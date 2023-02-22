Фродо уже за 40, а Арагорн полностью седой: как выглядят главные герои фильма "Властелин колец" спустя 20 лет (фото)

Со времен выхода первой части "Властелина колец" прошло 23 года

Культовая кинотрилогия "Властелин колец" — один из фильмов, как и знаменитый "Титаник", собравших в прокате более одного миллиарда долларов. А если говорить конкретно о кинотрилогиях, то это самая кассовая за всю историю. Картина режиссёра Питера Джексона полюбилась зрителям по всему миру и завоевала десятки наград, в том числе "Оскар".

Первая часть "Братство кольца" вышла на экраны в 2000 году, а последняя, "Возвращение короля", ровно 20 лет назад. За это время главные герои "Властелина колец" очень изменились. Как сейчас выглядят Элайджа Вуд, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Кейт Бланшетт и другие – узнайте в материале "Телеграфа".

В основе сюжета экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" поход хоббита Фродо Бэггинса вместе с представителями "Братства Кольца" за так называем кольцом всевластия. В трилогии противостоит добро и зло, темное и светлое. Современники иногда сравнивают историю с событиями, которые развернулись сегодня на территории Украины.

Фродо Бэггинс - Элайджа Вуд (42 года)

На былую шевелюру нет и намека

Сэмуайз Гэмджи — Шон Эстин (51 год)

Уже перешагнул за 50

Арагорн — Вигго Мортенсен (64 года)

Без грима не узнать

Гэндальф — Иэн Маккеллен (83 года)

Гэндальфу сейчас 83 года

Мериадок Брендибак — Доминик Монаган (46 лет)

С такой прической не узнать

Перегрин Тук — Билли Бойд (54 года)

Почти не изменился

Леголас — Орландо Блум (46 лет)

Стал еще красивее

Гимли — Джон Рис-Дэвис (78 лет)

Актер приближается к 80-летию

Боромир — Шон Бин (63 года)

Популярный герой мемов

Арвен — Лив Тайлер (45 лет)

Такая же красивая

Владыка Элронд — Хьюго Уивинг (62 года)

Очень постарел

Галадриэль — Кейт Бланшетт (53 года)

Красива в любом имидже

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как повзрослели дети-актеры из культовых фильмов "Гарри Поттер". Персонажи выросли и некоторых едва ли можно узнать.