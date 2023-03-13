А Зеленському у виступі відмовили: нагородження "Оскаром" фільму про Навального викликало скандал

"Навальний" обійшов український фільм про дітей

Вручення "Оскара-2023" не обійшлося без скандалу. Нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина про російського опозиціонера Олексія Навального канадського документаліста Деніела Роера. У мережі вказують на імперські погляди російського політика та підтримку окупації росією Криму. Також користувачі звернули увагу, що на вручення запросили всю родину Навального і дали їм слово. Мова була політична. Проте українському президенту Володимиру Зеленському раніше у праві виступити відмовили.

Здобувати статуетку вийшла дружина Навального, Юлія. Зі сцени вона заявила, що сподівається на швидкий вихід чоловіка з в’язниці. Користувачі в мережі не соромляться у коментарях про премію, Кіноакадемію, Навального. "Гидота дня", "історія для фейкового російського опозиціонера з етнофашистським минулим", "холодний душ". Медіа менеджерка Марія Писаренко зазначає, що це "будильник" для українців, який багато про що змушує задуматися.

Журналіст Остап Яриш пропонує згадати про "слона в кімнаті" та нагадує про справжні погляди Навального.

Згадали і відомий вислів Навального про Крим та бутерброд. Нагадаємо, він заявив "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

Про погляди Навального нагадує і користувач Madi Kapparov. Він називає Навального "фейковим опозиціонером".

Кінопродюсер Ігор Лопатенок називає отримання фільмом про Навального Оскара "новим мінімумом кіноакадемії".

Користувачі також нагадують, що український фільм "Будинок зі скалок" також був номінований. Фільм знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який фільм отримав одразу сім оскарівських статуеток. Найкращим актором став Брендан Фрейзер.