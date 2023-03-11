Ракетні обстріли не припиняться: експерт розповів, що може стати наступною ціллю росіян

Єдиним способом боротьби з російськими ракетами є посилення системи ППО

Попри те, що росіяни не змогли залишити українців без електрики взимку, на цьому їхні ракетні удари не припиняться, але цілі можуть змінитися.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, українцям не варто розраховувати на те, що в кремлі відмовляться від ідеї масових ракетних ударів.

"Вони продовжать методичні обстріли. З метою – нехай не за півроку-рік, як сподівалися, так за два-три роки домогтися мира по-своєму", — сказав експерт.

При цьому він не виключає, що росіяни змінять цілі і будуть бити не лише по енергосистемі, а й по транспортних об’єктах, наприклад, мостів або залізниці.

За словами Грабського, єдиним способом протистояти цьому є посилення протиповітряної оборони за рахунок літаків та нових наземних систем на кшталт Patriot. Він зазначив, що Україна вже добре вміє боротися дронами та крилатими ракетами, проте тепер їй потрібні засоби для перехоплення балістичних ракет.

"Війна вписується в таке філософське поняття як "виклик та відповідь", "загроза та відповідь". Виклик, загрозу ми отримали – тепер активно готуємо відповідь", — додав експерт.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Загроза з Білорусі та ракетно-бомбові удари росіян: які ризики для України і чим відповісти

Як повідомлялося раніше, остання масова ракетна атака відбулася 9 березня, під час якої росіяни використали нову тактику обстрілів.