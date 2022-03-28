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Найкрасивіші та епатажні вбрання з червоної доріжки Оскара-2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У чому зірки прийшли на червону доріжку Оскара 2022 Новина оновлена 28 березня 2022, 11:58
У чому зірки прийшли на червону доріжку Оскара 2022

Деякі знаменитості прикрасили своє вбрання блакитними стрічками на підтримку України.

У неділю, 27 березня, Лос-Анджелес зібрав у стінах Dolby Theater найвідоміших зірок Голлівуду на церемонії вручення премії "Оскар" 2022 року. Ну і який же "Оскар" без найвідомішої червоної доріжки, на якій голлівудські знаменитості завжди з’являються в шикарному дизайнерському вбранні.

Церемонія у 2022-му році також не стала винятком. "Телеграф" пропонує вам трохи відволіктися від війни в Україні та помилуватися найяскравішими та найвідвертішими образами, в яких на "Оскар" прийшли перші голлівудські красуні.

Вибір нарядів для головної кінопремії в актрис впав на сукні та костюми, а також аксесуари, найвідоміших дизайнерів та дизайнерських будинків: Гуччі, Валентино, Tiffany & Co, Дольче та Габбана, Луї Віттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готьє та інші.

Найяскравіші вбрання Оскара 2022:

Аріана Дебос
Аріана Дебос
Біллі Айліш
Біллі Айліш
Ава ДюВерней
Ава ДюВерней
Джеймі Лі Кертіс
Джеймі Лі Кертіс
Джеймі Лі Кертіс
Джеймі Лі Кертіс
Дайан Уоррен
Дайан Уоррен
Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер
Емілія Джонс
Емілія Джонс
Вінус та Серена Вільямс
Вінус та Серена Вільямс
Вінус Вільямс
Вінус Вільямс
Серена Вільямс
Серена Вільямс
Тіффані Хеддіш
Тіффані Хеддіш
Тіффані Хеддіш
Тіффані Хеддіш
Міла Куніс
Міла Куніс
Міла Куніс
Міла Куніс
Люпіта Ніонго та Рут Картер
Люпіта Ніонго та Рут Картер
Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі
Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі
Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі
Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі
Лілі Джейсм
Лілі Джейсм
Хлої Бейлі
Хлої Бейлі
Хлої Бейлі
Хлої Бейлі
Зендея
Зендея
Зендея
Зендея
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн
Куїн Латіфа
Куїн Латіфа
Куїн Латіфа
Куїн Латіфа
Леді Гага
Леді Гага
Олівія Колман
Олівія Колман
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Шан Хідер
Шан Хідер
Розуму Турман
Розуму Турман
Мегі Джилленхол
Мегі Джилленхол
Мегі Джилленхол
Мегі Джилленхол
Джада Пінкетт-Сміт
Джада Пінкетт-Сміт
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Емі Шумер
Емі Шумер
Емі Шумер
Емі Шумер
Трейсі Елліс Рос
Трейсі Елліс Рос
Трейсі Елліс Рос
Трейсі Елліс Рос
Крістен Стюарт
Крістен Стюарт
Крістен Стюарт
Крістен Стюарт
Софія Карсон
Софія Карсон
Кірстен Данс
Кірстен Данс
Зоя Кравиць
Зоя Кравиць

Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом". Також багато гостей церемонії на червону доріжку одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.

Також "Телеграф" писав, що у 2022-му році головну кінопремію року вперше отримав глухонімий від народження актор — Трой Коцур, який, до речі, має українське коріння. Чоловік став "Найкращим актором другого плану", а фільм у якому він грав, "Кода"("CODA: Дитина глухих батьків"), отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022".

Теги:
#Мода #Голлівуд #Оскар #Наряд #Червона доріжка
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