А Зеленскому в выступлении отказали: награждение "Оскаром" фильма про Навального вызвало скандал

"Навальны" обошел украинский фильм про детей

Вручение "Оскара-2023" не обошлось без скандала. Награду как лучший документальный фильм получила картина про российского оппозиционера Алексея Навального канадского документалиста Дениэла Роера. В сети указывают на имперские взгляды российского политика и поддержку оккупации россией Крыма. Также пользователи обратили внимание на то, что на вручение пригласили всю семью Навального и дали им слово. Речь была политической. Однако украинскому президенту Владимиру Зеленскому ранее в праве выступить отказали.

Получать статуэтку вышла жена Навального, Юлия. Со сцены она заявила, что надеется на скорый выход мужа из тюрьмы. Пользователи в сети не стесняются в комментариях про премию, Киноакадемию, Навального. "Мерзость дня", "история про фейкового российского оппозиционера с этнофашистским прошлым", "холодный душ". Медиа менеджер Мария Писаренко отмечает, что это "будильник" для украинцев, который про многое заставляет задуматься.

Журналист Остап Ярыш предлагает вспомнить про "слона в комнате" и напоминает про настоящие взгляды Навального.

Вспомнили и известное выражение Навального про Крым и бутерброд. Напомним, он заявил "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

Про взгляды Навального напоминает и пользователь Madi Kapparov. Он называет Навального "фейковым оппозиционером".

Кинопродюссер Игорь Лопатенок называет получение фильмом про Навального Оскара "новым минимумом киноакадемии".

Пользователи также напоминают, что украинский фильм "Дом из осколков" также был номинирован. Фильм снимали в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой фильм получил сразу семь оскаровских статуэток. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер.