Хто стане найкращою актрисою і яким буде найкращий фільм: букмекери дали прогноз на "Оскар" 2023
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Цьогоріч серед фільмів буде й українська картина "Будинок зі скалок"
Цьогорічна церемонія вручення "Оскара" запланована на ніч з 12 на 13 березня. Вона пройде у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі, Каліфорнія (США). Це буде 95-та щорічна церемонія нагородження кращих представників кіноіндустрії — від акторів, режисерів і сценаристів до візажистів й дизайнерів, які створювали образи героїв. У списку номінантів є й українська картина "Дім зі скалок".
Номінації вже оголошені, а ставки на "Оскар" доступні у кількох букмекерських конторах у США, передає vegasinsider.com. Кого букмекери вважають потенційними переможцями у кожній із категорій та які коефіцієнти ставлять, розповідаємо далі.
Найкращий фільм 2023 року
- Все скрізь і відразу -700
- Банші Інішерина +1100
- На Західному фронті без змін +1400
- Топ Ґан: Меверік +2900
- Фабельмани +2900
- Тар +6500
- Елвіс +8000
- Аватар: Шлях води +10000
- Трикутник смутку +10000
- Жіноча балаканина +10000
Найкращий актор 2023 року
- Брендан Фрейзер ("Кит") -160
- Остін Батлер ("Елвіс") +105
- Колін Фаррелл ("Банші Інішерина") +1100
- Пол Мескаль ("Після сонця") +4100
- Білл Наї ("Живі") +8000
Найкраща актриса 2023 року
- Мішель Єо ("Все скрізь і відразу") -140
- Кейт Бланшетт ("Тар") +105
- Андреа Райзборо ("До Леслі") +2900
- Мішель Вільямс ("Фабельмани") +3400
- Ана де Армас ("Білявка") +6500
Найкращий оригінальний сценарій 2023 року
- Все скрізь і відразу -150
- Банші Інішерина +100
- Фабельмани +2300
- Тор +2300
- Трикутник смутку +3400
Найкращий адаптований сценарій 2023 року
- Жіноча балаканина -290
- На Західному фронті без змін +180
- Ножі наголо: Скляна цибуля +2300
- Топ ґан: Меверік +2800
- Жити +3400
Краща чоловіча роль другого плану 2023 року
- Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас") -2000
- Баррі Кеоган ("Банші Інішерина") +1400
- Брендон Глісон ("Банші Інішерина") +1800
- Джадд Гірш ("Фабельмани") +3400
- Брайан Тайрі Генрі ("Міст через озеро") +4200
Найкраща актриса другого плану 2023 року
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди") +130
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас") +165
- Керрі Кондон ("Банші Інішерина") +175
- Стефані Хсу ("Все завжди і водночас") +3400
- Хонг Чау ("Кит") +3400
Найкращий анімаційний фільм 2023 року
- Піноккіо Ґільєрмо дель Торо -2000
- Марсель Мушля у взутті +1300
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання +1800
- Я — панда +2300
- Морське чудовисько +3400
Найкращий міжнародний повнометражний фільм 2023 року
- Західному фронті без змін -3500
- Аргентина, 1985 +1000
- Тиха дівчина +1100
- Близько +1300
- Іа +2500
Найкращий документальний фільм 2023 року
- Навальний -220
- Вогонь кохання +330
- Вся краса і кровопролиття +650
- Все, що дихає +2700
- Будинок зі скалок +3400
Найкраща режисура 2023 року
- Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас") -1800
- Стівен Спілберг ("Фабельмани") +850
- Тодд Філд ("Тар") +2900
- Мартін МакДона ("Банші Інішерина") +3500
- Рубен Естлунд ("Трикутник смутку") +6500
Найкращі візуальні ефекти 2023 року
- Аватар: Шлях води -1050
- Топ ґан: Меверік +1100
- Чорна пантера: Ваканда назавжди +1400
- На Західному фронті без змін +2300
- Бетмен +3400
Найкращий звук 2023 року
- Топ ґан: Меверік -400
- На Західному фронті без змін +360
- Аватар: Шлях води +1800
- Елвіс +2300
- Бетмен +4200
Найкращі кінопрогнози 2023 року
- На Західному фронті без змін -340
- Елвіс +340
- Імперія світла +1300
- Тор +2300
- Бардо, Фальшива хроніка жменьки істин +3400
Найкращий дизайн костюмів 2023 року
- Чорна пантера: Ваканда назавжди +100
- Елвіс +110
- Все завжди і водночас +900
- Вавилон +1400
- Місіс Гарріс їде в Париж +2500
Найкращий оригінальний бал 2023 року
- Вавилон -175
- На Західному фронті без змін +175
- Фабельмани +1000
- Банші Інішерина +2300
- Все завжди і водночас +2900
Найкраща оригінальна пісня 2023 року
- Naatu Naatu (RRR) -430
- Lift Me Up (Чорна пантера: Ваканда назавжди) +430
- Hold My Hand (Топ ґан: Меверік) +750
- Applause (Tell It Like a Woman) +3500
- This is a Life (Все завжди і водночас) +3500
Найкращий грим та зачіски 2023 року
- Кит -120
- Елвіс +110
- Бетмен +1400
- На Західному фронті без змін +1600
- Чорна пантера: Ваканда назавжди +2500
Найкраща робота художника-постановника 2023 року
- Вавилон -225
- Елвіс +333
- Аватар: Шлях води +900
- На Західному фронті без змін +900
- Фабельмани +2000
Найкращий монтаж 2023 року
- Все завжди і водночас -195
- Топ ґан: Меверік +175
- Банші Інішерина +1900
- Елвіс +2900
- Тор +3400
Раніше ми розповідали, де і коли дивитися Оскар-2023. А ще — як представлена Україна на цьогорічній церемонії вручення нагороди та про фільми-лідери за кількістю номінацій на "Оскар" у цьому році.