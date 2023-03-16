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Війна — день 386: тиск окупантів на Бахмут не слабшає, але ЗСУ тримають позиції

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 386 днів Новина оновлена 16 березня 2023, 00:18
Бої за Україну тривають 386 днів

Оперативно про головне 16 березня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 386 днів. Окупанти продовжують робити спроби наступу на Бахмут та його околиці і навіть змогли досягти там певних успіхів, проте це дається їм ціною величезних втрат, оскільки, за словами представників ЗСУ, у цьому районі задіяні одні з найдосвідченіших українських підрозділів. Російські атаки також фіксуються на лінії Сватове — Кремінна та на північний схід від Куп’янська. Водночас аналітики не помічають суттєвих зрушень у настанні росіян, оскільки за місяць їм вдалося захопити 234 квадратні кілометри і втратити при цьому понад 20 тисяч солдатів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З даними за 13 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 383: окупанти "застрягли" у Бахмуті, але посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 384: окупанти намагаються прорватися до центру Бахмута і готуються до нового ракетного удару

Інформація за 15 березня доступна у зведенні: Війна — день 385: продовження штурму Бахмута та скандал через збитий американський БПЛА

Теги:
#Україна #Росія #Війна