Фродо уже за 40, а Арагорн полностью седой: как выглядят главные герои фильма "Властелин колец" спустя 20 лет (фото)
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Со времен выхода первой части "Властелина колец" прошло 23 года
Культовая кинотрилогия "Властелин колец" — один из фильмов, как и знаменитый "Титаник", собравших в прокате более одного миллиарда долларов. А если говорить конкретно о кинотрилогиях, то это самая кассовая за всю историю. Картина режиссёра Питера Джексона полюбилась зрителям по всему миру и завоевала десятки наград, в том числе "Оскар".
Первая часть "Братство кольца" вышла на экраны в 2000 году, а последняя, "Возвращение короля", ровно 20 лет назад. За это время главные герои "Властелина колец" очень изменились. Как сейчас выглядят Элайджа Вуд, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Кейт Бланшетт и другие – узнайте в материале "Телеграфа".
В основе сюжета экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" поход хоббита Фродо Бэггинса вместе с представителями "Братства Кольца" за так называем кольцом всевластия. В трилогии противостоит добро и зло, темное и светлое. Современники иногда сравнивают историю с событиями, которые развернулись сегодня на территории Украины.
Фродо Бэггинс - Элайджа Вуд (42 года)
Сэмуайз Гэмджи — Шон Эстин (51 год)
Арагорн — Вигго Мортенсен (64 года)
Гэндальф — Иэн Маккеллен (83 года)
Мериадок Брендибак — Доминик Монаган (46 лет)
Перегрин Тук — Билли Бойд (54 года)
Леголас — Орландо Блум (46 лет)
Гимли — Джон Рис-Дэвис (78 лет)
Боромир — Шон Бин (63 года)
Арвен — Лив Тайлер (45 лет)
Владыка Элронд — Хьюго Уивинг (62 года)
Галадриэль — Кейт Бланшетт (53 года)
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