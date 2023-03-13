Війна — день 383: окупанти "застрягли" у Бахмуті, але посилюють обстріли

Оперативно про головне 13 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 383 дні. Окупанти намагаються просунутися в Бахмуті, однак це не приносить їм жодних результатів, при цьому ЗСУ посилили тиск на противника в районі Сватового, і навіть могли там досягти певних успіхів. Разом з тим фіксується перекидання додаткової артилерії противника в південних областях, і в першу чергу йдеться про все ще окуповану Кінбурнську косу. Такі маневри можуть свідчити, що незабаром обстріли Миколаївської та Херсонської областей посиляться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За минулий тиждень українські військові знищили 5 складів боєкомплекту росіян та 7 командних пунктів.

З даними за 10 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 380: Україна відновлюється після ракетного обстрілу, на Донбасі тривають тяжкі бої

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 381: росіяни хочуть "паузу" під Бахмутом і намагаються прорватися під Вугледаром

Інформація за 12 березня доступна у зведенні: Війна — день 382: окупанти посилили тиск на Бахмут, а Україна готує удар у відповідь