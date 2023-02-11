Как выглядит сейчас звезда фильма "Пятый элемент" - невероятная Милла Йовович (фото)

Чем занимается актриса и как она изменилась спустя много лет после выхода фильма

Фантастический комедийный боевик – именно в таком жанре в 1997 году был снят один из самых известных фильмов всех времен – "Пятый элемент". Его, как и другой французский фильм "Такси", видели миллионы людей и все они надолго запомнили огненную красавицу Лилу, которую сыграла неотразимая Милла Йовович.

Как за много лет изменилась главная героиня и чем она занималась все эти годы, а еще как относится к полномасштабному российскому вторжению в Украину (ведь у актрисы украинские корни), сегодня рассказывает Телеграф. Нам есть чем вас удивить.

Культовый фильм "Пятый элемент"

По сюжету, каждые 5 тыс. лет открывается дверь между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. В такие моменты Вселенной нужен герой, способный противостоять силам зла. В 23-м веке этим героем должен стать обычный нью-йоркский таксист Корбен Даллас (Брюсс Уиллис). И поможет ему в этом загадочный "пятый элемент".

Официальный трейлер к фильму "Пятый элемент" (1997)

Интересные факты о фильме:

В то время он считался самой дорогой лентой, когда-либо созданной за пределами Голливуда. На его съемки потратили около 80 млн. долларов, а в прокате он собрал почти 264 млн. долларов. Люк Бессон написал оригинальный сценарий, когда был в старшей школе. Божественный язык Лилу изобрел режиссер Люк Бессон, а доработала его сама актриса. Выучить ее было сложно, но уже к концу съемок главная героиня спокойно говорила на вымышленном языке. Сначала Милле Йовович отказали в главной роли. Все изменилось, когда она спустя несколько месяцев она случайно встретилась с режиссером будущего киношедевра в отеле – именно тогда он обратил внимание на ее необычный винтажный стиль и предложил попробовать свои силы еще раз. В фильме использовано около тысячи разных костюмов. Все модели были разработаны известным французским модельером Жаном-Полем Готье (именно он во многом определил вид высокой моды 80-90-х годов). Взрыв в главном зале Флостона был самым большим крытым взрывом, который когда-либо снимали. В итоге пожар вышел из-под контроля.

Лилу — вернее, невероятная Милла Йовович: карьера

На сегодня знаменитой американской актрисе с украинскими корнями уже 47 лет. Она родилась 17 декабря 1975 года в Киеве, а в США переехала в 80-х годах вместе с родителями.

В Лос-Анджелесе Милла Йовович пошла в школу и довольно быстро освоила английский язык — тот "поддался" ей буквально за три месяца. Несмотря на это, в учебном заведении к девочке относились с предубеждением, ведь ее семья приехала в Штаты из СССР.

Впрочем, юная звезда не слишком на это обращала внимание и не собиралась сидеть, сложа руки: уже в 9 лет она решила попробовать себя в качестве модели. Тогда Милла появилась на обложке итальянского журнала "Lei", а через несколько лет ей поступило предложение сняться для американского женского журнала "Mademoiselle", от которого она, конечно же, не стала отказываться. Так и началась ее потрясающая модельная карьера: всего за год девушка заняла обложки целых 15 журналов. Ввиду такого успеха, уже в 7-м классе Милла решила покинуть школу и заняться сугубо моделингом.

Однако только моделингом заниматься не получилось: в 1994 году (на тот момент ей было 19) она выпустила свой первый музыкальный альбом "The Divine Comedy" ("Божественная комедия") и отправилась со своей группой "Plastic Has Memory" в гастроли по Европе и США.

Что касается кино, то ее дебют в кино произошел в 13 лет (1988) – тогда Йовович появилась на экранах в роли младшей сестры Шерилин Фенн – главной героини фильма "Слияние двух месяцев". Там девушка играет Саманту Делонгпре.

Позже ее можно встретить в следующих картинах:

Ночной поезд в Катманду (1988)

Возвращение к голубой лагуне (1991)

Каффс (1992)

Чаплин (1992)

Ошеломленные и смущенные (1993)

И только четыре года спустя — в 22-летнем возрасте — Милла Йовович получает то, к чему стремится каждая голливудская актриса — главную роль в чрезвычайно амбициозном проекте. Напомним, что кастинг она прошла только со второй попытки. Именно после этого фильма о ней заговорил весь мир.

Кадр из фильма

Далее в ее карьере была еще одна очень стоящая лента — историко-биографическая драма того же Люка Бессона — "Жанна д'Арк" (1999). Годом позже — "Отель "Миллион долларов" и "Золотая пыль", еще через год — "Образцовый самец". В 2002-м начинается новый виток ее актерской карьеры: в этом году зрители увидели ее в роли Элис в "Обители зла". Несмотря на негативные отзывы критиков, зрителям фильм настолько "зашел", что по сей день снято уже 6 частей (последняя — "Обитель зла: Последняя глава" — в 2016 году).

Милла Йовович в "Обители зла"

Также среди последних картин звезды: "Мир будущего" (2018), "Тайны Райских склонов" и "Хеллбой" (2019), а еще "Охотник на монстров" (2020) и "In the Lost Lands" (2023).

Снимаясь в кино, Милла не прекращала свей модельной деятельности и в течение многих лет и дальше снималась для разных журналов. В частности, в 2003 году у нее были съемки для Armani, а в 2009 году она снялась в эротической фотосессии для журнала "Purple Fashion".

В свое время Милла Йовович приняла участие в рекламной кампании Revlon "Самые незабываемые женщины мира". Она заключила контракты с Hugo Boss, Guess и Calvin Klein, и тогда ее гонорары достигали 3 тыс. долларов в день. Кроме того, с 1998 года она стала рекламным лицом L’Oréal.

Личная жизнь

Актриса трижды выходила замуж: впервые — в 16 лет — за актера Шона Эндрюса, с которым рассталась уже через два месяца; дальше в ее жизни был тот самый режиссер Люк Бессон (их брак продержался два года), а затем звезда встретила другого режиссера — Пола Андерсона. Пара официально обручилась в августе 2009-го.

Сейчас у них трое детей – дочери Эвер Габо Андерсон (2007), Дешилл Иден Йовович-Андерсон (2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (2020).

Позиция Миллы Йовович по поводу войны в Украине

Во многих интервью актриса отмечала, что она – россиянка и в ее жилах "течет русская кровь". Она очень любит "русский юмор, русскую кухню, русские песни, русские церкви". Комментируя украинскую версию журнала Vogue, она также заявила, что не считает себя украинкой.

Однако во время Революции достоинства она поддержала украинцев, призывая своих поклонников делать пожертвования в благотворительные фонды помощи украинцам, пострадавшим в период революции. А во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году на своей странице в Instagram актриса выразила поддержку Украине:

"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из россии, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных обломках. Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и террорах, которые они пережили "Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами", — написала 26 февраля 2022 года Милла Йовович.

Еще несколько интересных фактов об актрисе:

Гражданство США она получила в 19 лет.

Совместно с моделью Кармен Гоук Милла Йовович создала линию одежды "Jovovich-Hawk".

В 2004 году, рекламируя косметику L’Oreal, стала самой высокооплачиваемой моделью. Согласно рейтингу журнала Forbes, ее доход на тот момент составил 10,5 млн. долларов.

В 2005 году Йовович посетила Украину для участия в праздновании 80-летия международного детского лагеря "Артек" в ныне оккупированном Крыму.

На своем официальном сайте Йовович публикует выписки из дневника, где рассказывает о разных событиях из своей жизни. Она выступает за легализацию марихуаны.

Милла занимается боевыми искусствами и, в частности, бразильским джиу-джитсу.

Она свободно владеет четырьмя языками: английским, сербским, французским и русским.

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