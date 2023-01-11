"Золотой глобус" 2023: кто стал победителем престижной кинопремии

Больше всего наград собрал фильм "Банши Инишерина" и сериал "Начальная школа Эбботт"

Традиционно для начала года в Лос-Анджелесе прогремела 80-я церемония вручения наград престижной кинопремии "Золотой глобус 2023", которая проходила в ночь на 11 января в Beverly Hilton. Отметим, что премию также посетил и президент Украины Владимир Зеленский, но виртуально. Он выступил перед зрителями и участниками с мощнейшей речью.

Ведущим церемонии награждения стал Джеррод Кармайкл, а вот статуэтки победителям в 27 категориях вручали их коллеги: актрисы Ана де Армас, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, актеры Билли Портер и Трейси Морган, и режиссер Квентин Тарантино.

"Телеграф" рассказывает, кто ж получил заветную статуэтку победителя в 2023 году.

"Золотой глобус 2023": имена всех победителей

Мир кино:

Лучший режиссер — Стивен Спилберг, "Фабельманы";

Лучший сценарий — Мартин МакДона, "Банши Инишерина";

"Банши Инишерина"; Лучший драматический фильм "Фабельманы";

Лучший комедийный фильм — "Банши Инишерина";

Лучший анимационный фильм — "Пиноккио", Гильермо дель Торо;

Лучший фильм не на английском языке — "Аргентина, 1985", Сантьяго Митре.

Лучшие актеры:

Лучший комедийный актер — Коллин Фаррел ("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен"), за роль в "Банши Инишерина".

("Лобстер", "Настоящий детектив", "Бэтмен"), за роль в "Банши Инишерина". Лучшая комедийная актриса — Мишель Йео за роль в фильме "Все везде и сразу".

за роль в фильме "Все везде и сразу". Лучшая драматическая актриса 2023 — Кейт Бланшетт за роль в биографической драме "Тар".

за роль в биографической драме "Тар". Лучший драматический актер — Остин Батлер за фильм "Элвис".

Сериалы:

Лучший драматический сериал — известный приквел "Дом дракона".

Лучшая комедия/мюзикл — сериал "Начальная школа Эбботт".

Лучший ограниченный сериал/телефильм — "Белый лотос".

Лучшая актриса мини-сериала — Аманда Сейфрид , "Выбывшая";

, "Выбывшая"; Лучший актер мини-сериала — Эван Питерс, "Дамер";

Лучший актер драматического сериала — Кевин Костнер, "Йеллоустоун";

"Йеллоустоун"; Лучшая актриса драматического сериала — Зендея, "Эйфория";

"Эйфория"; Лучший актер комедийного сериала — Джереми Аллен Уайт , "Медведь";

, "Медведь"; Лучшая актриса комедийного сериала — Куинта Брансон, "Начальная школа Эбботт".

Престижную Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи. А почетную награду За вклад в телевидение ухватил Райан Мерфи.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших украинских комедий на вечер.