Куди зник легендарний Чак Норріс, він же — "Вокер, техаський рейнджер": як виглядає зараз актор (фото)

Чому жива легенда так рано покинув кіноіндустрію і які стрічки за його участі можна переглянути, щоб освіжити пам'ять

"Вокер, техаський рейнджер" — один із культових американських телесеріалів, який побачив світ ще 30 років тому, як і комедія "Місіс Даутфайр", що стала мегауспішною для Робіна Вільямса та Саллі Філд. А от бойовик, який виходив на екрани протягом 8 років поспіль, подарував квиток у щасливе життя актору-легенді Чаку Норрісу.

Свого часу він був одним із найбільш впізнаваних зірок голлівудських бойовиків, з ним навіть вигадували жарти. Тепер же про життя Чака Норріса майже нічого не відомо. Куди зник актор, скільки йому зараз і чому він покинув успішну акторську кар’єру, вирішив дізнатися і розповісти "Телеграф".

Чак Норріс — біографія, спорт і життя до початку кінокар’єри

Праворуч - одне із ранніх фото Чака Норріса

На сьогодні американському кіноактору та майстру бойових мистецтв майже 83 роки (його день народження — 10 березня). Повне ім’я актора — Карлос Рей Норріс молодший. Він народився у містечку Раян, штат Оклахома (США). Батько був автомеханіком, який страждав алкоголізмом, а мати викладала у недільній школі. Його дитячі спогади — це нужда, відсутність постійного місця проживання, життя у злиднях разом із двома молодшими братами та матір’ю, а пізніше — розлучення батьків і вітчим. Саме останній прищепив незрівнянному Чаку Норрісу любов до спорту.

Перша робота майбутньої зірки Голлівуду — вантажник. Однак він мріяв стати поліцейським і навіть записався до військово-повітряних сил відразу після закінчення школи. У 19 років його скерували до Південої Кореї. Саме там — на військовій базі — його почали називати Чаком.

Оскільки служба, за його словами, була надзвичайно нудною, він вирішив всерйоз зайнятися спортом: записався до клубу дзюдо, а потім у групу Тансудо. Вже через 3 роки Карлос отримав чорний пояс, а в свої 23 відкрив власну школу карате. Ще через рік з’явилася і друга. Всього за 5 років йому вдалося створити цілу мережу шкіл карате (загалом їх 32) й здобути звання чемпіона світу з карате у напівважкій вазі (це звання він зберігав протягом 7 років). Наприкінці 60-х Чак Норріс навіть тренувався разом із Брюсом Лі. Крім того, зірка-легенда володіє бразильським джіу-джитсу і має перший дан з цього виду бойових мистецтв, а також 8-ий дан (майстер, усього 9 данів) по тхеквондо, 10-ий дан по шито-рю карате-до і 10-ий дан по Тансудо.

Ліворуч - теж Чак Норріс, просто дуже молодий

Кінокар'єра та фільмографія Чака Норріса

Можна вважати, що його кар’єра у кіно почалася з фільму з Брюсом Лі — "Шлях дракона" у 1972 році. Після дебюту актор отримав лише одну пропозицію — у гонконзькому бойовику "Розбірки у Сан-Франциско" (1974). Норрісу знову дісталася роль антагоніста, а сам фільм виявився дуже невдалим.

Чак Норріс у ролі техаського ренджера Корделла Вокера

Поспілкувавшись з акторами-професіоналами, початківець Чак Норріс зрозумів, наскільки складна це професія, тому вирішив набратися досвіду у професіоналів. Він пішов на акторські навчання й був найстаршим з учнів у класі (на той момент йому 34 роки). Втім, це допомогло — Карлос опанував себе, став більш розкутим перед камерами й навчився правильної дикції. Відразу після курсів він повернувся на знімальний майданчик і знався у бойовику "Порушник!", а вже незабаром став зіркою фільмів Canon Pictures. На початку 90-х років ця фірма збанкрутувала, але Чак продовжував зніматися.

У 1993 році він отримав пропозицію зіграти техаського рейнджера Вокера. Звісно ж, актор погодився і не прогадав — саме за цим телесеріалом його почали впізнавати у всьому світі. Він — справжня зірка мемів на кшталт: "Чак Норріс ніколи не спить. Він вичікує", "Під бородою Чака Норріса немає підборіддя, там ще один кулак", "Чак Норріс дорахував до нескінченності. Двічі" тощо.

Серед інших його робіт:

1991 — Ліквідатор

1996 — Лісовий воїн

2000 — Людина президента

2003 — Обитель диявола

2005 — Тіні минулого

2012 — Нестримні

2020 — Гаваї 5.0

Чак видає власний журнал і написав 7 книг. Свого часу він також був сценаристом і випустив кілька документальних фільмів. З 2011 по 2020 активно знімався у рекламі на абсолютно різну тематику.

Особисте життя Чака Норріса

У 18 років одружився зі своєю однокласницею — Діаною Холечек. Пара пробула разом 31 рік, а тоді послідувало розлучення. У них є двоє спільних дітей. Третя дитина Чака Норріса з’явилася під час його офіційного шлюбу з Діаною, проте не від неї.

Через 9 років після розриву стосунків актор одружився з колишньою моделлю Джиною О'Келлі, яка на 23 роки молодша за нього. У 2001-му у пари народилися близнюки.

Куди зник Чак Норрі і як він зараз виглядає

Фото Чака Норріса за 2022 рік

Так змінився актор за останні 30 років

Близько 10 років тому його дружина серйозно захворіла. Після серії МРТ, які їй зробили, щоб підлікувати ревматоїдний артрит, вона схудла на 7 кг усього за тиждень. Її довелося негайно поміщати у лікарню в Неваді (США), а актор був змушений покинути Голлівуд, щоб бути ближче до коханої та доглядати за нею.

Зірка разом зі своьєю дружиною

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