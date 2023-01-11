Кліп на пісню, що отримала "Золотий глобус 2023", знімали в Києві: відео

Це перша за всю історію індійська пісня, яка потрапила у шорт-лист "Оскара"

В ніч проти 11 січня за українським часом у готелі The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася 80-та церемонія вручення премії "Золотий глобус". У номінації "Найкраща оригінальна пісня" перемогу здобула композиція "Naatu Naatu". Це саундтрек з найдорожчого фільму в історії кіновиробництва Індії, хіта Netflix "RRR: Поруч реве революція".

Стало відомо, що частину кліпу на пісню-переможницю знімали у довоєнному Києві. Зокрема, сцену весілля, яка увійшла до кліпу — перед Маріїнським палацом, повідомляє телеграм-канал "Культурна Пральня".

Цікаво, що танці для масовки ставили українські хореографи Олена Шоптенко та Макс Леонов. А режисер С.С. Раджамулі, коли побачив Маріїнський палац у Києві (офіційну церемоніальну резиденцію Президента) сказав: "О, саме на такому фоні я і уявляв індійське весілля".

У вказаній номінації "Naatu Naatu" обійшла треки Ріанни, Леді Гаги і Тейлор Свіфт і потрапила до шорт-листа "Оскару" (таке з індійськими піснями трапилося вперше). Пісню написав легендарний Чандрабоз, чиї твори звучали у сотнях індійських фільмів. Автором музики є відомий індійський композитор Кееравані, який і отримав статуетку премії "Золотий глобус" в Лос-Анджелесі. Виконавцями хіта стали співаки Кала Бхайрава та Рахул Сіплігундж.

Про фільм "RRR: Поруч реве революція" та столицю України

Фільм "RRR: Поруч реве революція" нині вважається найдорожчим фільмом в історії індійського кіно. Він частково відображає історичні події боротьби індійців за незалежність від Британської імперії у 20-х роках минулого століття та історію двох легендарних революціонерів.

Знімали стрічку впродовж декількох років, а одну з найяскравіших та найдорожчих сцен — у Києві, в серпні 2021 року. Столицю України обрали для зйомок через пандемію COVID-19: через пандемію британські актори не могли потрапити до Індії, а індійська знімальна група — до країн Євросоюзу. Звісно, режисер міг би збудувати декорації в Індії. Проте, як повідомляють novyny.live, був у захваті від Києва, Межигір’я та Маріїнського палацу зокрема.

Кліп на пісню "Naatu Naatu" набрав понад 200 млн переглядів і потрапив до трендів YouTube. А фільм став справжнім успіхом сучасного індійського кінематографа.

Раніше ми вже розповідали про переможців "Золотого глобуса 2023" та давали повний поіменний список. Зауважимо, що премію також відвідав Президент України Володимир Зеленський, але віртуально. Він виступив перед глядачами та учасниками з потужною промовою.