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Хто стане найкращою актрисою і яким буде найкращий фільм: букмекери дали прогноз на "Оскар" 2023

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Момент істини вже близько Новина оновлена 08 березня 2023, 15:19
Момент істини вже близько. Фото gettyimages

Цьогоріч серед фільмів буде й українська картина "Будинок зі скалок"

Цьогорічна церемонія вручення "Оскара" запланована на ніч з 12 на 13 березня. Вона пройде у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі, Каліфорнія (США). Це буде 95-та щорічна церемонія нагородження кращих представників кіноіндустрії — від акторів, режисерів і сценаристів до візажистів й дизайнерів, які створювали образи героїв. У списку номінантів є й українська картина "Дім зі скалок".

Номінації вже оголошені, а ставки на "Оскар" доступні у кількох букмекерських конторах у США, передає vegasinsider.com. Кого букмекери вважають потенційними переможцями у кожній із категорій та які коефіцієнти ставлять, розповідаємо далі.

Найкращий фільм 2023 року

  1. Все скрізь і відразу -700
  2. Банші Інішерина +1100
  3. На Західному фронті без змін +1400
  4. Топ Ґан: Меверік +2900
  5. Фабельмани +2900
  6. Тар +6500
  7. Елвіс +8000
  8. Аватар: Шлях води +10000
  9. Трикутник смутку +10000
  10. Жіноча балаканина +10000

Найкращий актор 2023 року

  1. Брендан Фрейзер ("Кит") -160
  2. Остін Батлер ("Елвіс") +105
  3. Колін Фаррелл ("Банші Інішерина") +1100
  4. Пол Мескаль ("Після сонця") +4100
  5. Білл Наї ("Живі") +8000

Найкраща актриса 2023 року

  1. Мішель Єо ("Все скрізь і відразу") -140
  2. Кейт Бланшетт ("Тар") +105
  3. Андреа Райзборо ("До Леслі") +2900
  4. Мішель Вільямс ("Фабельмани") +3400
  5. Ана де Армас ("Білявка") +6500

Найкращий оригінальний сценарій 2023 року

  1. Все скрізь і відразу -150
  2. Банші Інішерина +100
  3. Фабельмани +2300
  4. Тор +2300
  5. Трикутник смутку +3400

Найкращий адаптований сценарій 2023 року

  1. Жіноча балаканина -290
  2. На Західному фронті без змін +180
  3. Ножі наголо: Скляна цибуля +2300
  4. Топ ґан: Меверік +2800
  5. Жити +3400

Краща чоловіча роль другого плану 2023 року

  1. Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас") -2000
  2. Баррі Кеоган ("Банші Інішерина") +1400
  3. Брендон Глісон ("Банші Інішерина") +1800
  4. Джадд Гірш ("Фабельмани") +3400
  5. Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро") +4200

Найкраща актриса другого плану 2023 року

  1. Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди") +130
  2. Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас") +165
  3. Керрі Кондон ("Банші Інішерина") +175
  4. Стефані Хсу ("Все завжди і водночас") +3400
  5. Хонг Чау ("Кит") +3400

Найкращий анімаційний фільм 2023 року

  1. Піноккіо Ґільєрмо дель Торо -2000
  2. Марсель Мушля у взутті +1300
  3. Кіт у чоботях 2: Останнє бажання +1800
  4. Я — панда +2300
  5. Морське чудовисько +3400

Найкращий міжнародний повнометражний фільм 2023 року

  1. Західному фронті без змін -3500
  2. Аргентина, 1985 +1000
  3. Тиха дівчина +1100
  4. Близько +1300
  5. Іа +2500

Найкращий документальний фільм 2023 року

  1. Навальний -220
  2. Вогонь кохання +330
  3. Вся краса і кровопролиття +650
  4. Все, що дихає +2700
  5. Будинок зі скалок +3400

Найкраща режисура 2023 року

  1. Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас") -1800
  2. Стівен Спілберг ("Фабельмани") +850
  3. Тодд Філд ("Тар") +2900
  4. Мартін МакДона ("Банші Інішерина") +3500
  5. Рубен Естлунд ("Трикутник смутку") +6500

Найкращі візуальні ефекти 2023 року

  1. Аватар: Шлях води -1050
  2. Топ ґан: Меверік +1100
  3. Чорна пантера: Ваканда назавжди +1400
  4. На Західному фронті без змін +2300
  5. Бетмен +3400

Найкращий звук 2023 року

  1. Топ ґан: Меверік -400
  2. На Західному фронті без змін +360
  3. Аватар: Шлях води +1800
  4. Елвіс +2300
  5. Бетмен +4200

Найкращі кінопрогнози 2023 року

  1. На Західному фронті без змін -340
  2. Елвіс +340
  3. Імперія світла +1300
  4. Тор +2300
  5. Бардо, Фальшива хроніка жменьки істин +3400

Найкращий дизайн костюмів 2023 року

  1. Чорна пантера: Ваканда назавжди +100
  2. Елвіс +110
  3. Все завжди і водночас +900
  4. Вавилон +1400
  5. Місіс Гарріс їде в Париж +2500

Найкращий оригінальний бал 2023 року

  1. Вавилон -175
  2. На Західному фронті без змін +175
  3. Фабельмани +1000
  4. Банші Інішерина +2300
  5. Все завжди і водночас +2900

Найкраща оригінальна пісня 2023 року

  1. Naatu Naatu (RRR) -430
  2. Lift Me Up (Чорна пантера: Ваканда назавжди) +430
  3. Hold My Hand (Топ ґан: Меверік) +750
  4. Applause (Tell It Like a Woman) +3500
  5. This is a Life (Все завжди і водночас) +3500

Найкращий грим та зачіски 2023 року

  1. Кит -120
  2. Елвіс +110
  3. Бетмен +1400
  4. На Західному фронті без змін +1600
  5. Чорна пантера: Ваканда назавжди +2500

Найкраща робота художника-постановника 2023 року

  1. Вавилон -225
  2. Елвіс +333
  3. Аватар: Шлях води +900
  4. На Західному фронті без змін +900
  5. Фабельмани +2000

Найкращий монтаж 2023 року

  1. Все завжди і водночас -195
  2. Топ ґан: Меверік +175
  3. Банші Інішерина +1900
  4. Елвіс +2900
  5. Тор +3400

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися Оскар-2023. А ще — як представлена Україна на цьогорічній церемонії вручення нагороди та про фільми-лідери за кількістю номінацій на "Оскар" у цьому році.

Теги:
#Букмекери #Оскар #Вручення Оскара #Прогнози букмекерів