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Премія "Оскар-2023": оголошено повний список номінантів

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Статуетка Оскар Новина оновлена 24 січня 2023, 18:54
Статуетка Оскар. Фото grodno24.com

До переліку потрапив і український фільм — вперше за всю історію, загалом стрічки боротимуться за першість у 23-х категоріях

У вівторок, 24 січня, Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Цьогоріч це буде вже 95-та церемонія вручення нагороди, вона має пройти у ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі.

Учасники боротимуться за нагороди аж у 23-х категоріях. Лідером за кількість номінацій цьогоріч став фільм "Все завжди і одразу" від Дена Квана та Деніела Шайнерта — цілих 11. По 9 мають "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна".

До номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" пройшла стрічка "Будинок зі скалок", який впродовж двох років знімали в Україні. Крім того, за нагороду боротиметься іще один фільм, який знімали у нас — індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі. Він номінований за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка супроводжує сцену індійського весілля. Саме ці кадри були зняті в Маріїнському палаці у Києві.

Усі номінанти на премію "Оскар 2023" — список

Найкращий фільм року:

  1. На Західному фронті без змін;
  2. Аватар: Шлях води;
  3. Банши Інішерина;
  4. Елвіс;
  5. Все завжди і водночас;
  6. Фабельмани;
  7. Тар;
  8. Топ Ґан: Меверік;
  9. Трикутник смутку;
  10. Жіночі плітки.

Найкраща жіноча роль другого плану:

  1. Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  2. Хонг Чау – Кіт;
  3. Керрі Кондон – Банши Інішерина;
  4. Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас;
  5. Стефані Шу – Все завжди і водночас;

Найкращий саундтрек:

  1. На західному фронті без змін;
  2. Вавілон;
  3. Банши Інішерина;
  4. Все завжди і водночас;
  5. Фабельмани.

Найкращий адаптований сценарій:

  1. На західному фронті без змін;
  2. Все завжди і водночас;
  3. Фабельмани;
  4. Тар;
  5. Трикутник смутку.

Найкращий оригінальний сценарій

  1. Банші Інішеріна
  2. Все завжди і водночас
  3. Фабельмани
  4. Тар
  5. Трикутник смутку

Найкращий актор другого плану:

  1. Брендан Глісон – Банши Інішерина;
  2. Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро;
  3. Джадд Гірш – Фабельмани;
  4. Баррі Кеоган – Банши Інішерина;
  5. Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.

Найкраща пісня:

  1. Applause – Тепер разом;
  2. Hold my hand – Топ Ґан: Меверік;
  3. Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  4. Naatu Naatu – RRR;
  5. This is a life – Все завжди і водночас.

Найкращий іноземний фільм:

  1. На західному фронті без змін – Німеччина;
  2. Аргентина, 1895 – Аргентина;
  3. Близько – Бельгія;
  4. ЕО – Польща;
  5. Тихоня – Ірландія.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

  1. Піноккіо від Гільєрмо дель Торо;
  2. Марсель, черепашка в черевиках;
  3. Кіт у чоботях 2: Останнє бажання;
  4. Морський монстр;
  5. Я червонію.

Найкращі візуальні ефекти:

  1. На Західному фронті без змін;
  2. Аватар: Шлях води;
  3. Бетмен;
  4. Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  5. Топ Ґан: Меверік.

Найкращий актор:

  1. Остін Батлер;
  2. Колін Фаррелл;
  3. Брендан Фрейзер;
  4. Пол Мескал;
  5. Білл Наї.

Найкраща акторка:

  1. Кейт Бланшет;
  2. Ана де Армас;
  3. Гонг Чау;
  4. Андреа Райзборо;
  5. Мішель Вільямс;
  6. Мішель Єо.

Найкращий режисер:

  1. Мартін Мак-Дона;
  2. Дені Кван та Деніел Шайнерт;
  3. Стівен Спілберг;
  4. Тодд Філд;
  5. Рубен Естлунд.

Найкращий монтаж фільму

  1. Банші Інішеріна
  2. Елвіс
  3. Все завжджи і водночас
  4. Тар
  5. Топ Ґан: Меверік

Найкращий документальний фільм (повнометражний):

  1. Все, що дихає;
  2. Вся краса та кровопролиття;
  3. Будинок зі скалок;
  4. Вогонь кохання;
  5. Навальний.

Найкращий документальний короткометражний фільм:

  1. Заклиначі слонів
  2. Вихід
  3. Як ви вимірюєте рік?
  4. Ефект Марти Мітчелл
  5. Незнайомець біля воріт
Оголошення номінантів на Оскар-2023

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