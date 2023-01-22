Оскар-2023. Кого номинируют на главную кинопремию и кто может победить

Победу прочат спилберговским "Фабельманам", но победить может и "темная лошадка"

24 января Американская киноакадемия огласит список номинантов на премию "Оскар". По традиции, ряд отраслевых изданий, таких, как The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly, Indiewire и Variety, составили собственные прогнозы, какие фильмы и кинематографисты войдут в заветный список. "Телеграф" тоже сделал свои ставки, кто заберет главные призы.

Интрига, известная всем

В принципе, ничего мудреного в таком прогнозе нет – своего рода репетицией оскаровской церемонии, которая состоится 12 марта, считается раздача слонов на премии "Золотой глобус", которая прошла еще 10 января. Триумфаторами стали два фильма – "Фабельманы" Стивена Спилберга, который также получил "Золотой глобус" как постановщик, и "Банши Инишерина" Мартина Макдоны.

Среди других фаворитов эксперты называют "Все, везде и всюду", "Топ ган: Мэверик", "Элвиса", "Аватар: путь воды" и "Тар". Реже упоминают "Черную пантеру: Ваканда навсегда", "Женскую болтовню" и "Вавилон".

Среди иностранных фильмов два главных претендента – социальная сатира "Треугольник печали" (Швеция) и антивоенный "На западном фронте без перемен" (Германия). Жаль, что индийский блокбастер "RRR: рядом ревет революция", мегаломанский боевик о двух друзьях по разные стороны баррикад в войне за независимость, остался за бортом. К слову, одна из сцен этого фильма, который вошел во все списки лучших картин-2022, снималась в Киеве.

Украинский фильм "Клондайк" Марины Эр Горбач, рассказывающий историю крушения малазийского "Боинга" на Донбассе, также не вошел в шорт-лист. (Претенденты на лучший фильм на иностранном языке вместе с техническими номинациями огласили еще в декабре.)

Главные фильмы года

"Фабельманы" – автобиографический фильм Стивена Спилберга, 34-й по счету. Это история взросления юноши, одержимого кино, на фоне брачного кризиса в большой еврейской семье. Спилберг, этот плодовитый и умелый манипулятор, снял на удивление искренний, человечный и откровенный фильм, в котором не побоялся вытащить на свет свои детские травмы. "Фабельманы" стали первой творческой удачей режиссера после "Шпионского моста" 2015 года.

"Банши Инишерина" – черная комедия о ссоре двух друзей, живущих на вымышленном острове в Ирландии 20-х годов прошлого века. Несмотря на условный сюжет, эта история о дружбе (от которой один шаг до ненависти), глупости и ослином упрямстве также вошла во все киноретинги ушедшего года. Предыдущий фильм Мартина Макдоны, "Три бигборда на границе Эббинга, штат Миссури", также участвовал в оскаровский гонке.

"Все, везде и всюду" – один из самых оригинальных фильмов среди будущих номинантов. Это дикий коктейль из научной фантастики (в основе сюжета лежит идея мультивселенных, между которыми перемещается героиня), уся – фэнтезийных боевиков о кунг-фу, артхаусной комедии и семейной мелодрамы. Одновременно это типично тарантиновское признание любви к кино: фильм буквально нашпигован цитатами и отсылками к любимым картинам его создателей, Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

Не менее удивительно видеть в списке возможных кандидатов на, как минимум, три номинации (лучший фильм, лучшая режиссерская работа и лучшая женская роль) типично авторский фильм Тодда Филда "Тарр", историю личного и творческого кризиса женщины-дирижера в исполнении Кейт Бланшетт.

А вот остальные картины – байопик "Элвис", супергеройская "Черная пантера", духоподъемный боевик о летчиках-асах "Топ ган", очередной кирпичик в Ксанаду голливудской мифологии "Вавилон", феминистская "Женская болтовня" и второй "Аватар", затерявшийся где-то между кино и анимацией, являются довольно типичными претендентами на главную американскую кинопремию.

Кто победит

Однозначных фаворитов три: "Фабельманы" "Все, везде и всюду" и "Банши Инишерина". И хотя два самых кассовых фильма года – второй "Аватар" и новый "Топ ган" ("Оскар", как известно, это про политику и деньги), издание Indiewire сомневается в их победе: сиквелы еще ни разу не получали главный приз оскаровской гонки.

С другой стороны, на "Топ тан: Мэверик" ставит Variety, и с мнением издания стоит согласиться. Во-первых, Киноакадемия любит ломать установленные ею правила, а во-вторых, киноакадемики любят такие истории – о простых, но мужественных американских парнях с лицами кинозвезд, побеждающих несмотря ни на что и уходящих в финале навстречу закату. (В данном случае, улетающих.)

Но с учетом фактора политики, вполне может быть, что главный куш сорвет "темная лошадка" – история о расследовании массовых изнасилований в религиозной общине меннонитов "Женская болтовня". (Как это произошло с фильмом "Лунный свет" в 2017 году.) Кроме того, наряду с "Вавилоном" Дэмьена Шэзелла этот фильм могут наградить за лучший актерский ансамбль.

Также позволим себе усомниться в победе "Всего, везде и всюду": киноакадемики слишком консервативны, чтобы отдать главный приз за такое нарочито постмодернистское кино, хотя исключения тоже случались. Зато фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана может быть награжден за режиссуру. Тем более, что прецедентов, когда режиссерский "Оскар" получает дуэт постановщиков, еще не было. Другой серьезный конкурент Стивену Спилбергу, на чьем счету уже два режиссерских "Оскара", и дуэту Дэниэлов (как они сами себя называют) – Тодд Филдс.

Прогнозировать, кому именно достанется статуэтка в режиссерской номинации, сложно. Зато высока вероятность того, что звезда фильма "Тарр" Кейт Бланшетт получит "Оскар" за лучшую женскую роль. Среди ее главных конкуренток – Мишель Йео, дива фильмов о восточных единоборствах (по ее собственному признанию, в фильме "Все, везде и всюду" она едва ли не впервые в жизни получила возможность раскрыть свой комический потенциал), и Анна де Армас. Ее роль в байопике Мерлин Монро "Блондинка" стала одним из главных киносюрпризов года: надо же, у очередной "девушки Бонда" оказался мощный актерский талант.

А вот прогнозы по поводу главного мужского приза куда более однозначны. Вне конкуренции Колин Фарелл ("Банши Инишерина") и Брендан Фрейзер, который перевоплотился для фильма Даррена Ароноффски "Кит" в чудовищный образ человека, убивающего себя взаперти обжорством.

Напомним, какие фильмы "оскаровской" гонки-2023 можно посмотреть в украинском прокате.