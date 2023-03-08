Хто стане найкращою актрисою і яким буде найкращий фільм: букмекери дали прогноз на "Оскар" 2023

Цьогоріч серед фільмів буде й українська картина "Будинок зі скалок"

Цьогорічна церемонія вручення "Оскара" запланована на ніч з 12 на 13 березня. Вона пройде у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі, Каліфорнія (США). Це буде 95-та щорічна церемонія нагородження кращих представників кіноіндустрії — від акторів, режисерів і сценаристів до візажистів й дизайнерів, які створювали образи героїв. У списку номінантів є й українська картина "Дім зі скалок".

Номінації вже оголошені, а ставки на "Оскар" доступні у кількох букмекерських конторах у США, передає vegasinsider.com. Кого букмекери вважають потенційними переможцями у кожній із категорій та які коефіцієнти ставлять, розповідаємо далі.

Найкращий фільм 2023 року

Все скрізь і відразу -700 Банші Інішерина +1100 На Західному фронті без змін +1400 Топ Ґан: Меверік +2900 Фабельмани +2900 Тар +6500 Елвіс +8000 Аватар: Шлях води +10000 Трикутник смутку +10000 Жіноча балаканина +10000

Найкращий актор 2023 року

Брендан Фрейзер ("Кит") -160 Остін Батлер ("Елвіс") +105 Колін Фаррелл ("Банші Інішерина") +1100 Пол Мескаль ("Після сонця") +4100 Білл Наї ("Живі") +8000

Найкраща актриса 2023 року

Мішель Єо ("Все скрізь і відразу") -140 Кейт Бланшетт ("Тар") +105 Андреа Райзборо ("До Леслі") +2900 Мішель Вільямс ("Фабельмани") +3400 Ана де Армас ("Білявка") +6500

Найкращий оригінальний сценарій 2023 року

Все скрізь і відразу -150 Банші Інішерина +100 Фабельмани +2300 Тор +2300 Трикутник смутку +3400

Найкращий адаптований сценарій 2023 року

Жіноча балаканина -290 На Західному фронті без змін +180 Ножі наголо: Скляна цибуля +2300 Топ ґан: Меверік +2800 Жити +3400

Краща чоловіча роль другого плану 2023 року

Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас") -2000 Баррі Кеоган ("Банші Інішерина") +1400 Брендон Глісон ("Банші Інішерина") +1800 Джадд Гірш ("Фабельмани") +3400 Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро") +4200

Найкраща актриса другого плану 2023 року

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди") +130 Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас") +165 Керрі Кондон ("Банші Інішерина") +175 Стефані Хсу ("Все завжди і водночас") +3400 Хонг Чау ("Кит") +3400

Найкращий анімаційний фільм 2023 року

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо -2000 Марсель Мушля у взутті +1300 Кіт у чоботях 2: Останнє бажання +1800 Я — панда +2300 Морське чудовисько +3400

Найкращий міжнародний повнометражний фільм 2023 року

Західному фронті без змін -3500 Аргентина, 1985 +1000 Тиха дівчина +1100 Близько +1300 Іа +2500

Найкращий документальний фільм 2023 року

Навальний -220 Вогонь кохання +330 Вся краса і кровопролиття +650 Все, що дихає +2700 Будинок зі скалок +3400

Найкраща режисура 2023 року

Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас") -1800 Стівен Спілберг ("Фабельмани") +850 Тодд Філд ("Тар") +2900 Мартін МакДона ("Банші Інішерина") +3500 Рубен Естлунд ("Трикутник смутку") +6500

Найкращі візуальні ефекти 2023 року

Аватар: Шлях води -1050 Топ ґан: Меверік +1100 Чорна пантера: Ваканда назавжди +1400 На Західному фронті без змін +2300 Бетмен +3400

Найкращий звук 2023 року

Топ ґан: Меверік -400 На Західному фронті без змін +360 Аватар: Шлях води +1800 Елвіс +2300 Бетмен +4200

Найкращі кінопрогнози 2023 року

На Західному фронті без змін -340 Елвіс +340 Імперія світла +1300 Тор +2300 Бардо, Фальшива хроніка жменьки істин +3400

Найкращий дизайн костюмів 2023 року

Чорна пантера: Ваканда назавжди +100 Елвіс +110 Все завжди і водночас +900 Вавилон +1400 Місіс Гарріс їде в Париж +2500

Найкращий оригінальний бал 2023 року

Вавилон -175 На Західному фронті без змін +175 Фабельмани +1000 Банші Інішерина +2300 Все завжди і водночас +2900

Найкраща оригінальна пісня 2023 року

Naatu Naatu (RRR) -430 Lift Me Up (Чорна пантера: Ваканда назавжди) +430 Hold My Hand (Топ ґан: Меверік) +750 Applause (Tell It Like a Woman) +3500 This is a Life (Все завжди і водночас) +3500

Найкращий грим та зачіски 2023 року

Кит -120 Елвіс +110 Бетмен +1400 На Західному фронті без змін +1600 Чорна пантера: Ваканда назавжди +2500

Найкраща робота художника-постановника 2023 року

Вавилон -225 Елвіс +333 Аватар: Шлях води +900 На Західному фронті без змін +900 Фабельмани +2000

Найкращий монтаж 2023 року

Все завжди і водночас -195 Топ ґан: Меверік +175 Банші Інішерина +1900 Елвіс +2900 Тор +3400

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися Оскар-2023. А ще — як представлена Україна на цьогорічній церемонії вручення нагороди та про фільми-лідери за кількістю номінацій на "Оскар" у цьому році.