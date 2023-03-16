Війна — день 386: тиск окупантів на Бахмут не слабшає, але ЗСУ тримають позиції

Оперативно про головне 16 березня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 386 днів. Окупанти продовжують робити спроби наступу на Бахмут та його околиці і навіть змогли досягти там певних успіхів, проте це дається їм ціною величезних втрат, оскільки, за словами представників ЗСУ, у цьому районі задіяні одні з найдосвідченіших українських підрозділів. Російські атаки також фіксуються на лінії Сватове — Кремінна та на північний схід від Куп’янська. Водночас аналітики не помічають суттєвих зрушень у настанні росіян, оскільки за місяць їм вдалося захопити 234 квадратні кілометри і втратити при цьому понад 20 тисяч солдатів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З даними за 13 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 383: окупанти "застрягли" у Бахмуті, але посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 384: окупанти намагаються прорватися до центру Бахмута і готуються до нового ракетного удару

Інформація за 15 березня доступна у зведенні: Війна — день 385: продовження штурму Бахмута та скандал через збитий американський БПЛА