Уилл Смит не стареет: как выглядит звезда "Люди в черном" и другие герои фильма спустя 26 лет (фото)

Актеры из культового фильма "Люди в черном" очень постарели за эти годы

Популярный фильм "Люди в черном" режиссёра Барри Зонненфельда с известным актером Уиллом Смитом вышел на экраны в 1997 году. Успех научно-фантастического боевика-комедии обеспечил продолжение: вышло еще две части, мультсериал и спин-офф. В центре сюжета история о сотрудниках секретного надправительственного агентства "Люди в чёрном" и инопланетных существах, которые прибывают на Землю. Фильм получил "Оскар" за грим, а современному поколению известен по многочисленным мемам со Смитом (например, эпизод, где агент Джей стирает память нейтрализатором).

За эти 26 лет главные персонажи картины очень изменились, хотя звезда "Людей в черном" Уилл Смит, кажется, где-то узнал секрет вечной молодости. А вот Рипа Торта, агента Z, уже нет с нами. Какими были актеры раньше и как изменились к этому времени – смотрите в материале "Телеграфа".

Томми Ли Джонс — агент K (76 лет)

Кевин заметно постарел за это время

Уилл Смит — агент J (54 года)

Смит загадочно не стареет, хотя ему уже за 50

Линда Фиорентино — агент L (64 года)

Красотка Лорел уже не та

Винсент Д’Онофрио — пришелец Эдгар / Жук (63 года)

Грим меняет актеров до неузнаваемости

Тони Шалуб – пришелец Джек Джибс (69 лет)

У Тони Шалуба теперь борода

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повзрослели герои фильма "Гарри Поттер". Гермиону и Невилла очень сложно узнать, настолько изменились с годами актеры.