Стало известно, кто получил "Оскар-2023" за лучшие роли второго плана (видео)

Первые "Оскары" достались фильму "Все, везде и всюду"

Первые "Оскары" за полнометражный художественный фильм достались ленте "Все, везде и всюду". Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Куан, а Джейми Ли Кертис была награждена как лучшая актриса второго плана. Ке Хюи Куан стал первым азиатским актером, удостоенном статуэтки.

Один из самых оригинальных фильмов среди будущих номинантов, "Все, везде и всюду" – это дикий коктейль из научной фантастики (в основе сюжета лежит идея мультивселенных, между которыми перемещается героиня), уся – фэнтезийных боевиков о кунг-фу, артхаусной комедии и семейной мелодрамы. Одновременно это типично тарантиновское признание любви к кино: фильм буквально нашпигован цитатами и отсылками к любимым картинам его создателей, Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

Порядок награждения изменили в последний момент: первым вручили "Оскара" за лучший анимационный фильм "Пиннокио" Гильермо дель Торо, следом – исполнителям лучших ролей второго плана.

Напомним, что по традиции "Оскаровская" церемония проходит в Лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Трансляцию шоу смотрят более, чем в 200 странах мира. Номинанты на премии Американской академии были объявлены еще 24 января. За звание лучшего фильма соревнуются 10 лент.

Подробнее о церемонии и победителях читайте в трансляции "Телеграфа".