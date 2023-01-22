Оскар-2023. Кого номінують на головну кінопремію та хто може перемогти

Перемогу пророкують спілбергівським "Фабельманам", але перемогти може і "темна конячка"

24 січня Американська кіноакадемія оголосить список номінантів на премію "Оскар". За традицією, ряд галузевих видань, таких як The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly, Indiewire та Variety, склали власні прогнози, які фільми та кінематографісти увійдуть до заповітного списку. "Телеграф" також зробив свої ставки, хто забере головні призи.

Інтрига, відома всім

У принципі, нічого складного в такому прогнозі немає – свого роду репетицією оскарівської церемонії, яка відбудеться 12 березня, вважається роздача слонів на премії "Золотий глобус", яка відбулася ще 10 січня. Тріумфаторами стали два фільми – "Фабельмани" Стівена Спілберга, який також отримав "Золотий глобус" як постановник, та "Банші Інішеріна" Мартіна Макдони.

Серед інших фаворитів експерти називають "Все, скрізь і всюди", "Топ ган: Меверік", "Елвіса", "Аватар: шлях води" та "Тар". Рідше згадують "Чорну пантеру: Ваканда назавжди", "Жіночу балаканину" та "Вавілон".

Серед іноземних фільмів два головні претенденти – соціальна сатира "Трикутник печалі" (Швеція) та антивоєнний "На західному фронті без змін" (Німеччина). Шкода, що індійський блокбастер "RRR: поруч реве революція", мегаломанський бойовик про двох друзів по різні боки барикад у війні за незалежність, залишився за бортом. До речі, одна зі сцен цього фільму, який увійшов до всіх списків найкращих картин-2022, знімалася у Києві.

Український фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач, який розповідає історію аварії малазійського "Боїнга" на Донбасі, також не увійшов до шорт-листа. (Претенденти на найкращий фільм іноземною мовою разом із технічними номінаціями оголосили ще у грудні.)

Головні фільми року

"Фабельмани" – автобіографічний фільм Стівена Спілберга. Це історія дорослішання юнака, одержимого кіно, на тлі шлюбної кризи у великій єврейській родині. Спілберг, цей плідний і вмілий маніпулятор, зняв напрочуд щирий, людяний і відвертий фільм, у якому не побоявся витягнути на світ свої дитячі травми. "Фабельмани" стали першим творчим успіхом режисера після "Шпигунського мосту" 2015 року.

"Банші Інішеріна" – чорна комедія про сварку двох друзів, які живуть на вигаданому острові в Ірландії 20-х років минулого століття. Незважаючи на умовний сюжет, ця історія про дружбу (від якої один крок до ненависті), дурість та ослячу впертість також увійшла до всіх кінорейтингів минулого року. Попередній фільм Мартіна Макдони, "Три бігборди на кордоні Еббінга, штат Міссурі", також брав участь в оскарівській гонці.

"Все, скрізь і всюди" – один із найоригінальніших фільмів серед майбутніх номінантів. Це дикий коктейль із наукової фантастики (в основі сюжету лежить ідея мультивсесвітів, між якими переміщується героїня), уся – фентезійних бойовиків про кунг-фу, артхаусної комедії та сімейної мелодрами. Одночасно це типово тарантинівське визнання любові до кіно: фільм буквально нашпигований цитатами та посиланнями на улюблені картини його творців, Деніела Шайнерта та Дена Квана.

Не менш дивно бачити у списку можливих кандидатів на щонайменше три номінації (кращий фільм, найкраща режисерська робота та найкраща жіноча роль) типово авторський фільм Тодда Філда "Тарр", історію особистої та творчої кризи жінки-диригента у виконанні Кейт Бланшетт.

А ось інші картини — байопік "Елвіс", супергеройська "Чорна пантера", духопідйомний бойовик про льотчиків-аси "Топ ган", чергова цегла у Ксанаду голлівудської міфології "Вавілон", феміністська "Жіноча балаканина" та другий "Аватар", що ніби заплутав між кіно та анімацією, є досить типовими претендентами на головну американську кінопремію.

Хто переможе

Однозначних лідерів три: "Фабельмани" "Все, скрізь і всюди" та "Банші Інішерина". І хоча два найкасовіші фільми року – другий "Аватар" і новий "Топ ган" ("Оскар", як відомо, це про політику та гроші), видання Indiewire сумнівається в їх перемозі: сіквели ще жодного разу не отримували головний приз оскарівських перегонів .

З іншого боку, на "Топ тан: Меверік" ставить Variety; із думкою видання варто погодитися. По-перше, Кіноакадемія любить ламати встановлені нею правила, а по-друге, кіноакадеміки люблять такі історії — про простих, але мужніх американських хлопців із обличчями кінозірок, які перемагають незважаючи ні на що та йдуть у фіналі назустріч заходу сонця. (У даному випадку, не йдуть, а летять.)

Але з урахуванням політичних чинників, цілком можливо, що головний куш зірве "темна конячка" — історія про розслідування масових згвалтувань у релігійній громаді менонітів "Жіноча балаканина". (Як це сталося з фільмом "Місячне світло" у 2017 році.) Крім того, поряд із "Вавилоном" Дем’єна Шезелла цей фільм можуть нагородити за найкращий акторський ансамбль.

Також дозволимо собі засумніватися у перемозі "Усього, скрізь і всюди": кіноакадеміки надто консервативні, щоб віддати головний приз за таке навмисне постмодерністське кіно, хоча винятки теж траплялися. Натомість фільм Деніела Шайнерта та Дена Квана може бути нагороджений за режисуру. Тим більше що прецедентів, коли режисерський "Оскар" отримує дует постановників, ще не було. Інший серйозний конкурент Стівену Спілбергу, на чиєму рахунку вже два режисерські "Оскари", і дуету Деніелів (як вони самі себе називають) — Тодд Філдс.

Прогнозувати, кому саме дістанеться статуетка у режисерській номінації, складно. Проте висока ймовірність того, що зірка фільму "Тарр" Кейт Бланшетт отримає "Оскар" за найкращу жіночу роль. Серед її головних конкуренток – Мішель Йео, дива фільмів про східні єдиноборства (за її власним зізнанням, у фільмі "Все, всюди і всюди" вона чи не вперше в житті отримала можливість розкрити свій комічний потенціал), і Анна де Армас. Її роль у байопіку Мерлін Монро "Білявка" стала одним із головних кіносюрпризів року: треба ж, у чергової "дівчини Бонда" виявився потужний акторський талант.

А ось прогнози з приводу головного чоловічого призу набагато однозначніші. Поза конкуренцією Колін Фарелл ("Банші Інішеріна") і Брендан Фрейзер, який втілив у фільмі Даррена Ароноффскі "Кіт" жахливий образ людини, яка вбиває себе обжерливістю.

Нагадаємо, які фільми "оскарівських" перегонів-2023 можна подивитися в українському прокаті.