Укр

Самые красивые и эпатажные наряды с красной дорожки Оскара-2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В чем звезды пришли на красную дорожку Оскара 2022 Новость обновлена 28 марта 2022, 11:58
В чем звезды пришли на красную дорожку Оскара 2022

Некоторые знаменитости украсили свои наряды голубыми ленточками в поддержку Украины.

В воскресенье, 27 марта, Лос-Анджелес собрал в стенах Dolby Theater самых известных звезд Голливуда на церемонии вручения премии "Оскар" 2022 года. Ну и какой же "Оскар" без самой известной красной дорожки, на которой голливудские знаменитости всегда появляются в шикарных дизайнерских нарядах.

Церемония в 2022-м году также не стала исключением."Телеграф" предлагает вам немного отвлечься от войны в Украине и полюбоваться самыми яркими и откровенными образами, в которых на "Оскар" пришли первые голливудские красавицы.

Выбор нарядов для главной кинопремии у актрис пал на платья и костюмы, а также аксессуары, самых именитых дизайнеров и дизайнерских домов: Гуччи, Валентино, Tiffany & Co, Дольче и Габбана, Луи Виттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готье и другие.

Самые яркие наряды Оскара 2022:

Ариана Дебос
Ариана Дебос
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Ава ДюВерней
Ава ДюВерней
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Дайан Уоррен
Дайан Уоррен
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Винус и Серена Уильямс
Винус и Серена Уильямс
Винус Уильямс
Винус Уильямс
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Мила Кунис
Мила Кунис
Мила Кунис
Мила Кунис
Люпита Нионго и Рут Картер
Люпита Нионго и Рут Картер
Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли
Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли
Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли
Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли
Лили Джейсм
Лили Джейсм
Хлои Бейли
Хлои Бейли
Хлои Бейли
Хлои Бейли
Зендея
Зендея
Зендея
Зендея
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Куин Латифа
Куин Латифа
Куин Латифа
Куин Латифа
Леди Гага
Леди Гага
Оливия Колман
Оливия Колман
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Шан Хидер
Шан Хидер
Ума Турман
Ума Турман
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Джада Пинкетт-Смит
Джада Пинкетт-Смит
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Эми Шумер
Эми Шумер
Эми Шумер
Эми Шумер
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
София Карсон
София Карсон
Кирстен Данс
Кирстен Данс
Зоя Кравиц
Зоя Кравиц

Ранее "Телеграф" писал, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом". Также многие гости церемонии на красную дорожку надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.

Также "Телеграф" писал, что в 2022-м году главную кинопремию года впервые получил глухонемой с рождения актер — Трой Коцур, который кстати имеет украинские корни. Мужчина стал "Лучшим актёром второго плана", а фильм в котором он играл, "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), получил статуэтку за "Лучший фильм 2022".

Теги:
#Мода #Голливуд #Оскар #Наряд #Красная дорожка
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