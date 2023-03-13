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Первый "Оскар-2023" получил анимационный фильм Гильермо Дель Торо (видео)

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
Дата публикации
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"Оскар" Дель Торо стал одним из самых ожидаемых Новость обновлена 13 марта 2023, 02:54
"Оскар" Дель Торо стал одним из самых ожидаемых. Фото Соцсети

Мастер страшных сказок Дель Торо перенес историю деревянного мальчика в фашистскую Италию

"Оскар" за лучший анимационный фильм получил "Пиннокио" Гильермо Дель Торо. Фильм переосмысливает историю деревянной куклы Пиноккио на фоне событий Второй мировой войны в фашистской Италии.

Порядок награждения изменили в последний момент: первым вручили "Оскара" за лучший мультфильм, следом последует раздача призов исполнителям лучших ролей второго плана.

Напомним, что по традиции "Оскаровская" церемония проходит в Лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Трансляцию шоу смотрят более, чем в 200 странах мира. Номинанты на премии Американской академии были объявлены еще 24 января. За звание лучшего фильма соревнуются 10 лент.

Подробнее о церемонии и победителях читайте в трансляции "Телеграфа".

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#Гильермо Дель Торо #Оскар #Пиноккио