Клип на песню, получившую "Золотой глобус 2023", снимали в Киеве: видео

Это первая за всю историю индийская песня, попавшая в шорт-лист "Оскара"

В ночь на 11 января по украинскому времени в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус". В номинации "Лучшая оригинальная песня" победу одержала композиция "Naatu Naatu". Это саундтрек из самого дорогого фильма в истории кинопроизводства Индии, хита Netflix "RRR: Рядом ревет революция".

Стало известно, что клип на песню-победительницу снимали в довоенном Киеве. В частности сцену свадьбы, которая вошла в клип — перед Мариинским дворцом, сообщает телеграм-канал "Культурная Прачечная".

Интересно, что танцы для массовки ставили украинские хореографы Елена Шоптенко и Макс Леонов. А режиссер С.С. Раджамули, увидев Мариинский дворец в Киеве (официальную церемониальную резиденцию Президента), сказал: "О, именно на таком фоне я представлял индийскую свадьбу".

В указанной номинации "Naatu Naatu" обошла треки Рианны, Леди Гаги и Тейлор Свифт и попала в шорт-лист "Оскара" (такое с индийскими песнями случилось впервые). Песню написал легендарный Чандрабоз, чьи произведения звучали в сотнях индийских фильмов. Автором музыки является известный индийский композитор Кееравани, который и получил статуэтку премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Исполнителями хита стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж.

О фильме "RRR: Рядом ревет революция" и столицу Украины

Фильм "RRR: Рядом ревет революция" сейчас считается самым дорогим фильмом в истории индийского кино. Он частично отражает исторические события борьбы индийцев за независимость от Британской империи в 20-х годах прошлого века и историю двух легендарных революционеров.

Снимали ленту в течение нескольких лет, а одну из самых ярких и дорогих сцен — в Киеве, в августе 2021 года. Столицу Украины выбрали для съемок из-за пандемии COVID-19: из-за пандемии британские актеры не могли попасть в Индию, а индийская съемочная группа — в страны Евросоюза. Однако, как сообщают novyny.live, был в восторге от Киева, Межигорья и Мариинского дворца в частности.

Клип на песню "Naatu Naatu" набрал более 200 млн просмотров и попал в тренды YouTube. А фильм стал настоящим успехом современного индийского кинематографа.

Ранее мы уже рассказывали о победителях "Золотого глобуса 2023" и давали полный поименный список. Отметим, что премию также посетил Президент Украины Владимир Зеленский, но виртуально. Он выступил перед зрителями и участниками с мощной речью.