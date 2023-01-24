Українська документалка "Будинок зі скалок" номінована на "Оскар": таке сталося вперше

Цей фільм Україна знімала спільно з трьома іншими країнами на Донбасі — протягом двох років

"Будинок зі скалок" — це документалка спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Цьогоріч вона побореться за "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Загалом там опинилися 5 стрічок серед яких і кіно про російського опозиціонера Олексія Навального.

Список номінантів на нагороди американської кіноакадемії оголосили у вівторок, 24 січня. Володарів "Оскара-2023" мають назвати у ніч проти 13 березня.

Зауважимо, що український фільм обрали з понад сотні кандидатів. Стати бодай номінантом на премію "Оскар" — дуже престижно. І це вперше за всю історію незалежної України наш документальний фільм має шанс на кінопремію. На цю новину вже відреагував другий режисер Асад Сафаров: "Фільм "Будинок зі скалок" пройшов в номінацію на Оскар та опинився в п’ятірці найкращих фільмів світу! Я так щасливий за Україну! Так радий, що в цей час саме фільм з України пройшла в номінацію! Я дуже радий за героїв фільму, які поділились цією історією зі світом. Це і Коля, Єва, Аліна, Саша, Влад та інші. А також найкращих виховательок притулку – Маргарита Бурлуцька та Ольга Тронова", – пише він у своєму facebook.

Про що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters)

Ця документалка — історія про дітей з Донбасу, які мешкають у дитбудинку біля лінії фронту. Герої фільму — реальні діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги. У сюжет закладені справжні історії з їхнього життя.

Стрічку знімали впродовж 2 років, світова прем'єра відбулася у січні торік. Режисер – Сімон Леренг Вільмонт, лінійний продюсер і другий режисер – Асад Сафаров. Продюсери фільму – Моніка Геллстрьом (Данія), Тобіас Янсон (Швеція), Самі Янукайнен (Фінляндія), Дар’я Бассель та Віка Хоменко (Україна).

Раніше ми розповідали, що кліп на пісню, яка отримала "Золотий глобус 2023", знімали у Києві. Це перша за всю історію індійського кінематографа пісня, яка потрапила у шорт-лист "Оскара".