Стало відомо, хто отримав "Оскар-2023" за найкращі ролі другого плану (відео)

Перші "Оскари" дісталися фільму "Все, скрізь і всюди"

Перші "Оскари" за повнометражний художній фільм дісталися стрічці "Все, скрізь і всюди". Приз за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Ке Хюї Куан, а Джеймі Лі Кертіс була нагороджена як найкраща актриса другого плану. Ке Хюї Куан став першим азіатським актором, удостоєним статуетки.

Один із найоригінальніших фільмів серед майбутніх номінантів, "Все, скрізь і всюди" – це дикий коктейль із наукової фантастики (в основі сюжету лежить ідея мультивсесвітів, між якими переміщується героїня), уся – фентезійних бойовиків про кунг-фу, артхаусної комедії та сімейної мелодрами. Одночасно це типово тарантинівське визнання любові до кіно: фільм буквально нашпигований цитатами та посиланнями на улюблені картини його творців, Деніела Шайнерта та Дена Квана.

Порядок нагородження змінили в останній момент: першим вручили "Оскару" за найкращий анімаційний фільм "Піннокіо" Гільєрмо дель Торо, слідом – виконавцям найкращих ролей другого плану.

Нагадаємо, що за традицією "Оскарівська" церемонія проходить у Лос-Анджелесському кінотеатрі Dolby. Ведучим церемонії ось уже втретє став американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Трансляцію шоу дивляться більш ніж у 200 країнах світу. Номінантів на премії Американської академії було оголошено ще 24 січня. За звання найкращого фільму змагаються 10 стрічок.

Детальніше про церемонію та переможців читайте у трансляції "Телеграфа" .