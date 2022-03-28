Самые красивые и эпатажные наряды с красной дорожки Оскара-2022 (фото)

Некоторые знаменитости украсили свои наряды голубыми ленточками в поддержку Украины.

В воскресенье, 27 марта, Лос-Анджелес собрал в стенах Dolby Theater самых известных звезд Голливуда на церемонии вручения премии "Оскар" 2022 года. Ну и какой же "Оскар" без самой известной красной дорожки, на которой голливудские знаменитости всегда появляются в шикарных дизайнерских нарядах.

Церемония в 2022-м году также не стала исключением."Телеграф" предлагает вам немного отвлечься от войны в Украине и полюбоваться самыми яркими и откровенными образами, в которых на "Оскар" пришли первые голливудские красавицы.

Выбор нарядов для главной кинопремии у актрис пал на платья и костюмы, а также аксессуары, самых именитых дизайнеров и дизайнерских домов: Гуччи, Валентино, Tiffany & Co, Дольче и Габбана, Луи Виттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готье и другие.

Самые яркие наряды Оскара 2022:

Ариана Дебос

Билли Айлиш

Ава ДюВерней

Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис

Дайан Уоррен

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер

Эмилия Джонс

Винус и Серена Уильямс

Винус Уильямс

Серена Уильямс

Тиффани Хэддиш

Тиффани Хэддиш

Мила Кунис

Мила Кунис

Люпита Нионго и Рут Картер

Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли

Лили Джейсм, Наоми Скотт и Хэйли Бейли

Лили Джейсм

Хлои Бейли

Хлои Бейли

Зендея

Зендея

Николь Кидман

Николь Кидман

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Куин Латифа

Куин Латифа

Леди Гага

Оливия Колман

Ванесса Хадженс

Шан Хидер

Ума Турман

Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Джада Пинкетт-Смит

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз

Эми Шумер

Эми Шумер

Трэйси Эллис Росс

Трэйси Эллис Росс

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

София Карсон

Кирстен Данс

Зоя Кравиц

Ранее "Телеграф" писал, что на церемонии "Оскар 2022" минутой молчания почтили жертв войны в Украине, но саму войну почему-то назвали "конфликтом". Также многие гости церемонии на красную дорожку надели значки и нагрудные платки в цвет украинского флага.

Также "Телеграф" писал, что в 2022-м году главную кинопремию года впервые получил глухонемой с рождения актер — Трой Коцур, который кстати имеет украинские корни. Мужчина стал "Лучшим актёром второго плана", а фильм в котором он играл, "Кода"("CODA: Ребенок глухих родителей"), получил статуэтку за "Лучший фильм 2022".