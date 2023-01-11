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"Золотой глобус" 2023: кто стал победителем престижной кинопремии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Имена всех победителей кинопремии Новость обновлена 11 января 2023, 10:04
Имена всех победителей кинопремии. Фото instagram.com/goldenglobes

Больше всего наград собрал фильм "Банши Инишерина" и сериал "Начальная школа Эбботт"

Традиционно для начала года в Лос-Анджелесе прогремела 80-я церемония вручения наград престижной кинопремии "Золотой глобус 2023", которая проходила в ночь на 11 января в Beverly Hilton. Отметим, что премию также посетил и президент Украины Владимир Зеленский, но виртуально. Он выступил перед зрителями и участниками с мощнейшей речью.

Ведущим церемонии награждения стал Джеррод Кармайкл, а вот статуэтки победителям в 27 категориях вручали их коллеги: актрисы Ана де Армас, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, актеры Билли Портер и Трейси Морган, и режиссер Квентин Тарантино.

"Телеграф" рассказывает, кто ж получил заветную статуэтку победителя в 2023 году.

"Золотой глобус 2023": имена всех победителей

Мир кино:

  • Лучший режиссер — Стивен Спилберг, "Фабельманы";
  • Лучший сценарий — Мартин МакДона, "Банши Инишерина";
  • Лучший драматический фильм "Фабельманы";
  • Лучший комедийный фильм — "Банши Инишерина";
  • Лучший анимационный фильм — "Пиноккио", Гильермо дель Торо;
  • Лучший фильм не на английском языке — "Аргентина, 1985", Сантьяго Митре.

Лучшие актеры:

  • Лучший комедийный актер — Коллин Фаррел ("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен"), за роль в "Банши Инишерина".
  • Лучшая комедийная актриса — Мишель Йео за роль в фильме "Все везде и сразу".
  • Лучшая драматическая актриса 2023 — Кейт Бланшетт за роль в биографической драме "Тар".
  • Лучший драматический актер — Остин Батлер за фильм "Элвис".

Сериалы:

  • Лучший драматический сериал — известный приквел "Дом дракона".
  • Лучшая комедия/мюзикл — сериал "Начальная школа Эбботт".
  • Лучший ограниченный сериал/телефильм — "Белый лотос".
  • Лучшая актриса мини-сериала — Аманда Сейфрид, "Выбывшая";
  • Лучший актер мини-сериала — Эван Питерс, "Дамер";
  • Лучший актер драматического сериала — Кевин Костнер, "Йеллоустоун";
  • Лучшая актриса драматического сериала — Зендея, "Эйфория";
  • Лучший актер комедийного сериала — Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
  • Лучшая актриса комедийного сериала — Куинта Брансон, "Начальная школа Эбботт".

Престижную Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи. А почетную награду За вклад в телевидение ухватил Райан Мерфи.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших украинских комедий на вечер.

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#Кинопремия #Премия #Золотой глобус