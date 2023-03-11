Взрывы на "Северных потоках": версия с "украинскими диверсантами" начала сыпаться

На парусной яхте якобы доставили полторы тонны взрывчатки на расстояние в почти 300 километров

Версия западных СМИ о том, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 были причастны "проукраинские диверсанты", начинает "сыпаться".

Как говорится в материале немецкого издания Bild, дело в том, что к журналистам попали данные о том, какая именно яхта фигурирует в расследовании спецслужб.

Речь идет о 15-метровой парусной яхте "Андромеда" модели "Bavaria Cruiser 50", которая оснащена единственным двигателем в 75 лошадиных сил. При этом проблем с осуществлением подобной диверсии возникает сразу несколько.

Первая из них заключается в том, что для подрыва газопровода необходимо было использовать не менее 1,5 тонны специальной взрывчатки, которую надо было не только довести до нужного места, но и опустить на морское дно. Это очень сложно сделать без специального крана, которого на "Андромеде" конечно же нет.

Вторая связана с тем, что судно вышло из немецкого порта Росток, то есть украинской группе надо было провезти полторы тонны взрывчатки через Польшу и Германию так, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб и полиции.

Третья проблема заключается в том, что водолазам пришлось бы иметь на борту огромное количество баллонов с кислородом, чтобы три раза опустить 500-килограммовые взрывные устройства на глубину в 80 метров. Кроме того, по оценкам экспертов на размещение одного такого водолазам пришлось бы находиться под водой от 4 до 8 часов, а за это время судно, которое просто стоит на месте, точно вызвало бы подозрение.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах и не заинтересована в ухудшении отношений с союзниками.