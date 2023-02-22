Фродо вже за 40, а Арагорн повністю сивий: як виглядають головні герої фільму "Володар перснів" через 20 років (фото)

З часів виходу першої частини "Володаря перснів" минуло 23 роки

Культова кінотрилогія "Володар перснів" — один із фільмів, як і знаменитий "Титанік", який зібрав у прокаті більше одного мільярда доларів. А якщо говорити саме про кінотрилогії, то це найкасовіша за всю історію. Картина режисера Пітера Джексона сподобалася глядачам по всьому світу і здобула десятки нагород, у тому числі "Оскар".

Перша частина "Братство персня" вийшла на екрани в 2000 році, а остання, "Повернення короля", рівно 20 років тому. За цей час головні герої "Володаря перснів" дуже змінилися. Як зараз виглядають Елайджа Вуд, Шон Естін, Ієн Маккеллен, Кейт Бланшетт та інші – дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

В основі сюжету екранізації роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" похід хобіта Фродо Беггінса разом з представниками "Братства Персня" за так званим перснем всевладдя. У трилогії протистоїть добро і зло, темне та світле. Сучасники іноді порівнюють історію з подіями, що розгорнулися сьогодні на території України.

Фродо Беггінс — Елайджа Вуд (42 роки)

На колишню шевелюру немає і натяку

Семуайз Гемджі — Шон Естін (51 рік)

Вже переступив за 50

Арагорн — Вігго Мортенсен (64 роки)

Без гриму не впізнати

Гендальф — Ієн Маккеллен (83 роки)

Гендальфу зараз 83 роки

Меріадок Брендібак — Домінік Монаган (46 років)

З такою зачіскою не впізнати

Перегрін Тук — Біллі Бойд (54 роки)

Майже не змінився

Леголас — Орландо Блум (46 років)

Став ще гарнішим

Гімлі — Джон Ріс-Девіс (78 років)

Актор наближається до 80-річчя

Боромир — Шон Бін (63 роки)

Популярний герой мемів

Арвен — Лів Тайлер (45 років)

Така ж гарна

Владика Елронд — Хьюго Уівінг (62 роки)

Дуже постарів

Галадріель — Кейт Бланшетт (53 роки)

Красива в будь-якому іміджі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як подорослішали діти-актори з культових фільмів "Гаррі Поттер". Персонажі виросли і деяких навряд чи можна впізнати.