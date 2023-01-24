Премія "Оскар-2023": оголошено повний список номінантів
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До переліку потрапив і український фільм — вперше за всю історію, загалом стрічки боротимуться за першість у 23-х категоріях
У вівторок, 24 січня, Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Цьогоріч це буде вже 95-та церемонія вручення нагороди, вона має пройти у ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі.
Учасники боротимуться за нагороди аж у 23-х категоріях. Лідером за кількість номінацій цьогоріч став фільм "Все завжди і одразу" від Дена Квана та Деніела Шайнерта — цілих 11. По 9 мають "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна".
До номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" пройшла стрічка "Будинок зі скалок", який впродовж двох років знімали в Україні. Крім того, за нагороду боротиметься іще один фільм, який знімали у нас — індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі. Він номінований за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка супроводжує сцену індійського весілля. Саме ці кадри були зняті в Маріїнському палаці у Києві.
Усі номінанти на премію "Оскар 2023" — список
Найкращий фільм року:
- На Західному фронті без змін;
- Аватар: Шлях води;
- Банши Інішерина;
- Елвіс;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани;
- Тар;
- Топ Ґан: Меверік;
- Трикутник смутку;
- Жіночі плітки.
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Хонг Чау – Кіт;
- Керрі Кондон – Банши Інішерина;
- Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас;
- Стефані Шу – Все завжди і водночас;
Найкращий саундтрек:
- На західному фронті без змін;
- Вавілон;
- Банши Інішерина;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани.
Найкращий адаптований сценарій:
- На західному фронті без змін;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани;
- Тар;
- Трикутник смутку.
Найкращий оригінальний сценарій
- Банші Інішеріна
- Все завжди і водночас
- Фабельмани
- Тар
- Трикутник смутку
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон – Банши Інішерина;
- Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро;
- Джадд Гірш – Фабельмани;
- Баррі Кеоган – Банши Інішерина;
- Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.
Найкраща пісня:
- Applause – Тепер разом;
- Hold my hand – Топ Ґан: Меверік;
- Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Naatu Naatu – RRR;
- This is a life – Все завжди і водночас.
Найкращий іноземний фільм:
- На західному фронті без змін – Німеччина;
- Аргентина, 1895 – Аргентина;
- Близько – Бельгія;
- ЕО – Польща;
- Тихоня – Ірландія.
Найкращий анімаційний повнометражний фільм:
- Піноккіо від Гільєрмо дель Торо;
- Марсель, черепашка в черевиках;
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання;
- Морський монстр;
- Я червонію.
Найкращі візуальні ефекти:
- На Західному фронті без змін;
- Аватар: Шлях води;
- Бетмен;
- Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Топ Ґан: Меверік.
Найкращий актор:
- Остін Батлер;
- Колін Фаррелл;
- Брендан Фрейзер;
- Пол Мескал;
- Білл Наї.
Найкраща акторка:
- Кейт Бланшет;
- Ана де Армас;
- Гонг Чау;
- Андреа Райзборо;
- Мішель Вільямс;
- Мішель Єо.
Найкращий режисер:
- Мартін Мак-Дона;
- Дені Кван та Деніел Шайнерт;
- Стівен Спілберг;
- Тодд Філд;
- Рубен Естлунд.
Найкращий монтаж фільму
- Банші Інішеріна
- Елвіс
- Все завжджи і водночас
- Тар
- Топ Ґан: Меверік
Найкращий документальний фільм (повнометражний):
- Все, що дихає;
- Вся краса та кровопролиття;
- Будинок зі скалок;
- Вогонь кохання;
- Навальний.
Найкращий документальний короткометражний фільм:
- Заклиначі слонів
- Вихід
- Як ви вимірюєте рік?
- Ефект Марти Мітчелл
- Незнайомець біля воріт
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