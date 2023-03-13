Вибухи на "Північних потоках": екс-розвідник КДБ пояснив, навіщо приплели українців

У ситуації з вибухами на "Північних потоках" не шукатимуть винних, а шукатимуть вихід із ситуації

Вибухи на "Північних потоках" можна назвати "операцією щодо зниження градуса протистояння". Звинувачувати у підриві газопроводів ядерну країну, росію чи США, спричинило б ескалацію міжнародної напруженості. Ніхто в цивілізованому світі не хоче обмінюватися ядерними ударами, тому було ухвалено рішення "зменшити рівень участі у конфлікті двох ядерних держав" за рахунок версії про причетність України.

Про це розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько в ефірі програми "В гостях у Гордона". За його словами, Україна має мотив, тому можна підозрювати в підриві нашу країну.

"Україна — це не гравець першої лінії у міжнародному співтоваристві. Вона не може бути ініціатором і напад на неї не може стати початком Третьої світової війни або ядерної відповіді. А можна ще трохи опустити (градус напруження — ред.) і сказати, що це не Україна. Ми говоримо про якісь приватні структури. Ось яхта, вона олігарха і тут починається нескінченна кількість версій ”, — припустив Олександр Зеленько.

Версія про Україну вивела з-під удару ядерні держави — США та росію. Також з-під удару вивели Німеччину та Велику Британію, на адресу спецслужб яких росія мала підозри.

"Тепер це не британські спецслужби, і вже навіть не українські. Тепер це просто якісь групи, які, не радившись ні з ким, зробили таку ініціативу (підірвали "Північні потоки" 1 і 2 — ред.). Цим вони більше нашкодили, ніж допомогли тій стороні, якою захоплюються", — висловився екс-співробітник КДБ.

Він додав, що у будь-яких гучних політичних розслідуваннях ніколи не шукають правди. Протягом сотні років шукають виключно вихід із ситуації. Він неодмінно має бути таким, щоб розрядити напруженість навколо цієї події, впевнений Олександр Зеленько.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що версія з "українськими диверсантами", які нібито причетні до вибуху "Північних потоків", почала сипатись. Журналісти знайшли кілька дуже важливих нестиковок.