Премия "Оскар-2023": объявлен полный список номинантов
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В перечень попал и украинский фильм — впервые за всю историю, в целом ленты будут бороться за первенство в 23-х категориях
Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023 года. В этом году это будет уже 95-я церемония вручения награды, она должна пройти в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе.
Участники будут бороться за награды аж в 23-х категориях. Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм "Все всегда и сразу" от Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — целых 11. По 9 имеют "На западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина".
В номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" прошла лента "Дом из заноз", которую на протяжении двух лет снимали в Украине. Кроме того, за награду будет бороться еще один сняиый у нас фильм — индийская историческая драма "RRR" режиссера С. С. Раджамули. Она номинирована за оригинальную песню "Naatu Naatu", сопровождающую сцену индийской свадьбы. Именно эти кадры были сняты в Мариинском дворце в Киеве.
Все номинанты на премию "Оскар 2023" — список
Лучший фильм года:
- Аватар: Путь воды
- Банши Инишерина
- Элвис
- На Западном фронте без перемен
- Все всегда и одновременно
- Фабельманы
- Тар
- Топ Ган: Меверик
- Треугольник печали
- Женские сплетни
Лучшая женская роль второго плана:
- Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керри Кондон ("Банши Инишерина")
- Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
- Стефани Сюй ("Все везде и сразу")
Лучший звук
- На Западном фронте без перемен
- Аватар: Путь воды
- Бэтмен
- Элвис
- Топ Ган: Мэверик
Лучший саундтрек:
- На западном фронте без перемен
- Вавилон
- Банши Инишерина
- Все всегда и в то же время
- Фабельман.
Лучший адаптированный сценарий:
- На Западном фронте без перемен
- Ножи наголо: Стеклянный лук
- Жить
- Топ Ган: Меверик
- Женские сплетни
Лучший оригинальный сценарий:
- Банши Инишерина
- Все всегда и одновременно
- Фабельманы
- Тар
- Треугольник печали
Лучший актер второго плана:
- Брендан Глисон – Банши Инишинина;
- Бряан Тайри Генри – Мост через озеро;
- Джадд Гирш – Фабельманы;
- Барри Кеоган – Банши Инишерина;
- Кэ Гью Кван – Все всегда и в то же время.
Лучшая песня:
- Applause – теперь вместе;
- Hold my hand – Топ Ган: Меверик;
- Lift me up – Черная пантера: Ваканда навсегда;
- Naatu Naatu – RRR;
- This is a life – Все всегда и одновременно.
Лучший иностранный фильм:
- На западном фронте без перемен – Германия;
- Аргентина, 1895 – Аргентина;
- Около – Бельгия;
- ЭО – Польша;
- Тихоня – Ирландия.
Лучший анимационный полнометражный фильм:
- Пиноккио от Гильермо дель Торо;
- Марсель, ракушка в ботинках;
- Кот в сапогах 2: Последнее желание;
- Морской монстр;
- Я краснею.
Лучшие визуальные эффекты:
- На Западном фронте без перемен
- Аватар: Путь воды;
- Бэтмен;
- Черная пантера: Ваканда навсегда;
- Топ Ган: Меверик.
Лучший актер:
- Остин Батлер (Элвис)
- Колин Фаррелл (Банши Инишерина)
- Брендан Фрейзер (Кит)
- Билл Наи (Жить)
- Пол Мескал (После солнца)
Лучшая актриса:
- Кейт Бланшетт (Тар)
- Мишель Ео (Все везде и сразу)
- Ана де Армас (Блондинка)
- Андреа Райзборо (To Leslie)
- Мишель Уильямс (Фабельманы)
Лучший режиссер:
- Мартин МакДона;
- Дэни Кван и Дэниел Шайнерт;
- Стивен Спилберг;
- Тодд Филд;
- Рубен Эстлунд.
Лучший монтаж фильма
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Всё всегда и одновременно"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверик
Лучший документальный фильм:
- Все, что дышит;
- Вся красота и кровопролитие;
- Дом из заноз;
- Огонь любви;
- Навальный.
Лучший анимационный фильм:
- Пиноккио Гильермо дель Торо
- Marcel Shell with Shoes On
- Кот в сапогах: Последнее желание
- Я – панда
- Морское чудовище
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