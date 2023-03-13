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Найкращим актором "Оскара-2023" став зірка фільму Даррена Ароноффскі "Кит"

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Брендана Фрейзера гримували перед зйомками по сім годин Новина оновлена 13 березня 2023, 06:02
Брендана Фрейзера гримували перед зйомками по сім годин. Фото Колаж "Телеграфу"

У Лос-Анджелесі на 95-й церемонії вручення нагород премії Американської академії "Оскар" за найкращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер за роботу у фільмі Даррена Ароноффскі "Кіт". Фільм також одержав головний приз за грим. Актора, який грає 300-кілограмового викладача коледжу, щодня перед зйомками гримували по сім годин.

А рекордсменом за кількістю статуеток став фільм "Все, скрізь і всюди", який переміг у семи номінаціях (найкращий оригінальний фільм, сценарій, режисура, монтаж та головна жіноча роль, а також найкращі чоловічі та жіночі ролі другого плану). Фільм "На Західному фронті без змін" переміг у чотирьох номінаціях – найкращий фільм іноземною мовою, найкраща операторська робота, музика до фільму та художнє оформлення).

На жаль, український документальний фільм "Будинок із скалок" залишився без нагороди. Натомість вистава кращої пісні з індійського блокбастера "RRR: Поруч реве революція" відбулася на тлі декорацій Маріїнського палацу в Києві, де знімалася сцена з фільму.

Вистава найкращої пісні пройшла на тлі декорацій Маріїнського палацу у Києві

Ведучим церемонії ось уже втретє став американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел, а трансляцію шоу дивилися більш ніж у 200 країнах світу.

Детальніше про церемонію та переможців читайте у трансляції "Телеграфа".

Теги:
#Кіно #Оскар #Даррен Аронофскі