Дата і номінанти церемонії Оскар 2023: "Аватар" та "Елвіс" серед лідерів
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Цьогорічна премія "Оскар" може повернутися до доковідної атмосфери
У ніч на 13 березня відбудеться 95-та церемонія вручення премії "Оскар" — одна з найпрестижніших нагород у кіномистецтві. Очікується, що вперше після епідемії коронавірусу захід пройде у форматі, в якому завжди існував.
"Телеграф" розповідає, де і коли пройде церемонія "Оскар" та хто претендує на перемогу цього року. У списку номінантів, до слова, є і українська картина.
Щорічна церемонія "Оскар" традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучий премії — американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел (ця місія покладена на нього не вперше). У неділю стануть відомі переможці у всіх 23 номінаціях. Серед претендентів на бажану статуетку чимало зірок прокату "Аватар: Шлях води", "Кращий стрілець: Маверік", "Елвіс" та "Вавілон".
Де і коли дивитись Оскар-2023
Дата церемонії вручення премії Оскар у 2023 році – в ніч з 12 на 13 березня, неділя-понеділок. Час – з 02:00 до 05:00. В Україні телеканал "Суспільне Культура" отримав ексклюзивне право транслювати захід.
Як представлена Україна на Оскарі-2023
"Будинок із скалок" побореться за перемогу в категорії "Кращий повнометражний документальний фільм". Це проєкт спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Картина розповідає про життя дитячого притулку у прифронтовому Лисичанську на Луганщині. Фільм виходить у прокат із 9 березня. До речі, напередодні "Оскара" о 22:30 12 березня документалку покаже у своєму ефірі телеканал "Супільне Культура".
Оскар-2023: лідери-фільми за кількістю номінацій
- 11 номінацій — "Все скрізь і відразу"
- По 9 — "На Західному фронті без змін" та "Банші Інішерина"
- 8 — "Елвіс"
- 7 — "Фабельмани"
- По 6 — "Топ Ган: Меверік" і "Тар"
- 5 — "Чорна пантера: Ваканда навіки"
- 4 — "Аватар: Шлях води"
- По 3 — "Вавілон", "Трикутник печалі", "Кіт", "Бетмен"
- По 2 — "Жіночі плітки" й "Жити"
Список номінантів на "Оскар" у 2023 році
Кращий фільм:
- Аватар: Шлях води
- Банші Інішеріна
- Елвіс
- На Західному фронті без змін
- Все завжди та одночасно
- Фабельмани
- Тар
- Топ Ган: Меверік
- Трикутник смутку
- Жіночі плітки
Найкращий актор:
- Остін Батлер (Елвіс)
- Колін Фаррелл (Банші Інішеріна)
- Брендан Фрейзер (Кіт)
- Білл Наї (Жити)
- Пол Мескал (Після сонця)
Найкраща акторка:
- Кейт Бланшетт (Тар)
- Мішель Ео (Все скрізь і одразу)
- Ана де Армас (Блондинка)
- Андреа Райзборо (To Leslie)
- Мішель Вільямс (Фабельмани)
Найкращий режисер:
- Мартін Макдон;
- Дені Кван та Деніел Шайнерт;
- Стівен Спілберг;
- Тодд Філд;
- Рубен Естлунд.
Найкращий документальний фільм:
- Все, що дихає;
- Вся краса та кровопролиття;
- Будинок із скалок;
- Вогонь кохання;
- Навальний.
Найкращий анімаційний фільм:
- Піноккіо Гільєрмо дель Торо
- Марсель, черепашка в черевиках
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
- Морський монстр
- Я червонію
Найкращий саундтрек:
- На Західному фронті без змін
- Вавилон
- Банші Інішеріна
- Все завжди і в той же час
- Фабельман.
Крім того, стануть відомі переможці в номінаціях "Найкраща жіноча та чоловіча ролі другого плану", "Найкращий звук", "Найкращий оригінальний та адаптований сценарій", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та інші.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на "Оскарі-2023" не пророкують найкасовішим фільмам року "Аватару" й "Топ Ган". Однозначних лідерів три: "Фабельмани" "Все, скрізь і всюди" та "Банші Інішерина".