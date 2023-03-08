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Дата і номінанти церемонії Оскар 2023: "Аватар" та "Елвіс" серед лідерів

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
"Аватар" та "Елвіс" у топі фільмів за найбільшою кількістю номінацій Новина оновлена 08 березня 2023, 12:47
"Аватар" та "Елвіс" у топі фільмів за найбільшою кількістю номінацій. Фото Колаж "Телеграфу"

Цьогорічна премія "Оскар" може повернутися до доковідної атмосфери

У ніч на 13 березня відбудеться 95-та церемонія вручення премії "Оскар" — одна з найпрестижніших нагород у кіномистецтві. Очікується, що вперше після епідемії коронавірусу захід пройде у форматі, в якому завжди існував.

"Телеграф" розповідає, де і коли пройде церемонія "Оскар" та хто претендує на перемогу цього року. У списку номінантів, до слова, є і українська картина.

Щорічна церемонія "Оскар" традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучий премії — американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел (ця місія покладена на нього не вперше). У неділю стануть відомі переможці у всіх 23 номінаціях. Серед претендентів на бажану статуетку чимало зірок прокату "Аватар: Шлях води", "Кращий стрілець: Маверік", "Елвіс" та "Вавілон".

Де і коли дивитись Оскар-2023

Дата церемонії вручення премії Оскар у 2023 році – в ніч з 12 на 13 березня, неділя-понеділок. Час – з 02:00 до 05:00. В Україні телеканал "Суспільне Культура" отримав ексклюзивне право транслювати захід.

Як представлена Україна на Оскарі-2023

"Будинок із скалок" побореться за перемогу в категорії "Кращий повнометражний документальний фільм". Це проєкт спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Картина розповідає про життя дитячого притулку у прифронтовому Лисичанську на Луганщині. Фільм виходить у прокат із 9 березня. До речі, напередодні "Оскара" о 22:30 12 березня документалку покаже у своєму ефірі телеканал "Супільне Культура".

Оскар-2023: лідери-фільми за кількістю номінацій

  • 11 номінацій — "Все скрізь і відразу"
  • По 9 — "На Західному фронті без змін" та "Банші Інішерина"
  • 8 — "Елвіс"
  • 7 — "Фабельмани"
  • По 6 — "Топ Ган: Меверік" і "Тар"
  • 5 — "Чорна пантера: Ваканда навіки"
  • 4 — "Аватар: Шлях води"
  • По 3 — "Вавілон", "Трикутник печалі", "Кіт", "Бетмен"
  • По 2 — "Жіночі плітки" й "Жити"

Список номінантів на "Оскар" у 2023 році

Кращий фільм:

  • Аватар: Шлях води
  • Банші Інішеріна
  • Елвіс
  • На Західному фронті без змін
  • Все завжди та одночасно
  • Фабельмани
  • Тар
  • Топ Ган: Меверік
  • Трикутник смутку
  • Жіночі плітки

Найкращий актор:

  • Остін Батлер (Елвіс)
  • Колін Фаррелл (Банші Інішеріна)
  • Брендан Фрейзер (Кіт)
  • Білл Наї (Жити)
  • Пол Мескал (Після сонця)

Найкраща акторка:

  • Кейт Бланшетт (Тар)
  • Мішель Ео (Все скрізь і одразу)
  • Ана де Армас (Блондинка)
  • Андреа Райзборо (To Leslie)
  • Мішель Вільямс (Фабельмани)

Найкращий режисер:

  • Мартін Макдон;
  • Дені Кван та Деніел Шайнерт;
  • Стівен Спілберг;
  • Тодд Філд;
  • Рубен Естлунд.

Найкращий документальний фільм:

  • Все, що дихає;
  • Вся краса та кровопролиття;
  • Будинок із скалок;
  • Вогонь кохання;
  • Навальний.

Найкращий анімаційний фільм:

  • Піноккіо Гільєрмо дель Торо
  • Марсель, черепашка в черевиках
  • Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
  • Морський монстр
  • Я червонію

Найкращий саундтрек:

  • На Західному фронті без змін
  • Вавилон
  • Банші Інішеріна
  • Все завжди і в той же час
  • Фабельман.

Крім того, стануть відомі переможці в номінаціях "Найкраща жіноча та чоловіча ролі другого плану", "Найкращий звук", "Найкращий оригінальний та адаптований сценарій", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на "Оскарі-2023" не пророкують найкасовішим фільмам року "Аватару" й "Топ Ган". Однозначних лідерів три: "Фабельмани" "Все, скрізь і всюди" та "Банші Інішерина".

Теги:
#Фільми #Оскар