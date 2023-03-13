Первый "Оскар-2023" получил анимационный фильм Гильермо Дель Торо (видео)
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Мастер страшных сказок Дель Торо перенес историю деревянного мальчика в фашистскую Италию
"Оскар" за лучший анимационный фильм получил "Пиннокио" Гильермо Дель Торо. Фильм переосмысливает историю деревянной куклы Пиноккио на фоне событий Второй мировой войны в фашистской Италии.
Порядок награждения изменили в последний момент: первым вручили "Оскара" за лучший мультфильм, следом последует раздача призов исполнителям лучших ролей второго плана.
Напомним, что по традиции "Оскаровская" церемония проходит в Лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Трансляцию шоу смотрят более, чем в 200 странах мира. Номинанты на премии Американской академии были объявлены еще 24 января. За звание лучшего фильма соревнуются 10 лент.
Подробнее о церемонии и победителях читайте в трансляции "Телеграфа".