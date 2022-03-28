Найкрасивіші та епатажні вбрання з червоної доріжки Оскара-2022 (фото)

Деякі знаменитості прикрасили своє вбрання блакитними стрічками на підтримку України.

У неділю, 27 березня, Лос-Анджелес зібрав у стінах Dolby Theater найвідоміших зірок Голлівуду на церемонії вручення премії "Оскар" 2022 року. Ну і який же "Оскар" без найвідомішої червоної доріжки, на якій голлівудські знаменитості завжди з’являються в шикарному дизайнерському вбранні.

Церемонія у 2022-му році також не стала винятком. "Телеграф" пропонує вам трохи відволіктися від війни в Україні та помилуватися найяскравішими та найвідвертішими образами, в яких на "Оскар" прийшли перші голлівудські красуні.

Вибір нарядів для головної кінопремії в актрис впав на сукні та костюми, а також аксесуари, найвідоміших дизайнерів та дизайнерських будинків: Гуччі, Валентино, Tiffany & Co, Дольче та Габбана, Луї Віттон, Saint Laurent, Шанель, Жан-Поль Готьє та інші.

Найяскравіші вбрання Оскара 2022:

Аріана Дебос

Біллі Айліш

Ава ДюВерней

Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс

Дайан Уоррен

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Емілія Джонс

Вінус та Серена Вільямс

Вінус Вільямс

Серена Вільямс

Тіффані Хеддіш

Тіффані Хеддіш

Міла Куніс

Міла Куніс

Люпіта Ніонго та Рут Картер

Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі

Лілі Джейсм, Наомі Скотт та Хейлі Бейлі

Лілі Джейсм

Хлої Бейлі

Хлої Бейлі

Зендея

Зендея

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман

Джессіка Честейн

Джессіка Честейн

Куїн Латіфа

Куїн Латіфа

Леді Гага

Олівія Колман

Ванесса Хадженс

Шан Хідер

Розуму Турман

Мегі Джилленхол

Мегі Джилленхол

Джада Пінкетт-Сміт

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз

Емі Шумер

Емі Шумер

Трейсі Елліс Рос

Трейсі Елліс Рос

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт

Софія Карсон

Кірстен Данс

Зоя Кравиць

Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії "Оскар 2022" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні, але саму війну чомусь назвали "конфліктом". Також багато гостей церемонії на червону доріжку одягли значки та нагрудні хустки у колір українського прапора.

Також "Телеграф" писав, що у 2022-му році головну кінопремію року вперше отримав глухонімий від народження актор — Трой Коцур, який, до речі, має українське коріння. Чоловік став "Найкращим актором другого плану", а фільм у якому він грав, "Кода"("CODA: Дитина глухих батьків"), отримав статуетку за "Найкращий фільм 2022".