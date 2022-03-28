Найкрасивіші та епатажні вбрання з червоної доріжки Оскара-2022 (фото)
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Деякі знаменитості прикрасили своє вбрання блакитними стрічками на підтримку України.
У неділю, 27 березня, Лос-Анджелес зібрав у стінах Dolby Theater найвідоміших зірок Голлівуду на церемонії вручення премії "Оскар" 2022 року. Ну і який же "Оскар" без найвідомішої червоної доріжки, на якій голлівудські знаменитості завжди з’являються в шикарному дизайнерському вбранні.
Церемонія у 2022-му році також не стала винятком. "Телеграф" пропонує вам трохи відволіктися від війни в Україні та помилуватися найяскравішими та найвідвертішими образами, в яких на "Оскар" прийшли перші голлівудські красуні.
Вибір нарядів для головної кінопремії в актрис впав на сукні та костюми, а також аксесуари, найвідоміших дизайнерів та дизайнерських будинків: Гуччі, Валентино, Tiffany & Co, Дольче та Габбана, Луї Віттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готьє та інші.
Найяскравіші вбрання Оскара 2022:
Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом". Також багато гостей церемонії на червону доріжку одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.
Також "Телеграф" писав, що у 2022-му році головну кінопремію року вперше отримав глухонімий від народження актор — Трой Коцур, який, до речі, має українське коріння. Чоловік став "Найкращим актором другого плану", а фільм у якому він грав, "Кода"("CODA: Дитина глухих батьків"), отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022".
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