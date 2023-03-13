Лучшим актером "Оскара-2023" стал звезда фильма Даррена Ароноффски "Кит"

В Лос-Анджелесе на 95-й церемонии вручения наград премии Американской академии "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер за работу в фильме Даррена Ароноффски "Кит". Фильм также получил главный приз за грим. Актера, который играет 300-килограмового преподавателя колледжа, каждый день перед съемками гримировали по семь часов.

А рекордсменом по числу статуэток стал фильм "Все, везде и всюду", который победил в семи номинациях (лучший оригинальный фильм, сценарий, режиссура, монтаж и главная женская роль, а также лучшие мужские и женские роли второго плана). Фильм "На Западном фронте без перемен" победил в четырех номинациях – лучший фильм на иностранном языке, лучшая операторская работа, музыка к фильму и художественное оформление).

К сожалению, украинский документальный фильм "Дом из заноз" остался без награды. Зато представление лучшей песни из индийского блокбастера "RRR: Рядом ревет революция" прошло на фоне декораций Мариинского дворца в Киеве, где снималась сцена из фильма.

Представление лучшей песни прошло на фоне декораций Мариинского дворца в Киеве

Ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а трансляцию шоу смотрели более, чем в 200 странах мира.

Подробнее о церемонии и победителях читайте в трансляции "Телеграфа".