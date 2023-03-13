росія завдала удару по Миколаївщині: є загиблі, а під завалами можуть бути люди (фото)

Поранену дитину госпіталізувала карета швидкої допомоги

Уранці 13 березня окупаційна армія росії завдала чергового підступного удару по протилежному берегу Дніпровського лиману. Ворог поцілив з реактивної системи залпового вогню, накривши вогнем мирне населення Миколаївського району. Декілька приватних домогосподарств зруйновано. Загинули двоє людей, є поранені, серед яких і дитина.

Цією трагічною звісткою у своєму Telegram-каналі у понеділок поділився голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, зазначивши, що під завалами можуть бути ще постраждалі.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", — написав він.

Також відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік 1978 р.н. і жінка 1980 р.н.. Крім того, поранено двох дорослих і дитину 7 років. Усі госпіталізовані.

Ворожий обстріл одного з Миколаївських районів

Раніше "Телеграф" повідомляв: на думку військового експерта Сергія Грабського, громадянам і керівництву України не варто сподіватися, що росія відмовиться від масованих ракетних ударів.