Дата і номінанти церемонії Оскар 2023: "Аватар" та "Елвіс" серед лідерів

Цьогорічна премія "Оскар" може повернутися до доковідної атмосфери

У ніч на 13 березня відбудеться 95-та церемонія вручення премії "Оскар" — одна з найпрестижніших нагород у кіномистецтві. Очікується, що вперше після епідемії коронавірусу захід пройде у форматі, в якому завжди існував.

"Телеграф" розповідає, де і коли пройде церемонія "Оскар" та хто претендує на перемогу цього року. У списку номінантів, до слова, є і українська картина.

Щорічна церемонія "Оскар" традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучий премії — американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел (ця місія покладена на нього не вперше). У неділю стануть відомі переможці у всіх 23 номінаціях. Серед претендентів на бажану статуетку чимало зірок прокату "Аватар: Шлях води", "Кращий стрілець: Маверік", "Елвіс" та "Вавілон".

Де і коли дивитись Оскар-2023

Дата церемонії вручення премії Оскар у 2023 році – в ніч з 12 на 13 березня, неділя-понеділок. Час – з 02:00 до 05:00. В Україні телеканал "Суспільне Культура" отримав ексклюзивне право транслювати захід.

Як представлена Україна на Оскарі-2023

"Будинок із скалок" побореться за перемогу в категорії "Кращий повнометражний документальний фільм". Це проєкт спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Картина розповідає про життя дитячого притулку у прифронтовому Лисичанську на Луганщині. Фільм виходить у прокат із 9 березня. До речі, напередодні "Оскара" о 22:30 12 березня документалку покаже у своєму ефірі телеканал "Супільне Культура".

Оскар-2023: лідери-фільми за кількістю номінацій

11 номінацій — "Все скрізь і відразу"

По 9 — "На Західному фронті без змін" та "Банші Інішерина"

8 — "Елвіс"

7 — "Фабельмани"

По 6 — "Топ Ган: Меверік" і "Тар"

5 — "Чорна пантера: Ваканда навіки"

4 — "Аватар: Шлях води"

По 3 — "Вавілон", "Трикутник печалі", "Кіт", "Бетмен"

По 2 — "Жіночі плітки" й "Жити"

Список номінантів на "Оскар" у 2023 році

Кращий фільм:

Аватар: Шлях води

Банші Інішеріна

Елвіс

На Західному фронті без змін

Все завжди та одночасно

Фабельмани

Тар

Топ Ган: Меверік

Трикутник смутку

Жіночі плітки

Найкращий актор:

Остін Батлер (Елвіс)

Колін Фаррелл (Банші Інішеріна)

Брендан Фрейзер (Кіт)

Білл Наї (Жити)

Пол Мескал (Після сонця)

Найкраща акторка:

Кейт Бланшетт (Тар)

Мішель Ео (Все скрізь і одразу)

Ана де Армас (Блондинка)

Андреа Райзборо (To Leslie)

Мішель Вільямс (Фабельмани)

Найкращий режисер:

Мартін Макдон;

Дені Кван та Деніел Шайнерт;

Стівен Спілберг;

Тодд Філд;

Рубен Естлунд.

Найкращий документальний фільм:

Все, що дихає;

Вся краса та кровопролиття;

Будинок із скалок;

Вогонь кохання;

Навальний.

Найкращий анімаційний фільм:

Піноккіо Гільєрмо дель Торо

Марсель, черепашка в черевиках

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Морський монстр

Я червонію

Найкращий саундтрек:

На Західному фронті без змін

Вавилон

Банші Інішеріна

Все завжди і в той же час

Фабельман.

Крім того, стануть відомі переможці в номінаціях "Найкраща жіноча та чоловіча ролі другого плану", "Найкращий звук", "Найкращий оригінальний та адаптований сценарій", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу на "Оскарі-2023" не пророкують найкасовішим фільмам року "Аватару" й "Топ Ган". Однозначних лідерів три: "Фабельмани" "Все, скрізь і всюди" та "Банші Інішерина".