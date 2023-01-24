Украинская документалка "Дом из заноз" номинирована на "Оскар": такое произошло впервые

Этот фильм Украина снимала совместно с тремя другими странами на Донбассе — два года

"Дом из заноз" — это документалка совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. В этом году она сразится за "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". В общей сложности там оказались 5 лент среди которых и кино о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Список номинантов на награды американской киноакадемии объявили во вторник, 24 января. Обладателей "Оскара-2023" должны назвать в ночь на 13 марта.

Отметим, что украинский фильм избрали более сотни кандидатов. Стать хотя бы номинантом на премию "Оскар" очень престижно. И это впервые за всю историю независимой Украины у нашего документального фильма есть шанс на кинопремию. На эту новость уже отреагировал второй режиссер Асад Сафаров: "Фильм "Дом из заноз" прошел в номинацию на Оскар и оказался в пятерке лучших фильмов мира! Я так счастлив за Украину! Так рад, что в это время именно фильм из Украины прошел в номинацию! Я очень рад героям фильма, которые поделились этой историей с миром. Это и Коля, Ева, Алина, Саша, Влад и другие. А также лучших воспитательниц приюта – Маргарита Бурлуцкая и Ольга Тронова", – пишет он в своем facebook.

О чем фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters)

Эта документалка — история о детях из Донбасса, проживающих в детдоме у линии фронта. Герои фильма – реальные дети и воспитатели Лисичанского центра социально-психологической помощи. В сюжет заложены подлинные истории из их жизни.

Лента снималась на протяжении 2 лет, мировая премьера состоялась в январе прошлого года. Режиссер – Симон Леренг Вильмонт, линейный продюсер и второй режиссер – Асад Сафаров. Продюсеры фильма – Моника Геллстрем (Дания), Тобиас Янсон (Швеция), Сами Янукайнен (Финляндия), Дарья Бассель и Вика Хоменко (Украина).

Ранее мы рассказывали, что клип на песню, которая получила "Золотой глобус 2023", снимали в Киеве. Это первая за всю историю индийского кинематографа песня, попавшая в шорт-лист "Оскара".