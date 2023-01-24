Укр

Премия "Оскар-2023": объявлен полный список номинантов

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Статуэтка Оскар Новость обновлена 24 января 2023, 18:54
Статуэтка Оскар. Фото grodno24.com

В перечень попал и украинский фильм — впервые за всю историю, в целом ленты будут бороться за первенство в 23-х категориях

Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023 года. В этом году это будет уже 95-я церемония вручения награды, она должна пройти в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе.

Участники будут бороться за награды аж в 23-х категориях. Лидером по количеству номинаций в этом году стал фильм "Все всегда и сразу" от Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — целых 11. По 9 имеют "На западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина".

В номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" прошла лента "Дом из заноз", которую на протяжении двух лет снимали в Украине. Кроме того, за награду будет бороться еще один сняиый у нас фильм — индийская историческая драма "RRR" режиссера С. С. Раджамули. Она номинирована за оригинальную песню "Naatu Naatu", сопровождающую сцену индийской свадьбы. Именно эти кадры были сняты в Мариинском дворце в Киеве.

Все номинанты на премию "Оскар 2023" — список

Лучший фильм года:

  1. Аватар: Путь воды
  2. Банши Инишерина
  3. Элвис
  4. На Западном фронте без перемен
  5. Все всегда и одновременно
  6. Фабельманы
  7. Тар
  8. Топ Ган: Меверик
  9. Треугольник печали
  10. Женские сплетни

Лучшая женская роль второго плана:

  1. Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  2. Хонг Чау ("Кит")
  3. Керри Кондон ("Банши Инишерина")
  4. Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
  5. Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший звук

  1. На Западном фронте без перемен
  2. Аватар: Путь воды
  3. Бэтмен
  4. Элвис
  5. Топ Ган: Мэверик

Лучший саундтрек:

  1. На западном фронте без перемен
  2. Вавилон
  3. Банши Инишерина
  4. Все всегда и в то же время
  5. Фабельман.

Лучший адаптированный сценарий:

  1. На Западном фронте без перемен
  2. Ножи наголо: Стеклянный лук
  3. Жить
  4. Топ Ган: Меверик
  5. Женские сплетни

Лучший оригинальный сценарий:

  1. Банши Инишерина
  2. Все всегда и одновременно
  3. Фабельманы
  4. Тар
  5. Треугольник печали

Лучший актер второго плана:

  1. Брендан Глисон – Банши Инишинина;
  2. Бряан Тайри Генри – Мост через озеро;
  3. Джадд Гирш – Фабельманы;
  4. Барри Кеоган – Банши Инишерина;
  5. Кэ Гью Кван – Все всегда и в то же время.

Лучшая песня:

  1. Applause – теперь вместе;
  2. Hold my hand – Топ Ган: Меверик;
  3. Lift me up – Черная пантера: Ваканда навсегда;
  4. Naatu Naatu – RRR;
  5. This is a life – Все всегда и одновременно.

Лучший иностранный фильм:

  1. На западном фронте без перемен – Германия;
  2. Аргентина, 1895 – Аргентина;
  3. Около – Бельгия;
  4. ЭО – Польша;
  5. Тихоня – Ирландия.

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  1. Пиноккио от Гильермо дель Торо;
  2. Марсель, ракушка в ботинках;
  3. Кот в сапогах 2: Последнее желание;
  4. Морской монстр;
  5. Я краснею.

Лучшие визуальные эффекты:

  1. На Западном фронте без перемен
  2. Аватар: Путь воды;
  3. Бэтмен;
  4. Черная пантера: Ваканда навсегда;
  5. Топ Ган: Меверик.

Лучший актер:

  1. Остин Батлер (Элвис)
  2. Колин Фаррелл (Банши Инишерина)
  3. Брендан Фрейзер (Кит)
  4. Билл Наи (Жить)
  5. Пол Мескал (После солнца)

Лучшая актриса:

  1. Кейт Бланшетт (Тар)
  2. Мишель Ео (Все везде и сразу)
  3. Ана де Армас (Блондинка)
  4. Андреа Райзборо (To Leslie)
  5. Мишель Уильямс (Фабельманы)

Лучший режиссер:

  1. Мартин МакДона;
  2. Дэни Кван и Дэниел Шайнерт;
  3. Стивен Спилберг;
  4. Тодд Филд;
  5. Рубен Эстлунд.

Лучший монтаж фильма

  1. "Банши Инишерина"
  2. "Элвис"
  3. "Всё всегда и одновременно"
  4. "Тар"
  5. "Топ Ган: Меверик

Лучший документальный фильм:

  1. Все, что дышит;
  2. Вся красота и кровопролитие;
  3. Дом из заноз;
  4. Огонь любви;
  5. Навальный.

Лучший анимационный фильм:

  1. Пиноккио Гильермо дель Торо
  2. Marcel Shell with Shoes On
  3. Кот в сапогах: Последнее желание
  4. Я – панда
  5. Морское чудовище
Объявление номинантов на Оскар-2023

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