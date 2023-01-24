Премія "Оскар-2023": оголошено повний список номінантів

До переліку потрапив і український фільм — вперше за всю історію, загалом стрічки боротимуться за першість у 23-х категоріях

У вівторок, 24 січня, Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Цьогоріч це буде вже 95-та церемонія вручення нагороди, вона має пройти у ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі.

Учасники боротимуться за нагороди аж у 23-х категоріях. Лідером за кількість номінацій цьогоріч став фільм "Все завжди і одразу" від Дена Квана та Деніела Шайнерта — цілих 11. По 9 мають "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна".

До номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" пройшла стрічка "Будинок зі скалок", який впродовж двох років знімали в Україні. Крім того, за нагороду боротиметься іще один фільм, який знімали у нас — індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі. Він номінований за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка супроводжує сцену індійського весілля. Саме ці кадри були зняті в Маріїнському палаці у Києві.

Усі номінанти на премію "Оскар 2023" — список

Найкращий фільм року:

На Західному фронті без змін; Аватар: Шлях води; Банши Інішерина; Елвіс; Все завжди і водночас; Фабельмани; Тар; Топ Ґан: Меверік; Трикутник смутку; Жіночі плітки.

Найкраща жіноча роль другого плану:

Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди; Хонг Чау – Кіт; Керрі Кондон – Банши Інішерина; Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас; Стефані Шу – Все завжди і водночас;

Найкращий саундтрек:

На західному фронті без змін; Вавілон; Банши Інішерина; Все завжди і водночас; Фабельмани.

Найкращий адаптований сценарій:

На західному фронті без змін; Все завжди і водночас; Фабельмани; Тар; Трикутник смутку.

Найкращий оригінальний сценарій

Банші Інішеріна Все завжди і водночас Фабельмани Тар Трикутник смутку

Найкращий актор другого плану:

Брендан Глісон – Банши Інішерина; Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро; Джадд Гірш – Фабельмани; Баррі Кеоган – Банши Інішерина; Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.

Найкраща пісня:

Applause – Тепер разом; Hold my hand – Топ Ґан: Меверік; Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди; Naatu Naatu – RRR; This is a life – Все завжди і водночас.

Найкращий іноземний фільм:

На західному фронті без змін – Німеччина; Аргентина, 1895 – Аргентина; Близько – Бельгія; ЕО – Польща; Тихоня – Ірландія.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

Піноккіо від Гільєрмо дель Торо; Марсель, черепашка в черевиках; Кіт у чоботях 2: Останнє бажання; Морський монстр; Я червонію.

Найкращі візуальні ефекти:

На Західному фронті без змін; Аватар: Шлях води; Бетмен; Чорна пантера: Ваканда назавжди; Топ Ґан: Меверік.

Найкращий актор:

Остін Батлер; Колін Фаррелл; Брендан Фрейзер; Пол Мескал; Білл Наї.

Найкраща акторка:

Кейт Бланшет; Ана де Армас; Гонг Чау; Андреа Райзборо; Мішель Вільямс; Мішель Єо.

Найкращий режисер:

Мартін Мак-Дона; Дені Кван та Деніел Шайнерт; Стівен Спілберг; Тодд Філд; Рубен Естлунд.

Найкращий монтаж фільму

Банші Інішеріна Елвіс Все завжджи і водночас Тар Топ Ґан: Меверік

Найкращий документальний фільм (повнометражний):

Все, що дихає; Вся краса та кровопролиття; Будинок зі скалок; Вогонь кохання; Навальний.

Найкращий документальний короткометражний фільм:

Заклиначі слонів Вихід Як ви вимірюєте рік? Ефект Марти Мітчелл Незнайомець біля воріт

Оголошення номінантів на Оскар-2023

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