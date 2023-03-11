Вибухи на "Північних потоках": версія з "українськими диверсантами" почала сипатися

На вітрильній яхті нібито доставили півтори тонни вибухівки на відстань майже 300 кілометрів

Версія західних ЗМІ про те, що до вибухів на газопроводах "Північний потік" 1 та 2 були причетні "проукраїнські диверсанти", починає "сипатися".

Як йдеться у матеріалі німецького видання Bild, річ у тому, що до журналістів потрапили дані про те, яка саме яхта фігурує у розслідуванні спецслужб.

Йдеться про 15-метрову вітрильну яхту "Андромеда" моделі "Bavaria Cruiser 50", яка оснащена єдиним двигуном у 75 кінських сил. При цьому проблем зі здійсненням такої диверсії виникає одразу кілька.

Перша з них полягає в тому, що для підриву газопроводу необхідно було використати не менше 1,5 тонн спеціальної вибухівки, яку треба було не тільки довести до потрібного місця, а й опустити на морське дно. Це дуже складно зробити без спеціального крана, якого на "Андромеді", звичайно ж, немає.

Друга пов’язана з тим, що судно вийшло з німецького порту Росток, тобто українській групі треба було провезти півтори тонни вибухівки через Польщу та Німеччину так, щоб не потрапити у поле зору спецслужб та поліції.

Третя проблема полягає в тому, що водолазам довелося б мати на борту величезну кількість балонів із киснем, щоб тричі опустити 500-кілограмові вибухові пристрої на глибину 80 метрів. Крім того, за оцінками експертів на розміщення одного такого водолазам довелося б перебувати під водою від 4 до 8 годин, а за цей час судно, яке просто стоїть на місці, точно викликало б підозру.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах і не зацікавлена у погіршенні відносин із союзниками.