, максимальна дальність бойової роботи обмежується 22 км, висота поразки мети – до 12 км, а швидкість самої ракети – 600 м/с. Інакше кажучи, оснащення ЗРК, що передається Словаччиною, сучасними ракетами дозволить поліпшити його показники в 1,5-2 рази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що поряд із радянськими зразками ЗРК небо України охороняють новітні зенітно-ракетні комплекси НАТО.