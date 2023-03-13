Взрывы на "Северных потоках": экс-разведчик КГБ объяснил, зачем приплели украинцев

В ситуации со взрывами на "Северных потоках" не будут искать виновных, а будут искать выход из ситуации

Взрывы на "Северных потоках" можно назвать "операцией по снижению градуса противостояния". Обвинения в подрыве газопроводов в адрес ядерной страны, россии или США, повлекли бы за собой эскалацию международной напряженности. Никто в цивилизованном мире не хочет обмениваться ядерными ударами, поэтому было принято решение "снизить уровень участия в конфликте двух ядерных государств" за счет версии о причастности Украины.

Об этом рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько в эфире программы "В гостях у Гордона". По его словам, у Украины есть мотив, поэтому можно подозревать в подрыве нашу страну.

"Украина — это не игрок первой линии в международном сообществе. Она не может быть инициатором и нападение на нее не может стать началом Третьей мировой войны или ядерного ответа. А можно еще немного опустить (градус напряжения. — Ред.) и сказать, что это не Украина. Мы говорим о каких-то частных структурах. Вот яхта, она олигарха и тут начинается бесконечное количество версий", — предположил Александр Зеленько.

Версия про Украину вывела из-под удара ядерные державы — США и россию. Также из-под удара вывели Германию и Великобританию, в адрес спецслужб которых у россии были подозрения.

"Теперь это не британские спецслужбы, и уже даже не украинские. Теперь это просто некие группы, которые, не советуясь ни с кем сделали такую инициативу (подорвали "Северные потоки" 1 и 2 — Ред.). Этим они больше навредили, чем помогли той стороне, которой восхищаются", — высказался экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что в любых громких политических расследованиях никогда не ищут правду. На протяжении сотни лет ищут исключительно выход из сложившейся ситуации. Он непременно должен быть таким, чтобы разрядить напряженность вокруг этого события, уверен Александр Зеленько.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что версия с "украинскими диверсантами", которые якобы причастны к взрыву "Северных потоков", начала сыпаться. Журналисты нашли несколько очень важных несостыковок.