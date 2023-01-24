Премия "Оскар-2023": объявлен полный список номинантов

В перечень попал и украинский фильм — впервые за всю историю, в целом ленты будут бороться за первенство в 23-х категориях

Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023 года. В этом году это будет уже 95-я церемония вручения награды, она должна пройти в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе.

Участники будут бороться за награды аж в 23-х категориях. Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм "Все всегда и сразу" от Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — целых 11. По 9 имеют "На западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина".

В номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" прошла лента "Дом из заноз", которую на протяжении двух лет снимали в Украине. Кроме того, за награду будет бороться еще один сняиый у нас фильм — индийская историческая драма "RRR" режиссера С. С. Раджамули. Она номинирована за оригинальную песню "Naatu Naatu", сопровождающую сцену индийской свадьбы. Именно эти кадры были сняты в Мариинском дворце в Киеве.

Все номинанты на премию "Оскар 2023" — список

Лучший фильм года:

Аватар: Путь воды Банши Инишерина Элвис На Западном фронте без перемен Все всегда и одновременно Фабельманы Тар Топ Ган: Меверик Треугольник печали Женские сплетни

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") Хонг Чау ("Кит") Керри Кондон ("Банши Инишерина") Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу") Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший звук

На Западном фронте без перемен Аватар: Путь воды Бэтмен Элвис Топ Ган: Мэверик

Лучший саундтрек:

На западном фронте без перемен Вавилон Банши Инишерина Все всегда и в то же время Фабельман.

Лучший адаптированный сценарий:

На Западном фронте без перемен Ножи наголо: Стеклянный лук Жить Топ Ган: Меверик Женские сплетни

Лучший оригинальный сценарий:

Банши Инишерина Все всегда и одновременно Фабельманы Тар Треугольник печали

Лучший актер второго плана:

Брендан Глисон – Банши Инишинина; Бряан Тайри Генри – Мост через озеро; Джадд Гирш – Фабельманы; Барри Кеоган – Банши Инишерина; Кэ Гью Кван – Все всегда и в то же время.

Лучшая песня:

Applause – теперь вместе; Hold my hand – Топ Ган: Меверик; Lift me up – Черная пантера: Ваканда навсегда; Naatu Naatu – RRR; This is a life – Все всегда и одновременно.

Лучший иностранный фильм:

На западном фронте без перемен – Германия; Аргентина, 1895 – Аргентина; Около – Бельгия; ЭО – Польша; Тихоня – Ирландия.

Лучший анимационный полнометражный фильм:

Пиноккио от Гильермо дель Торо; Марсель, ракушка в ботинках; Кот в сапогах 2: Последнее желание; Морской монстр; Я краснею.

Лучшие визуальные эффекты:

На Западном фронте без перемен Аватар: Путь воды; Бэтмен; Черная пантера: Ваканда навсегда; Топ Ган: Меверик.

Лучший актер:

Остин Батлер (Элвис) Колин Фаррелл (Банши Инишерина) Брендан Фрейзер (Кит) Билл Наи (Жить) Пол Мескал (После солнца)

Лучшая актриса:

Кейт Бланшетт (Тар) Мишель Ео (Все везде и сразу) Ана де Армас (Блондинка) Андреа Райзборо (To Leslie) Мишель Уильямс (Фабельманы)

Лучший режиссер:

Мартин МакДона; Дэни Кван и Дэниел Шайнерт; Стивен Спилберг; Тодд Филд; Рубен Эстлунд.

Лучший монтаж фильма

"Банши Инишерина" "Элвис" "Всё всегда и одновременно" "Тар" "Топ Ган: Меверик

Лучший документальный фильм:

Все, что дышит; Вся красота и кровопролитие; Дом из заноз; Огонь любви; Навальный.

Лучший анимационный фильм:

Пиноккио Гильермо дель Торо Marcel Shell with Shoes On Кот в сапогах: Последнее желание Я – панда Морское чудовище

Объявление номинантов на Оскар-2023

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