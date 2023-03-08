Куди зник легендарний Чак Норріс, він же — "Вокер, техаський рейнджер": як виглядає зараз актор (фото)
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Чому жива легенда так рано покинув кіноіндустрію і які стрічки за його участі можна переглянути, щоб освіжити пам'ять
"Вокер, техаський рейнджер" — один із культових американських телесеріалів, який побачив світ ще 30 років тому, як і комедія "Місіс Даутфайр", що стала мегауспішною для Робіна Вільямса та Саллі Філд. А от бойовик, який виходив на екрани протягом 8 років поспіль, подарував квиток у щасливе життя актору-легенді Чаку Норрісу.
Свого часу він був одним із найбільш впізнаваних зірок голлівудських бойовиків, з ним навіть вигадували жарти. Тепер же про життя Чака Норріса майже нічого не відомо. Куди зник актор, скільки йому зараз і чому він покинув успішну акторську кар’єру, вирішив дізнатися і розповісти "Телеграф".
Чак Норріс — біографія, спорт і життя до початку кінокар’єри
На сьогодні американському кіноактору та майстру бойових мистецтв майже 83 роки (його день народження — 10 березня). Повне ім’я актора — Карлос Рей Норріс молодший. Він народився у містечку Раян, штат Оклахома (США). Батько був автомеханіком, який страждав алкоголізмом, а мати викладала у недільній школі. Його дитячі спогади — це нужда, відсутність постійного місця проживання, життя у злиднях разом із двома молодшими братами та матір’ю, а пізніше — розлучення батьків і вітчим. Саме останній прищепив незрівнянному Чаку Норрісу любов до спорту.
Перша робота майбутньої зірки Голлівуду — вантажник. Однак він мріяв стати поліцейським і навіть записався до військово-повітряних сил відразу після закінчення школи. У 19 років його скерували до Південої Кореї. Саме там — на військовій базі — його почали називати Чаком.
Оскільки служба, за його словами, була надзвичайно нудною, він вирішив всерйоз зайнятися спортом: записався до клубу дзюдо, а потім у групу Тансудо. Вже через 3 роки Карлос отримав чорний пояс, а в свої 23 відкрив власну школу карате. Ще через рік з’явилася і друга. Всього за 5 років йому вдалося створити цілу мережу шкіл карате (загалом їх 32) й здобути звання чемпіона світу з карате у напівважкій вазі (це звання він зберігав протягом 7 років). Наприкінці 60-х Чак Норріс навіть тренувався разом із Брюсом Лі. Крім того, зірка-легенда володіє бразильським джіу-джитсу і має перший дан з цього виду бойових мистецтв, а також 8-ий дан (майстер, усього 9 данів) по тхеквондо, 10-ий дан по шито-рю карате-до і 10-ий дан по Тансудо.
Кінокар'єра та фільмографія Чака Норріса
Можна вважати, що його кар’єра у кіно почалася з фільму з Брюсом Лі — "Шлях дракона" у 1972 році. Після дебюту актор отримав лише одну пропозицію — у гонконзькому бойовику "Розбірки у Сан-Франциско" (1974). Норрісу знову дісталася роль антагоніста, а сам фільм виявився дуже невдалим.
Поспілкувавшись з акторами-професіоналами, початківець Чак Норріс зрозумів, наскільки складна це професія, тому вирішив набратися досвіду у професіоналів. Він пішов на акторські навчання й був найстаршим з учнів у класі (на той момент йому 34 роки). Втім, це допомогло — Карлос опанував себе, став більш розкутим перед камерами й навчився правильної дикції. Відразу після курсів він повернувся на знімальний майданчик і знався у бойовику "Порушник!", а вже незабаром став зіркою фільмів Canon Pictures. На початку 90-х років ця фірма збанкрутувала, але Чак продовжував зніматися.
У 1993 році він отримав пропозицію зіграти техаського рейнджера Вокера. Звісно ж, актор погодився і не прогадав — саме за цим телесеріалом його почали впізнавати у всьому світі. Він — справжня зірка мемів на кшталт: "Чак Норріс ніколи не спить. Він вичікує", "Під бородою Чака Норріса немає підборіддя, там ще один кулак", "Чак Норріс дорахував до нескінченності. Двічі" тощо.
Серед інших його робіт:
- 1991 — Ліквідатор
- 1996 — Лісовий воїн
- 2000 — Людина президента
- 2003 — Обитель диявола
- 2005 — Тіні минулого
- 2012 — Нестримні
- 2020 — Гаваї 5.0
Чак видає власний журнал і написав 7 книг. Свого часу він також був сценаристом і випустив кілька документальних фільмів. З 2011 по 2020 активно знімався у рекламі на абсолютно різну тематику.
Особисте життя Чака Норріса
У 18 років одружився зі своєю однокласницею — Діаною Холечек. Пара пробула разом 31 рік, а тоді послідувало розлучення. У них є двоє спільних дітей. Третя дитина Чака Норріса з’явилася під час його офіційного шлюбу з Діаною, проте не від неї.
Через 9 років після розриву стосунків актор одружився з колишньою моделлю Джиною О'Келлі, яка на 23 роки молодша за нього. У 2001-му у пари народилися близнюки.
Куди зник Чак Норрі і як він зараз виглядає
Близько 10 років тому його дружина серйозно захворіла. Після серії МРТ, які їй зробили, щоб підлікувати ревматоїдний артрит, вона схудла на 7 кг усього за тиждень. Її довелося негайно поміщати у лікарню в Неваді (США), а актор був змушений покинути Голлівуд, щоб бути ближче до коханої та доглядати за нею.
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