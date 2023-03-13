Перший "Оскар-2023" отримав анімаційний фільм Гільєрмо Дель Торо (відео)

Майстер страшних казок Дель Торо переніс історію дерев’яного хлопчика до фашистської Італії

"Оскар" за найкращий анімаційний фільм отримав "Піннокіо" Гільєрмо Дель Торо. Фільм переосмислює історію дерев’яної ляльки Піноккіо на тлі подій Другої світової війни у фашистській Італії.

Порядок нагородження змінили в останній момент: першим вручили "Оскара" за найкращий мультфільм, потім планується роздача призів виконавцям кращих ролей другого плану.

Нагадаємо, що за традицією "Оскарівська" церемонія проходить у Лос-Анджелесському кінотеатрі Dolby. Ведучим церемонії ось уже втретє став американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Трансляцію шоу дивляться більш ніж у 200 країнах світу. Номінантів на премії Американської академії було оголошено ще 24 січня. За звання найкращого фільму змагаються 10 стрічок.

Детальніше про церемонію та переможців читайте у трансляції "Телеграфа".