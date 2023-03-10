Нова тактика ракетних обстрілів вказує на відчай ворога: в ЗСУ дали пояснення

Тепер масовані атаки включають в собі не тільки кілька "хвиль" пуску ракет, а й БПЛА

Ракетна атака по Україні в ніч на 9 березня стала першим за останні кілька тижнів масованим обстрілом мирних міст. За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, цього разу росіяни застосували нову тактику нападу — більш розтягнуту в часі. Також вони не просто кілька разів запускали ракети, а й перемежовували їх застосування із безпілотниками.

Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону. Гуменюк підкреслює, що кожна із "хвиль" обстрілу була вельми довгою, також ворог проводив додаткову розвідку.

"Тактику ми аналізуємо, — підкреслила вона. — Можемо констатувати, що цього разу це були більш розтягнуті в часі "хвилі".

Пресофіцерка також зазначила, що початково загарбники запустили по Україні хвилю безпілотників типу Shahed, за якими вже почався ракетний обстріл. При цьому ворог застосовував снаряди одного типу, потім розвідав ситуацію за допомогою нових БПЛА. Кінцевим результатом стала ще одна "хвиля" ракет — уже інших видів.

На думку Наталії Гуменюк, це свідчить, що російські військові знаходяться у відчаї, шукаючи можливості порадувати диктатора путіна при звіті про виконання певних завдань на фронті. Вона підкреслила, що подібні атаки є результатом відсутності реальних перемог армії рф безпосередньо на полі бою.

Нагадаємо, що під час нічного обстрілу постраждало кілька регіонів України, зокрема і столиця. По Києву ворог бив різними видами снарядів, також були застосовані БПЛА. І дрони, і крилаті ракети сили ППО успішно знищили, однак завадити балістиці не змогли.

Також росіяни атакували одразу кілька ТЕС, намагаючись додати проблем із електропостачанням по країні.