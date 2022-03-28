Самые красивые и эпатажные наряды с красной дорожки Оскара-2022 (фото)
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Некоторые знаменитости украсили свои наряды голубыми ленточками в поддержку Украины.
В воскресенье, 27 марта, Лос-Анджелес собрал в стенах Dolby Theater самых известных звезд Голливуда на церемонии вручения премии "Оскар" 2022 года. Ну и какой же "Оскар" без самой известной красной дорожки, на которой голливудские знаменитости всегда появляются в шикарных дизайнерских нарядах.
Церемония в 2022-м году также не стала исключением."Телеграф" предлагает вам немного отвлечься от войны в Украине и полюбоваться самыми яркими и откровенными образами, в которых на "Оскар" пришли первые голливудские красавицы.
Выбор нарядов для главной кинопремии у актрис пал на платья и костюмы, а также аксессуары, самых именитых дизайнеров и дизайнерских домов: Гуччи, Валентино, Tiffany & Co, Дольче и Габбана, Луи Виттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готье и другие.
Самые яркие наряды Оскара 2022:
Ранее "Телеграф" писал, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом". Также многие гости церемонии на красную дорожку надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.
Также "Телеграф" писал, что в 2022-м году главную кинопремию года впервые получил глухонемой с рождения актер — Трой Коцур, который кстати имеет украинские корни. Мужчина стал "Лучшим актёром второго плана", а фильм в котором он играл, "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), получил статуэтку за "Лучший фильм 2022".
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